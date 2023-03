„Cei care țipă fără să facă ceva pentru oameni sunt intruși politici nicidecum oameni politici”

By

Politica astăzi, în viziunea unora, este la nivel de „cine amăgește cu insistență” și cine țipă mai tare. Din păcate, mulți oameni se „duc după fentă”. „Obraznicul mănâncă praznicul”, spune hâtru românul. Asta se dovedește astăzi mai mult decât ieri.

Calitatea actului administrativ a scăzut mult, cam peste tot în țară, din cauza celor care clamează schimbarea, vorbesc de oameni noi în politică, dar ei sunt de fapt niște intruși politici.

Actul politic al intrușilor politici este de fapt un act comercial.

„Îmi face impresia că actuala majoritate din Consiliul Local Vaslui, nefirească, duce o luptă în defavoarea cetățeanului, căutând numai să sfideze și să-și concretizeze interesul politic de grup și personal al fiecărui consilier local din majoritate, prin punerea unor oameni aserviți în posturi de decizie, oameni lipsiți de o minimă pregătire”.

Președintele organizației municipale a PSD Vaslui, profesorul Valeriu Caragață, a vorbit despre politica locală într-un interviu pentru Informatorul Moldovei.

Rep: Vasluiul se dezvoltă în ritm susținut, are investiții de sute de milioane euro, astea sunt fapte văzute de oricine vrea să vadă sau oricine se uită-n jur și are legătură cu realitatea locului și totuși de la alegerile din 2020 e o situație tensionată în CL Vaslui. Sunt cetățeni care vorbesc de oameni „noi” în politică, dar ei sunt mai „răi” decât cei „vechi” în politică. De ce s-a ajuns aici?

Președintele PSD Vaslui, Valeriu Caragață: Se vede cu ochiul liber că a scăzut calitatea actului administrativ, vorbim aici de Consiliul Local. Executivul își face treaba, ceva mai dificil decât în alte perioade, din cauza deciziilor majorității nefirești din CL, dar și-o face. Majoritatea din Consiliul Local e pusă pe scandal. Se vede că lucrează împotriva cetățenilor și-n interes de grup. Pun oameni de-ai lor în diverse funcții doar pentru că acum pot. La fel cum e la nivel național, așa e și-n plan local. Se vede că acești oameni politici sunt de fapt intruși politici și sunt rău intenționați. Dacă vreți, oamenii „s-au dus după fentă”, oamenii au crezut minciunile acestora. Rezultatele se văd peste tot în țară.

Rep: Ce i-a recomandat pe aceștia în fața cetățenilor care i-au votat?

Președintele organizației municipale Vaslui a Partidului Social Democrat: S-a promovat intens noțiunea de schimbare. De la cel mai înalt nivel s-a vorbit permanent de PeSeDe! Cunoaștem cu toții campania care s-a dus împotriva PSD. Din păcate, oamenii „s-au dus după fentă”, adică au crezut în minciunile promovate la maxim de cei interesați să ajungă la putere în interes propriu. Aceștia sunt intruși politici, nicidecum oameni politici. Pentru ei politica este un act comercial. Asta se vede ușor peste tot în țară. Interesele lor sunt clare, dar de neînțeles este faptul că a scăzut nivelul de a face politică. Cu strigăte, cu minciuni, cu acuzații nefondate ei vor să câștige. Cunosc situația din Consiliul Local de mulți ani. Am fost viceprimar, am fost consilier local, dar era mai mult respect între aleșii locali. Opoziția avea păreri, poziții contrare, critica uneori, dar în termeni eleganți, normali, omenești. Acum, se pare că cine țipă și înjură mai tare e bine văzut. Sunt convins că oamenii onești înțeleg „artificiile” acestea și vor trata ca atare pe acești intruși politici.

Rep: Cum vine în sprijinul oamenilor PSD și cum procedează aleșii locali pentru a crea un climat educat în societatea vasluiană?

Președintele organizației municipale Vaslui a Partidului Social Democrat: Spuneam că intrușii politici și-au pus oameni în funcții de decizie pentru că pot, în opinia lor. Ni se va răspunde că și noi am pus membri PSD în funcții de decizie. E adevărat. Problema este calitatea și pregătirea celor puși să conducă anumite instituții publice. Dacă ar ajunge directori oameni cu pregătire care să se implice în dezvoltarea comunității, chiar că ar fi indiferent de la ce partid vin. Când pui însă pe oricine într-o funcție, doar pentru că este membru de partid, înjură bine și acceptă să fie dirijat în sensul promovării intereselor de partid, atunci e grav.

Referitor la aleșii PSD și atitudinea noastră în plan social și politic la Vaslui, eu spun că, împreună cu colegii mei, suntem alături de oameni și vom fi cât mai prezenți între oameni pentru a transmite informația corectă. Vreau, de asemenea, să organizăm conferințe de presă în fiecare lună pentru ca majoritatea vasluienilor să primească informații corecte. Cu scandal nicio societate nu s-a dezvoltat vreodată. Așa că rolul nostru major este de a discuta cu oamenii. E nevoie să găsim permanent soluții pentru problemele oamenilor și ale comunității în general. Temele legate de sărăcie, de neputința oamenilor din zonă sunt doar electorale. S-au făcut investiții mari în municipiul Vaslui și-n județul Vaslui, în ultimii ani. PSD a fost și este primul partid în județ. Cum să cred că e rău dacă văd că multe se schimbă în bine într-un timp scurt? Cine contestă realitatea minte, iar cel care crede este dirijat de alte interse ori se lasă amăgit. Ca să folosesc o expresie mai puțin academică, spun că „oamenii s-au dus după fentă”. Dacă ceva merge bine la tine acasă, schimbi doar de dragul schimbării? Cumperi blana ursului din pădure sau dai vrabia din mână pe cioara de pe gard, doar pentru că cioara pare mai mare?

Să ne amintim că PSD a inventat proiectul privind start-up-urile prin care să fie atrași tineri care lucrează acum în străinătate să revină acasă în România. De câte ori a venit la putere PSD, în primul rând au fost crescute veniturile oamenilor. De asemenea, mediul privat a primit sprijin pentru a se dezvolta și a avea posibilitatea să dea salarii mai mari angajaților. Tot PSD a impus un salariu minim în construcții, tot PSD a stimulat micii producători locali prin diverse programe, deci politica PSD este pentru oameni. După o perioadă cruntă pentru români, respectiv 2008-2012, când s-a „tăiat” cam tot, fie că vorbim de salarii, de facilități pentru mediul privat, investiții publice, PSD a preluat guvernarea și a început să repare. Să ne amintim că de fiecare dată când PSD a venit la putere a încercat să dezvolte, să crească veniturile oamenilor, să promoveze investiții publice. În județul Vaslui, de exemplu, Consiliul Județean are peste 1.000 de kilometri de drumuri în administrare. În ultimii ani s-au modernizat prin asfaltare, adică s-a intrat pe circa 700 de kilometri. E puțin? E în defavoarea oamenilor din acest județ? Lucrează PSD împotriva oamenilor? Promovează PSD numai măsuri sociale așa cum fals declară mulți? Sau ar fi mai bine ca și opoziția să sprijine aceste eforturi în loc să înjure și să conteste totul? Când e vorba de nevoile județului, de oamenii locului eu cred că toți oamenii politici suntem obligați să punem umărul, să căutăm soluții și să promovăm cât mai multe proiecte de dezvoltare. Mă refer la cei care vor să fie oameni politici cu adevărat.

Am fost implicat în multe proiecte de investiții și sunt în continuare. Am fost inițiatorul multor proiecte cu impact social și cultural cât am fost viceprimar, dar departe de mine a fost și este gândul de a merge la olimpiada faptelor bune. Acum văd că pentru nimic unii bat toba că au „dărâmat munții” și ei sunt soluția, ei sunt cei mai cei! PSD vede altfel politica locală. Tratează toate problemele cu maturitate și găsește soluții. Suntem o echipă și lucrăm în echipă ca să ne ținem de angajamentele asumate. Mai mult în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei.