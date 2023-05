SENZAȚIONAL! H-AUR-ista s-a cocoțat la Teișorul

By

PAMFLET

Multă faună politică circulă prin Moldova lu’ nea Fane Babanu’! Pe la Bârlad este un cârciumar care se dă de ceasul morții ca să arate cât de diștept este, iar prin asta cică a pierdut simțul realității, dacă l-a avut, dar și simțul ridicolului. Toarnă minciuni cu nemiluita și a ajuns chiar să le creadă. Are și o vicepremăriță, adică omul de sub primar, acest partid umflat cu de-a sâla de nește indivizi care vor doar haos ca să fure liniștiți. Exemplarul de sub premare-i tot la fel de… fără simțuri sau simțiri de ridicol. Se pozează lângă un tomberon și dă sfaturi. O fi ieșit demult din tomberon, întreabă unii mai hâtri?

Alte rebuturi politice, indivizi adunați de pe străzi, s-au băgat în cea mai „tare” construcție politică din toate timpurile până azi. Ca să aibă listele complete, H-AUR a luat pe oricine în organizație și așa se face că au ajuns în Parlamentul României numai niște „personalități”. Una, care abia dacă reușește să spună ce naționalitate deține pe persoană fizică care este, a agiuns parlamentar H-AUR-rit de Vaslui. Continuare în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei.