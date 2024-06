AUR, un partid de 9% în alegerile locale

E clar. Cu toată presa cumpărată cu peste un miliard lei de fiecare publicație care a acceptat să publice mizerii, minciuni penale chiar, AUR-ul scandalagiului Simion a reușit să adune sub 10% din voturile cetățenilor. Asta arată foarte clar că foarte puțini români cred în minciunile lui Simion și a șnapanilor găsiți de acesta și puși candidați. Ca să impresioneze, Simion a folosit chiar și sceneta cu detectorul de minciuni. Era de fapt o jucărie. Ca să amăgească a mers cu caravana de mașini mințind oamenii că primesc consultații medicale gratuite. Apoi, a plătit mizerii de publicații ca să scrie niște minciuni și acuzații pentru care ar trebui să răspundă penal într-o țară normală, dar tot degeaba. Penal este și faptul că a cheltuit milioane de euro de la bugetul de stat pe manipulare și promovare de minciuni. Toate aceste acțiuni criminale patronate de AUR au fost plătite din banii celor mulți.

Asta e politica „patrioată”, cum spune Simion.

La alegerile locale AUR are 9%, iar la europarlamntare are sub 15%. Mult mai mult a luat USR în vremurile bune când mințeau useriștii și urlau la fel de mult ca auriștii lui Simion. E clar deci că balonul AUR s-a desumflat foarte repede. Asta arată că românii sunt mult mai înțelepți decât îi cred auriștii sau șoșocii. Românul tace, ascultă, dar votează rațional, cunoscându-și interesul. Dacă vrea confort la el acasă, apă la robinet, canalizare, gaz metan, drum de asfalt, va alege pe cei care știu să lucreze în folosul comunității, chiar dacă semnează de susținere și pentru AUR și pentru Șoșoacă și pentru USR sau care or mai fi. O face de distracție, dar când e treabă serioasă votează înțelept. În ritmul acesta, la viitoarele alegeri, peste 4 ani, nici că va mai exista vreo urmă de AUR. Se va repeta scenariul PPDD a lui Diaconescu, partidul lui Becali și alte partide minciună care au apărut și au dispărut aproape instantaneu. O analiză amplă citiți în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.