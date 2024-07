Se apropie al treilea război mondial?

Biden, care mai temperase situația în plan mondial, atât pe ruta Ucraina-Rusia, cât și pe traseul Israel-Fâșia Gaza, se retrage din cauza unor jocuri de culise orchestrate de miliardarii americani și străini. Cartelul „înțelepților” l-a scos din joc pe Joe Biden. Dacă se încăpățâna să rămână probabil i-ar fi fost atacată familia mult mai dur decât până acum. Așa că Biden a preferat să se retragă.

Problema României și a lumii este că se repetă piesa arhicunoscută numită Conferința de la Ialta. Dacă revine Trump la putere în SUA, atunci va da la pace cu Putin și amândoi vor schimba ordinea mondială actuală, secondați de liderul nordcoreean. E un scenariu sumbru pentru România, care s-a bătut cu cărămida-n piept că sprijină Ucraina, pentru că rusul nu iartă. Putin va intra cu acordul lui Trump în Moldova și apoi în România. Degeaba s-au înșurubat oarecum niște partide proruse în politica românească?

NATO, sub comanda lui Trump, va „închide” ochii și România va reintra sub papucul rusesc de bunăvoie sau de nevoie. Istoria se repetă, mai ales când niște „somități” refuză să învețe ceva din ea.

Revenind la situația din America, acolo scenariul e simplu. Cartelul „înțelepților” consideră că-i bine ca Putin să fie lăsat să-și facă pofta. De aceea l-au dat deoparte pe Joe Biden cu sprijinul oamenilor președintelui. Fără trădători evident că miliardarii care l-au debarcat înregistrau o înfrângere usturătoare. Scoaterea lui Biden din scenă a fost pusă la cale mai demult și a fost amânată pentru că, inițial Biden ar fi acceptat oarecum pretențiile miliardarilor. Apoi a revenit la politica lui de sprijin absolut pentru Ucraina și a supărat rău pe cei din cartelul „înțelepților”. O confruntare Biden-Trump se încheia evident cu victoria lui Biden ca și-n urmă cu patru ani. Alt candidat care să-l învingă pe Trump lipsește, așa că Trump are drum liber pentru a declanșa al treilea război mondial. Spuneam de conferința de la Ialta. Așa cum nu i-a puțit lui Churchil sau lui Roosevelt întâlnirea cu dictatorul Stalin, așa nu-i va puți lui Trump întâlnirea cu 2-3 dictatori, unul dintre aceștia fiind Putin. Dictatorii vor pune la cale noua ordine mondială. Trump s-a întâlnit cu liderul nordcoreean, dar și cu liderul chinez, ca să nu mai vorbim de relația strânsă cu dictatorul Putin. Cei 3 dictatori au arme nucleare deci sunt de temut. Dacă adunăm la aceștia pe Trump, care a vrut să ia puterea în Amercia cu ajutorul forței, atunci e clar că istoria se repetă, dar va fi mai rău ca la Ialta. Acum Putin are pretenții mai mari pentru că vrea să rămână în istorie ca țarul care a refăcut Rusia mare. Liderul nordcoreean are pretenții asupra Coreei de Sud, iar China vrea Taiwanul. Toți au câte ceva de luat, iar America se va da deoparte elegant. Trump va găsi motive pentru a scoate America și din NATO dacă așa îi vor cere prietenii lui dictatori. Fără America NATO degeaba există. Nicio țară din NATO nu are armele necesare pentru a învinge Rusia. Oricum, America sub Trump va privi la bătălia dintre Rusia și NATO, iar dacă Putin va înnebuni ca Hitler atunci America va fi nevoită să intervină. Dacă Putin ia doar ce consideră că este a Rusiei, atunci Trump va aplauda.

Un scenariu nemțesc apocaliptic

Bundeswehr (forțele armate germane) a pregătit un plan operațional pentru Germania (OPLAN DEU), care prevede desfășurarea rapidă a 800.000 de soldați și 200.000 de echipamente NATO pe flancul estic al alianței în cazul unui atac rusesc.

Conform scenariului, aceste forțe ar trebui transferate la frontierele estice din porturile Mării Nordului din țările de Jos, Belgia și Germania în termen de trei până la șase luni de la momentul escaladării situației. Artera principală de aprovizionare va fi autostrada A2, care se întinde de la Oberhausen în landul federal Renania de Nord-Westfalia până la șoseaua de centură a Berlinului.

Rutele de transport sunt în curs de clarificare și se dezvoltă, de asemenea, rute alternative. În viitor, este necesar să se rezolve problema siguranței acestora. Una dintre vulnerabilități este podul Hohenwarte peste Elba, la nord de Magdeburg, cu o lungime de aproape 1,2 mii km.