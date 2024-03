Statul vrea să verifice performanțele întreprinderilor de stat!

By

Operaționalizarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice este un pas important pentru îmbunătățirea performanțelor companiilor de stat, consideră oficiali guvernamentali.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a devenit operațională, fapt ce va conduce la demararea a 40 de proceduri de selecție pentru peste 100 de membri în Consiliile de Administrație ale Întreprinderilor Publice.

”Într-o piață unde competiția dictează câștigătorii, performanța este o condiție indispensabilă pentru succes. Trebuie să înțelegem foarte clar situația în care ne aflăm și pe baza datelor, indicilor de performanță și viziunii să acționăm pentru a schimba realitatea companiilor de stat. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice este un pas în direcția corectă pentru a îmbunătăți performanța companiilor de stat”, se menționează în mesajul transmis de premierul Marcel Ciolacu la evenimentul de operaționalizare a AMEPIP.

În cadrul evenimentului de la Palatul Victoria, a fost prezentată prima platformă publică de monitorizare a performanțelor companiilor de stat ce conține un tablou de bord, unde pot fi regăsiți și accesați indicatorii financiari, non-financiari și de guvernanță corporativă pentru întreprinderile publice. Proiectul a fost dezvoltat împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și reprezintă o premieră pentru monitorizarea și raportarea publică a performanțelor întreprinderilor publice.

”Rolul Agenției este să aducă încredere că Guvernul poate asigura transparența, modernizarea și performanța companiilor de stat”, a afirmat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Ghigiu.

”Evenimentul de astăzi vine la numai câteva zile după un Atelier de lucru organizat cu reprezentanții OCDE la Palatul Victoria. Suntem la un an și jumătate de muncă pe care am desfășurat-o împreună cu mai mulți parteneri cărora le mulțumesc pentru expertiza lor necesară și eficientă”, a declarat secretarul general adjunct al Secretariatului General al Guvernului, Adrian Țuțuianu.

De asemenea, secretarul general adjunct a subliniat faptul că România are cele mai multe întreprinderi de stat din Europa și este nevoie ca AMEPIP să vină cu rapoarte consolidate și propuneri de soluții pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor publice.

”Este important ca Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice să devină un organism care să asigure implementarea principiilor de guvernanță corporativă și o performanță sporită a întreprinderilor publice.”, a mai adăugat secretarul general adjunct al Secretariatului General al Guvernului, Adrian Țuțuianu.

”AMEPIP este operațională, în linie cu cerințele prevăzute de lege și sunt foarte încrezător pentru că am făcut acest pas la doar câteva luni. Am beneficiat de asistența OCDE și de suportul Comisiei Europene pentru că atât modificările legislative, cât și înființarea AMEPIP sunt un jalon în PNRR. De asemenea, prin operaționalizarea AMEPIP am câștigat o interfață prin care putem crește performanța economică a României, cu efecte puternic pozitive atât pentru buget cât și pentru companiile de stat”, a declarat Mihai Precup, președintele agenției.

Reprezentanții agenției au prezentat inclusiv secțiunea dedicată administratorilor publici din platforma AMEPIP, unde orice persoană fizică sau juridică se poate înscrie, prin intermediul unui simplu formular, în Corpul administratorilor de întreprinderi publice.

Platforma AMEPIP poate fi accesată la adresa https://amepip.gov.ro/

Prin intermediul site-ului, poate fi accesat tabloul de bord care prezintă în timp real atât indicatorii companiilor de stat, cât și multe alte informații relevante. Pe lângă nucleul de excelență în guvernanța corporativă pe care îl construiește din funcționari ai administrației publice, AMEPIP caută expertiză și în sectorul privat prin intermediul celor 20 de posturi care vor fi scoase la concurs în perioada următoare.