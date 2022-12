DeNeAul s-a mutat pe domeniul lui Mihăiță Bloc

By

Pamflet

Un dosar, două dosare, trei dosare, patru dosare, cinci dosare…, cam așa probabil numără Mihăiță Bloc de când pârdalnicul de DeNeA și-a mutat sediul pe „domeniul” premarelui care este Bloc. ~ntr-o zi de luni, ca să-i meargă bine toată săptămâna, la primele ore ale dimineții, mare mișcare de trupe s-a văzut la Primăria din Târgu’ Ieșilor. Au „descălecat”, de prin multele mașini sosite, mascați și jandarmi cu pușcoace de parcă era acolo vreo trupă de-a lui Putin, pe care voiau s-o alunge. Grele zile pentru premarele Mihăiță Bloc! După ce a dat cu subsemnatul în vreo 3-4 dosare până acum, că banu-i ochiu’ …, i-a pocnit altă „penală” în față. Ce se mai întâmplă prin așa zisa capitală a Moldovei între timp? Totul merge din inerție și parcă merge mai bine când premarele care este Bloc are ocupații savante, cum ar fi datul cu subsemnatul. Cel mai ușor este când premarele este pus, ca acum, sub controlul procororilor. Atunci, refuză să mai semneze ceva sau să mai încaseze pe persoană fizică vreun creițăraș. Asta e bine pentru toată lumea. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei.