PSD a câștigat alegerile în Moldova pentru că moldovenii s-au săturat de vânători de vrăjitoare!

6 din 8 județe vor fi conduse de PSD în următorii 4 ani.

Botoșaniul a ales la mustață un liberal „importat” la conducerea CJ, dar primăria Botoșani rămâne la PSD, Iașiul a rămas la PNL, orașul Bacău a rămas la USR, însă PSD a câștigat alegerile în județ, luând CJ și cele mai multe comune, Vasluiul este dominat de PSD, cu toate mizeriile scornite de PNL, AUR și USR-PMP-FD, Vrancea a revenit la PSD, după ce a cochetat 4 ani cu PNL, Galațiul este majoritar la PSD, Suceava s-a întors la PSD, iar Piatra Neamț are pentru prima dată primar PSD.

Oamenii vor stabilitate, au văzut că se lucrează pentru dezvoltarea județelor și cel mai important este că au înțeles mesajul pesediștilor care au arătat ce investiții se pot face fără să atace competitorii electorali.

În mod special useriștii și auriștii și, prin unele locuri, liberalii, au folosit „tehnici” murdare de manipulare, au aruncat cu acuzații, au promovat o vânătoare de vrăjitoare, „încălzind” subiecte vechi și inventând acuzații, iar acum își smulg părul din cap pentru miliardele „pompate” în presa mincinoasă.

Voi începe analiza cu un text publicat înaintea campaniei electorale în care arătam că la Vaslui se schimbă viziuni și generații. La Vaslui se schimbă generații, se schimbă viziuni, spuneam la începutul lunii mai. Era o speranță pentru toți vasluienii. Speranța s-a transformat în certitudine. După alegeri, mulți plâng că au pierdut miliardele pe războaie inventate. Ciprian Trifan, candidatul PSD la președinția CJ Vaslui a prezentat permanent proiecte și soluții, fără să atace, fără să inventeze dosare și alte manipulări, așa cum au făcut candidații PNL, AUR etc. Aceștia din urmă au dat miliarde pentru a se publica minciuni. Oamenii au analizat și au hotărât pentru dezvoltare, iar pe mincinoși i-au trimis la plimbare.

Argumentele în favoarea candidatului PSD la președinția Consiliului Județean Vaslui au fost sintetizate, așa cum spuneam, într-un articol publicat înaintea campaniei electorale. Redăm câteva fragmente din acel articol pentru a se vedea că ziarul nostru a avut dreptate promovând dezvoltarea

Județul Vaslui are nevoie de mai multă deschidere către mediul privat, către investitori, iar potențialul să fie pus în valoare. Aceasta este opinia vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui Ciprian Trifan.

Multe povești cu polul sărăciei, cu locul în care nu se schimbă nimic, cu tineri care fug din zonă, au circulat și mai circulă, despre județul Vaslui, prin grija unor „binevoitori” care-s în stare să calce peste cadavre spre bunăstarea proprie. Mergând prin județul Vaslui astăzi oricine vede multe comunități în plină dezvoltare, drumuri județene modernizate recent, obiective sociale noi, investiții în sănătate și-n educație, eforturi pentru promovarea potențialului local, a istoriei locului, ceea ce arată că județul este pe drumul cel bun. Mai are nevoie de ceva, spune vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan. „E nevoie de mai multă deschidere către mediul privat, către investitori. Am făcut investiții majore în infrastructură, în sănătate, în educație, dar este mult de lucru pentru a pune pe cursul dezvoltării județul Vaslui. Faci drumuri, faci spitale, faci școli, alimentare cu apă și multe alte investiții publice pentru creșterea nivelului de trai în județ, dar avem nevoie de învățământ dual, avem nevoie de o deschidere mai mare către mediul privat, avem nevoie de o legătură mai bună cu principalii poli de dezvoltare regională, astfel încât să reașezăm județul în regiune. E nevoie urgent de un dialog susținut între oamenii politici, mediul privat și electorat pentru a identifica cele mai bune soluții, cele mai bune oportunități de dezvoltare pentru județul Vaslui.

Urmărim să atragem servicii aici și astfel să punem în mișcare economia pe orizontală. Chiar dacă e un județ cu resurse puține sau deloc, în raport cu alte județe ale Moldovei, iar unele investiții sunt mai anevoioase, cred în capacitatea oamenilor de aici și sunt convins că împreună găsim cele mai bune soluții pentru dezvoltarea zonei. Am identificat oportunități, avem o strategie clară și sunt convins că în următorii ani vom aplica cele mai bune variante pentru dezvoltarea județului Vaslui”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui și viitorul președinte al Consiliului Județean.

Fost candidat PSD, acum președinte prin votul majorității locuitorilor județului Vaslui, are vechime în administrație și a lucrat la toate proiectele de dezvoltare, deci e pregătit din punct de vedere tehnic, dar are în același timp și capacitatea dialogului, ba chiar inițiază dialoguri cu toți factorii responsabili pentru a găsi cele mai bune soluții. „Când am venit în mediul politic, în urmă cu mult timp, am venit cu idei, cu soluții, dar cel mai important cu dorința de a dezvolta județul și zona. Îmi doresc mult să dezvolt județul și totul este posibil cu implicarea tuturor factorilor responsabili. Avem dialog instituțional, avem dialog cu mediul privat, avem dialog cu cetățenii pentru a identifica soluțiile necesare, dar și pentru a găsi cele mai bune metode pentru a le aplica. Avem de lucrat la gradul de ocupare a forței de muncă pentru a ne asigura venituri, ca județ. Sunt proiecte care se dezvoltă în trepte, însă cel mai importante este că vorbim de un județ cu perspective”, mai spune candidatul Ciprian Trifan.

Acum, după alegeri, mulți plâng după miliardele date pentru a denigra contracandidații. Interesant de văzut este dacă articolele mincinoase vor fi decontate de Autoritatea Electorală, adică de stat!

După ce au văzut că au pierdut pe toată linia, la Vaslui, în favoarea celor care construiesc, adică a pesediștilor, toți își smulg părul din cap și s-au îndreptat împotriva locuitorilor județului Vaslui. Dacă în campanie apăreau articole mincinoase împotriva candidaților, acum apar articole împotriva cetățenilor. Perdanții și proptelilor lor denigrează ccetățenii județului Vaslui. Atât de jos au ajuns!

PNL a pierdut în județul Suceava, în municipiul Neamț și în Vrancea

Județul Botoșani a fost câștigat la mustață de „importatul” Iftime de la PNL

La Botoșani, nu a mai candidat Doina Fedorovici de la PSD, ci Lucian Trufin. Acesta a fost învins însă de candidatul PNL, Valeriu Iftime.

Cea mai mare înfrângere a liberalilor este fără doar și poate la Suceava, unde un greu al PNL, Gheorghe Flutur, a pierdut și primăria și consiliul județean, în favoarea PSD. Flutur a mai fost președintele CJ Suceava între 2008-2012 și din 2016 până acum. Liberalii deja își fac calcule să îi demită pe șefii de filiale care au obținut procente sub scorul partidului. Este un mare semn de întrebare ce vor face cu Gheorghe Flutur, care unul dintre prim-vicepreședinții partidului.

Moldova, deci, e mai roșie decât în 2020 și e împărțită de doar trei partide – PSD, PNL și UDMR, scrie sursa citată.

În municipiul Botoșani, Partidul Social-Democrat a reușit un procent de peste 46 la sută în urma alegerilor din 9 iunie 2024, la distanță mare de principalul oponent politic. Principalele forțe politice care își vor face loc în viitorul Consiliu Local al municipiului Botoșani sunt Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Alianța pentru Unirea Românilor.

Municipiul Piatra-Neamț a ales primar de la PSD

Municipiul Piatra-Neamț a ales la primărie candidatul PSD Adrian Niță, în dauna liberalului în funcție Andrei Carabelea. Este pentru prima dată când municipiul reședință de județ are un primar PSD. Primarul Andrei Carabelea a recunoscut înfrângerea într-un mesaj public. „Le mulțumesc pietrenilor care mi-au acordat încrederea lor la aceste alegeri! Chiar dacă cetățenii au decis prin vot că altcineva trebuie să se ocupe de parcursul orașului în următorii patru ani, aproape la fel de mulți au considerat că procesul de reclădire a orașului trebuie să continue. Diferența mică de voturi nu face decât să ne învețe lecții și să ne motiveze să fim mai buni”.

{eful PNL însă e în extaz. George Lazăr spune că PNL are un scor fantastic, deși a pierdut alegerile. La nivel de primării, PNL a obținut 41 de primării, iar PSD are 40.

La Galați, PSD s-a impus categoric

Primarul în funcție de la PSD a luat peste 60 la sută din voturile exprimate. Ceilalți candidați au fost la rubrica „și alții”. Așadar, PSD a înregistrat o victorie zdrobitoare la Galați, la alegerile locale din 9 iunie 2024. Ionuț Pucheanu (PSD) a fost votat de 65,12 la sută dintre gălățeni. La Consiliul Județean, candidatul PSD Costel Fotea a luat 62,15 la sută, în timp ce candidatul PNL a obținut 17,45 la sută. Consiliul Local Galați va fi dominat de PSD cu 53,16 la sută, urmat de PACT pentru Galați – 9,48 la sută, PNL – 8,53 la sută, AUR – 8,36 la sută și ADU – 8,03 la sută.

În timp ce candidații PSD Ionuț Pucheanu și Costel Fotea au câștigat cel de-al treilea mandat la cârma municipiului, respectiv a județului Galați, fiecare dintre ei obținând peste 65 la sută din voturile valabil exprimate, Dan Nica și-a asigurat un nou mandat în legislativul de la Bruxelles, alianța PSD-PNL câștigând la europarlamentare 53-54 la sută din voturi.

Potrivit lui Dan Nica, rezultatele obținute de PSD în județul Galați au fost net mai bune decât cele de la alegerile din 2020. „Astăzi, cei care mai cred că gălățenilor poți să le dai acadele sau șampoane se înșală. Gălățenilor trebuie să le dai proiecte, realizări, proiecte mari, proiecte de investiții, proiecte de dezvoltare a județului Galați. Asta a făcut Consiliul Județean Galați, care are o echipă redutabilă în ceea ce înseamnă absorbția de fonduri europene. Voi face tot ce îmi stă în putință să nu dezamăgesc Galațiul, gălățenii. Pentru că gălățenii merită mai mult decât cei din vest sau din alte zone ale țării ca să fie mândri aici, la ei acasă!”, a declarat Costel Fotea, reales președinte al Consiliului Județean.

Vrancea a trecut la PSD

Primarul PSD de la Focșani Cristi Misăilă a câștigat un nou mandat, cu 51,24%, iar echipa PSD Focșani a obținut 44,21% din voturi. „Dragi focșăneni, pentru mine și pentru PSD Focșani rezultatul alegerilor locale reprezintă un mesaj puternic pe care dumneavoastră mi l-ați transmis! Este un rezultat istoric pentru echipa social-democrată din Focșani! Vă mulțumesc că ați ales calea europeană pe care am așezat municipiul Focșani în acești ani! Mulțumesc că ați ales ca orașul nostru să fie un oraș care să se dezvolte în armonie cu mediul! Mulțumesc că ați votat pentru continuitatea proiectului <<Focșani, acasă>>!

Pentru mine, dumneavoastră sunteți majoritatea și am încredere că în această echipă vom continua să facem lucruri bune!”, a spus după alegeri primarul de la Focșani. În Vrancea, PSD are 40 de primării, iar PNL 30.

Baronul Flutur a pierdut cam tot în Suceava

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a câștigat alegerile la o distanță de 8.778 de voturi față de președintele în funcție, liberalul Gheorghe Flutur. Tânărul Șoldan a luat 43,23%, în timp ce pentru liderul liberal Gheorghe Flutur au votat 40,19%.

După ce victoria sa în alegeri a devenit foarte clară, Gheorghe șoldan a transmis mulțumiri sucevenilor care l-au creditat cu încrederea lor: „Le mulțumesc pentru că au avut încredere că un tânăr poate să facă o schimbare în bine în județul Suceava, le mulțumesc pentru că au avut încredere în mine și pentru că mi-au acordat votul lor. Mulțumesc mult echipei Partidului Social Democrat, mulțumesc tuturor membrilor pentru că au fost alături de mine.

Viitorul președinte al CJ Suceava a spus că este conștient de faptul că sucevenii așteaptă ca el să aducă o schimbare în județ și că acest lucru îl responsabilizează. „Ne așteaptă patru ani foarte grei, pentru că avem nevoie de foarte multe lucruri în județul Suceava. Avem nevoie de investiții, avem nevoie să ne aducem tinerii acasă, avem nevoie să facem lucruri bune pentru suceveni. Avem nevoie să facem o administrație performantă, iar sucevenii așteaptă asta de la noi”, a transmis Gheorghe Șoldan.