Haoleu! Liberalii vasluieni și-au ridicat poalele-n cap!

PAMFLET

Una tare de tot și mincinoasă rău s-a petrecut, cum era „normal” după alegerile din 9 iunie. PSD Vaslui a câștigat tot. Are aproape 60% la alegerile europarlamentare în județul Vaslui. PSD are primari în toate municipiile și orașele județului și în treisferturi din comune. Ca să nu fie unanimitate, la orașe și municipii, este și un primar galben, într-un oraș, pierdut în marea roșie. Pe acesta îl mulg niște gazetari șpăgari, șantajiști ridicându-l în slăvi de parcă ar fi prim ministrul Angliei. De fapt, ei mulg primăria în cauză, că primarul nu plătește din banii lui articole mincinoase în presă. E alt subiect la care o să revenim.

Azi avem cea mai tare minciună. La PNL Vaslui e ca la cort. A început distracția cu ridicatul fustelor în cap. Unu’, care se crede om politic și om important în comunitate, dar el a fost mereu trecut la rubrica „diverse”, care se traduce și prin „alții”, s-a dat la prezidentu’ de organizație municipală. Jur că Mint, așa-l cheamă pe contestatar atacă la baionetă. El vrea ca Vlăduț, care a vrut primar dar a rămas doar cu praful de pe urna alegerilor locale, să-și dea demisia din fruntea organizației locale. Care o fi organizația e cam greu de spus. Din surse foarte mincinoase am auzit că or fi vreo 10 membri în organizația PNL Vaslui cu tot cu femeia de serviciu. Așadar, Jur că Mint a combătut serios „valoarea” lui Vlăduț și i-a cerut demisia. Vlăduț, ca orice om politic care se respectă i-a răspuns lui Jur că Mint că unii, adică și nulitatea asta, ar fi săpat la temelia partidului și de asta ar fi obținut el un rezultat foarte, foarte slab. De aici și până la păruială publică mai e doar un pas. După sac și petic, zice o vorbă românească. În cazul de față se traduce așa: după membri, după candidați și rezultate. Concluzionăm că și Vlăduț are partea lui de dreptate, pentru că dacă Jur că Mint s-ar fi implicat în campanie, dar și înainte de campanie ar fi avut comportament de om politic, atunci rezultatele ar fi fost altele. Unde mai pui că au băgat în niște așa zise organe de presă melearde de lei, iar ăștia din urmă le-au păpat banii fără măcar să se șteargă la gură.