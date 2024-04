Gălățenii au ajuns pe prima poziție în play-out

Oțelul Galați a învins-o pe Universitatea Cluj, scor 1-0, în cadrul etapei a 5-a din play-out-ul SuperLigii României.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Frederic Maciel, în minutul 40 al meciului. Este important de precizat că Maciel a fost eliminat în minutul 87 al partidei, pentru cumul de cartonașe galbene. În urma acestui rezultat, formația lui Dorinel Munteanu a urcat pe primul loc în play-out, cu 30 de puncte. De cealaltă parte, ”Șepcile roșii” se află pe poziția a 10, cu 26 de puncte.

După meci Dorinel Munteanu a declarat că a primit mai multe telefoane de potențiali investitori la Oțelul, oameni de afaceri care s-au arătat dispuși să susțină echipa, în contextul rezultatelor bune din acest sezon. „Obiectivele noastre sunt mari. Dacă am un buget care să îmi permită să ne gândim mai sus, vom merge mai sus. Nu pot să fiu decât bucuros. Am avut 6 jocuri în 22 de zile. Eu am mers mereu pe continuitate, am decis să nu fac decât o schimbare. Discuțiile pe care le-am avut cu tot lotul au fost clare, cei care au jucat slab joi au mai primit o șansă. Maciel este un jucător bun al campionatului, e important pentru echipa noastră. Întreaga echipă a jucat foarte bine în acest meci”, a declarat Dorinel Munteanu. Pe larg în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.