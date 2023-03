E mulți, dom’le, din păcate și prin giudețul sarac și la Bârlad e o bătălie politică mai ceva ca la Plevna

By

Pamflet

Gurile rele spun că ar fi ieșit un sondaj comandat de galbini și e „durdură” mare. Tot ăștia spun că AURiștii ar avea în giudețul sarac 30%. E imposibil să credem asemenea anomalii. Chiar atât de mulți proști or fi pe aici? Păi cine s-a lipit de un posibil ciolan politic de prin giudeț? Am găsit o fostă prostituată candidat la o primărie. Prin alte părți am auzit că tot felul de ratați au intrat în galeria individului cu live-uri. Păi chiar astfel de ratați să ajungă sus? Ar fi prea de tot. Trecând la treburi mai serioase, ar fi grav dacă ar fi așa. Din păcate, țărișoara asta a fost eroină principală în multe filme de prost gust. Au fost țărăniștii care au jefuit. Au fost pedeliștii care au umblat cu valizele cu cash și acum plâng că stau după gratii. Au venit, pentru scurt timp, din fericire, hoții, cârciumarii, găinarii lui Bârnă ăla. Au furat în pandemie și după de te doare capul. Se vorbește chiar de vreo două melearde de epuroi. Procororii încă dorm! Acum să vină oare galeriștii omului care trăiește numai live? Ar fi vai și amar de poporenii care-și caută de treburile lor și trăiesc dintr-o leafă destul de proastă sau din mici activități care le permit să aibă o pâine pe masă în fiecare zi sau la două zile. Mai multe în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei. (Cărăbușul Auriu)