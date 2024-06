PSD Vaslui a venit după alegeri cu un mesaj mobilizator dar a deranjat presa mincinoasă

Au trecut alegerile. Oamenii au decis că PSD are specialiști care pot și vor să dezvolte județul Vaslui. Municipiile Vaslui, Bârlad și Huși au primari de la PSD. Orașul Murgeni are primar de la PSD, un profesionist care va începe al doilea mandat în fruntea orașului. La Vaslui este primar „proaspăt”, la Bârlad a fost reales primarul în funcție, care a candidat pe listele PSD, iar la Huși a fost reales primarul în funcție care conduce bine orașul de mai multe mandate. Mai mult de 60 de comune au primari de la PSD. Altfel spus, Partidul Social Democrat a câștigat alegerile la Vaslui, la fel ca și la nivel național, pentru că a scos în față oameni credibili, oameni cu experiență, oameni care au muncit pentru comunitățile în care trăiesc. E o problemă însă cu unii cărora nu le-a ieșit strategia. Au făcut scandal, au cântat despre infracțiuni închipuite, dar oamenii au refuzat să se ducă după „fentă”.

Că județul Vaslui se dezvoltă bine de câțiva ani e nimic! Că mulți oameni de valoare în majoritatea comunităților și la nivel de județ au fost aleși să conducă destinele acestei zone în următorii patru ani e nimic! Dacă circ nu e nimic nu e în opinia presei care tot încearcă să manipuleze, dar cam fără succes!

Li s-a defectat unora mașinăria de propagandă mincinoasă și acum fac spume peste tot. Promovează ceas de ceas minciuni mai mari ca ei pentru că au mizat pe niște cai morți înainte de a fi înhămați la căruțe.

Recent, organizația județeană a PSD a convocat o conferință de presă la care au participat președintele organizației, deputatul Adrian Solomon, președintele ales al Consiliului Județean Vaslui, primarul care a obținut cel mai mare scor în alegerile din 9 iunie, primarii aleși ai municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși, primarul orașului Murgeni și primărița de la Perieni. Mesajul a fost simplu și de bun simț. „Mulțumim cetățenilor județului Vaslui pentru că au ales programul nostru, au ales propunerile noastre de proiecte, au ales stabilitatea și dezvoltarea în dauna minciunilor promovate și a scandalului făcut de alți candidați. Am organizat această conferință de presă și am invitat jurnaliștii care au promovat mesajul nostru. Noi am avut o campanie electorală bazată pe proiecte, pe propuneri, fără să atacăm contracandidații. Cei care au făcut scandal, care au inventat infracțiuni, care au făcut circ, promovând mesaje negative au fost sancționați de electorat. Pentru asta am felicitat în primul rând electoratul care a dat dovadă de maturitate. Cetățenii județului Vaslui au ales pe cei care au dovedit că au soluții care să conducă la dezvoltarea întregii zone. Am invitat primarii de la Vaslui, Bârlad, Huși, Murgeni, primarul de la Gârceni, care a obținut cel mai mare scor în alegeri și noul primar de la Perieni, care a dovedit că are puterea de a schimba în bine situația din această comună condusă defectuos până acum”, a spus deputatul Adrian Solomon.

Pe rând, aleșii PSD, majoritatea primari în funcție, au adresat și domniile lor mulțumiri electoratului, reliefând faptul că rezultatele alegerilor locale arată că oamenii vor cu adevărat dezvoltare, vor confort la ei acasă, vor localități mai frumoase.

„Am promovat permanent un mesaj pozitiv, un mesaj de lucru, un mesaj prin care am arătat ce am făcut și ce vom face pentru dezvoltarea județului Vaslui. Avem proiecte importante, iar oamenii au înțeles mesajul nostru. Mulțumesc cetățenilor județului Vaslui că au ales programul propus de noi, echipa Partidului Social Democrat. S-au vehiculat și minciuni, dar e treaba celor care le-au vânturat. Oamenii au vorbit pe 9 iunie și au ales dezvoltarea. Cetățenii județului Vaslui i-au sancționat pe cei care promovează scandalul, nu eu. Noi, la Consiliul Județean, chiar avem treabă. Mulțumesc, de asemenea, colegilor din tot județul pentru implicare”, a declarat vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consilului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, care a fost ales în funcția de președinte al forului județean. Un amplu material citiți în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.