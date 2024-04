Prostălanilor, dobitoacelor, nesimțitelor!

Suntem la o școală cu pretenții din Vaslui! O profesoară-învățătoare „supertirtrată”, cu slujbă și la Inspectoratul Școlar Județean cel desființat și reînființat sub altă „pălărie”, cu barbat profesor de „mate” și inspector, deci cu „greutate” pe meleagurile învățământului din giudețul sarac, predă zoologia și proasta creștere de la clasele primare. Domnu’ Vucea a lui Barbu Ștefănescu Delavrancea era copil pe lângă ea! Ce să-i faci însă, cei 7 ani de acasă reprezintă o încercare grea sau chiar imposibilă pentru unii! Ce este cadrul didactic care lucrează cu dobitoace? Dresor sau văcar?

O zi obșnuită la o clasă de a I-a. După prima oră, puțin după ora 9,00, când ziua abia începe în „forță”, atmosfera se încinge, că doamna profesoară-învățătoare ia foc din nimic, până la urmă. Sunt copii, unii mai educați, mai liniștiți, alții mai zglobii, dar să avem mereu în minte că sunt copii. Boule, stai cuminte, se aude din clasă! Ești o prostălancă, ia aminte că aici ești la școală! Nesimțit-o, ce faci acolo?

Privind prin geam se vede cum câțiva copii mai cuminți, mai timizi, se ascund sub bănci, punându-și mâinile la urechi. „Așa e aproape în fiecare zi”, ne spune cineva din interior. „Dar doamna e cunoscută și apreciată, are și funcție de inspector școlar, cine s-o controleze pe ea?”, spune în continuare persoana în cauză. Aflăm din alte surse că recent i s-au făcut mai multe sesizări la IȘJ, dar cine s-o atenționeze pe doamna dacă familia e toată la inspectorat?

Discutând cu părinții aflăm că unii știu de comportamentul doamnei, dar îi caută scuze, ca să n-o supere cumva! Mai mult de atât, e mare „bătălie” la zile speciale! Că e 8 martie, Crăciun, ziua ei de naștere sau onomastica ori cu alte prilejuri se adună bani pentru cadouri deosebite care s-o „îmbuneze” pe doamna. Discutând cu unul, cu altul, am aflat că doamna mai are în obiceiuri, pe lângă zoologia din vocabular, prietenii cu diverși părinți care sunt mai „cool” și copiii acestora beneficiază de atenție deosebită. Dacă întrebi în târg de respectiva învățătoare toți au doar cuvinte de laudă pentru că „doamna” iese în față ca păduchele în frunte de câte ori are ocazia. Specialistul nostru în parapsihologie astrală ne spune citind în stele că boala doamnei se numește: „o doagă lipsă”. Problema e că nenorocește niște copii. Unii mai tari la „mațe”, sfătuiți de părinți, trec cu vederea, ba chiar se distrează când madama țipă isteric. Alții însă, mai sensibili, chiar suferă. Am avut (ne)plăcerea să-o întâlnim pe doamna la o „petrecere”. Acolo era numai lapte și miere. Pentru o friptură, oare?