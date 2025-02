Un schizofrenic se cere de două decenii „sus”!

La carte scrie foarte clar că schizofrenicii au capacități deosebite față de oamenii normali, pentru că, oarecum, natura reglează. Un schizofrenic are o memorie fantastică, dar și destul de multe informații stocate care folosesc puțin sau deloc în viața de zi cu zi.

Bazându-se pe așa zisa educație din domeniul artelor marțiale, Călin Nebunul minte și când doarme. E un caz tipic de schizofrenic. Mai grav este că s-au „lipit” de el până în două milioane de votanți, din care 90% lucrează în străinătate, cei mai mulți necalificați, adică cu meserii învățate la „locul de muncă”. Era blamat sistemul comunist că făcea calificare la locul de muncă. Dar „diaspora” acum ce face? Lucrează orice pentru orice fel de salariu, ca să poată apoi să posteze ce fripturi mănâncă ei în Dubai sau în alte zone ale lumii. Apropo de Dubai, ca să meargă un „diasporean” în Dubai, că dă bine la imagine, stă flămând un an. Este exact ca-n vorba care circula înainte de 1990 când se spunea că a „mâncat câte un iaurt pe zi ca să-și ia mașină”. Aceștia sunt votanții schizofrenicului Călin. Dacă academicieni, specialiști în spionaj, psihologi, oameni cu carte și cu „greutate” în domeniile în care activează, spun foarte clar că omul are neapărată nevoie de un control psihiatric și că nu poți da țara pe mâna oricui, ce înseamnă proteste, ce înseamnă „prosteala” asta care a cuprins mare parte din societate? Apropo de proteste, s-a văzut că acestea sunt organizate cu bani negri. La proteste s-au găsit droguri, arme, deci e clar cine participă la manifestările de protest. S-au mai găsit și mulți bani, deci e clar cum se organizează protestele „suveraniste”! Evident că Călin Nebunul, nu scuzați cacofonia! va lua praful de pe tobă chiar dacă va fi lăsat să candideze. Să fim serioși, două milioane de analfabeți necalificați decid soarta României? Are nevoie România de instabilitate, de schizofrenici care să rămână nebăgabți în seamă pe plan mondial? Chiar și „suveraniștii” lui Simion, care de fapt au „cuplat” la minciunile lui Georgică și la hoția lui Georgică doar pentru un loc în Parlament, se dau de fund înapoi, văzând că omul e chiar bolnav de putere.