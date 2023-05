Lângă Vaslui s-a ridicat o comună tânără modernă

Se spune că strămoșii alegeau pe cel mai gospodar în frunte pe baza meritelor personale. Au fost apoi și perioade în care, din greșeală, au ajuns în fruntea comunităților tot felul de neaveniți. Era euforia democrației. Acum, istoria se repetă. Cei mai gospodari, ajung la cârma comunităților locale și doar așa se dezvoltă satul moldovenesc. Lipită de Vaslui, comuna Pușcași asigură condiții de trai ca la oraș.

Aflată în Zona Metropolitană, care, din păcate, în județul Vaslui funcționează mai puțin sau deloc, comuna Pușcași arată celor ce doresc să vadă că administrația „ca la carte” dă rezultate deosebite. S-a despărțit de comuna vecină prin 2004, deoarece administrația locală din acei ani era oarbă la problemele oamenilor locului. Așa erau timpurile. Fără de niciunele, tânăra comună a plecat la drum cu multă încredre. Fiind aproape de oraș, oamenii voiau condiții de trai mult mai bune. Ani la rând s-au făcut investiții publice de amploare, iar acum zona este într-o continuă dezvoltare. Încep să apară și investiții private mari. Pe islazul comunal se va construi un parc fotovoltaic. „În zona noastră, adică pe drumul spre Bacău, sunt puține investiții private. Greu de găsit motivele, pentru că totuși suntem lângă Vaslui. La noi se va construi un parc fotovoltaic. E un pas înainte”, spune ambițiosul primar Pau-Marian Ignat.

Din drumul național spre Bacău pleacă un drum asfaltat demult și ajunge în Pușcași. De menționat în acest context că și din bugetul local s-au asfaltat drumuri în satele comunei, ceea ce arată că atunci când faci administrație „ca la carte” obții rezultate notabile în interesul oamenilor.

În centrul comunei este școala și ceva mai sus primăria. Are un sediu modest. De la intrarea în satul Pușcași se vede pe deal o imagine de tablou. Relieful e cam dificil, satele comunei sunt pe dealuri, deci problema drumurilor a fost și este pe primul plan. „La Pușcași nu se mai vând cizme de cauciuc. Am 6,6 kilometri de asfalt prin Anghel Saligny și mai rămân vreo 7 kilometri. E o realitate. La noi oamenii merg pe drumuri de asfalt. Am reușit câteva investiții bune în ultima perioadă și mai avem proiecte de finanțare semnate. Avem apă curentă, avem canalizare, dar la apă am lucrat și recent pentru că unele puțuri au secat. Am făcut altele noi. Mai am de făcut vreo două puțuri ca să eliminăm toate problemele. La Teișoru am rezolvat problema cu apa. Erau puțuri dar au secat. Am făcut altele”, spune în continuare primarul Ignat.

Dacă permanent satele comunei își primenesc straiele prin grija administrației locale și oamenii țin pasul. Unde te uiți vezi case mari, bine gospodărite, majoritatea fiind construite în ultimii ani. Valoarea proprietăților este destul de mare aici, chiar dacă vorbim de dealuri. Dezvoltarea unei zone este strâns legată de implicarea administrației locale. Iar planurile primarului Marian Ignat și reușitele domniei sale de până acum, care sunt argumente clare, arată o comunitate ce-n curând va rivaliza cu orașul. Pe lângă parcul fotovoltaic, un alt proiect de o importanță majoră vine în atenție. Este vorba de o investiție în panouri fotovoltaice inițiată de primărie. „Am depus un proiect ca să devenim prosumatori (producători de energie electrică, n. r.). Prin această investiție vom reduce mult cheltuielile cu energia electrică. Factura pe care o achităm lunar este destul de mare. De asemenea, avem alt proiect depus la Administrația Fondului de Mediu (AFM) pentru schimbarea lămpilor la iluminatul public. Sunt montate în 2019 și au ajuns la finalul duratei de viață”, spune primarul comunei Pușcași.

Într-o informare succintă prezentată oamenilor, primarul Paul-Marian Ignat a vorbit de câteva proiecte realizate și care sunt investițiile ce au fost aprobate la finanțare. În următorii 2 ani se vor face investiții în comuna Pușcași în valoare de circa 4,5 milioane euro.

La obiective realizate în ultima perioadă sunt de menționat terenul de sport, monumentul eroilor, locuri de joacă pentru copii, modernizare drumuri finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și bugetul local, extindere rețea electrică în satul Poiana lui Alexa, modernizare cămin cultural în satul Teișoru, lărgire stradă principală în Pușcași și renovare prăznicar la Biserica Pușcași. Un proiect deosebit de important pentru copiii comunei se referă la achiziția de tablete, table interactive și laptopuri pentru școlile din comună. Proiectul s-a ridicat la 60.000 euro.

Capitolul proiecte aprobate la finanțare care vor intra în lucru în perioada următoare este la fel de consistent. „Avem aprobate, cu contracte de finanțare semnate mai multe proiecte. Avem investiții finanțate de peste 4 milioane euro în următorii doi ani. Prin PNRR (fonduri europene) avem reabilitare moderată a școlii Gimnaziale nr. 1 Pușcași – valoare 300.000 euro, supraveghere video în toate localitățile -valoare 125.000 euro, digitalizarea instituției Primăriei pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile oferite – 41.000 euro, Centru Comunitar Integrat – 200.000 euro care va fi amplasat pe fundația existentă de la școala Pușcași, construcție 2 stații reîncărcare mașini electrice – 50.000 euro. Prin Grupul de Acțiune Lolcală Valea Racovei (fonduri europene) vom achiziționa pubele pentru locuitorii comunei Pușcași și trecem la colectarea din poartă în poartă și modernizăm școala Gimnazială din Localitatea Valea Târgului cu 85.000 euro. Mai avem prin Anghel Saligny (fonduri naționale) modernizare drumuri pe o lungime de 6,6 km în Valea Târgului, Teișoru, Cartier Cherestee și Pușcași. Valoarea proiectului este de 3.370.000 euro și află în procedură de licitație”, conchide primarul Ignat. Mai spunem că un alt proiect foarte important este legat de aducțiunea de gaz metan. Este un proiect depus spre finanțare împreună cu comunele vecine, este în evaluare tehnică și în funcție de răspunsurile primite vor fi căutate și alte variante.