Putem veni în sprijinul oamenilor și al comunităților locale prin proiecte de dezvoltare corelate cu măsuri sociale

Atragerea fondurilor europene pentru finanțarea proiectelor sociale în beneficiul cetățenilor români, protejarea drepturilor și creșterea competențelor lucrătorilor din România sunt temele asupra cărora s-a axat întrevederea recentă a prim-ministrului Marcel Ciolacu și vicepreședintei executive a Comisiei Europene, responsabilă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.

”Resursele considerabile pentru cofinanțarea proiectelor europene incluse în bugetul pe acest an și îmbunătățirea mecanismelor de lucru la nivelul ministerelor vor face ca banii europeni să susțină investiții esențiale pentru creșterea calității vieții românilor. Politica de Coeziune, Fondul Social European și celelalte politici europene rămân în continuare prioritare. Putem veni astfel în sprijinul oamenilor, îndeosebi al celor care au mai multă nevoie de susținere, și al comunităților locale, punând în valoare solidaritatea europeană, prin proiecte de dezvoltare corelate cu măsuri sociale”, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

De asemenea, premierul a subliniat susținerea guvernului pentru industria auto din România, care are o contribuție semnificativă în Produsul Intern Brut, inclusiv prin creșterea competențelor lucrătorilor din acest sector.

În acest context, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, responsabilă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a subliniat deschiderea pentru a sprijini administrația din România să atragă cât mai multe fonduri europene.

O altă temă de discuție a avut în vedere regulamentul european ce vizează protejarea lucrătorilor care muncesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene. ”Suntem foarte angajați în dialogul cu partenerii europeni pentru a proteja drepturile sociale ale românilor care lucrează în alte state membre ale Uniunii Europene, fie că vorbim despre pensie, indemnizații de creștere a copilului sau pentru șomaj”, a precizat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

De asemenea, în cadrul discuțiilor oficialii au făcut referire la dezbaterea care are loc la nivel european privind Consolidarea pregătirii pentru situații de urgență a UE. În acest context, șeful Executivului a menționat că România trebuie să fie parte la această dezbatere, având în vedere contribuția pe care specialiștii români o au la gestionarea unor astfel de situații, precum incendii și inundații.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Marcel Ciolacu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ștefan Radu Oprea, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Ruxandra Ivan, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin.