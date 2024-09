S-a supărat văcaru’ pe sat!

PAMFLET

La Gherghești în județul Vaslui s-a supărat văcarul pe sat. Din folclor vine vorba cu văcarul care s-a supărat pe sat dintr-un motiv închipuit. Văcarul în cauză a uitat că el mănâncă o pâine albă pentru că proprietarii de animale din acel sat l-au angajat să le pască. El voia de acum să fie privit ca un om foarte important în comunitate. Practic vorbind era important la fel cum orice meserie este importantă. Să reținem însă că oricine are înlocuitor, iar omul cu bun simț are măsura valorii și își cunoaște limitele. De aici vine vorba cu văcarul care s-a supărat pe sat. ~n zi de mare sărbătoare pentru o comunitate ținută în sărăcie de cei care au administrat-o până azi, Ciubuc s-a supărat ca văcarul pe sat pe toată comunitatea. Spuneam că a fost un eveniment cu impact major pentru comunitate în zi de duminică. Episcopul de Huși a mers în comună pentru a ridica la rangul de preot un tânăr diacon. Tânărul preot va păstori comunitatea de acum înainte. Evident că la un astfel de eveniment a venit toată comunitatea, ba chiar și din comunitățile vecine. A fost un eveniment de o mare însemnătate pentru toată zona. Ciubuc, care din lipsă de concurență, este primar peste această comună, a lipsit de la eveniment refuzând să fie alături de oamenii care-i asigură o leafă bunișoară și o poziție socială la care nici că visa acum vreo câțiva ani, când îngheța la volanul vechiturilor cu care făcea transport în comun pe drumurile județului Vaslui. Am contactat toate sursele mincinoase din zonă ca să aflăm de ce a lipsit Ciubuc de la eveniment. Am aflat cu stupoare că Ciubuc este supărat pe toată comuna pentru că în alegerile locale, care s-au desfășurat în iune, a obținut doar puțin peste 50% din voturi, iar asta pentru că n-a avut un concurent serios, iar partidul care l-a pus pe listă e pe val. Altfel spus, Ciubuc era să piardă alegerile dacă partidul care l-a pus pe el punea pe altul. Era să pățească la fel ca-n bancul cu cel care a cadindat singur și a ieșit pe locul doi! Așa și cu Ciubuc, era să iasă pe locul doi cu toate că i-a lipsit contracandidatul serios. Mai spunem din surse mincinoase sigure că Ciubuc respectă zicala aia din comunism cu carte multă nu se cere, prost să fii să ai putere! Omul chiar crede că el dă ora exactă și când a văzut că era să piardă primăria fără să aibă contracandidați cu carte, cu experiență era să facă infarct. Ca măsură de răzbunare a hotărât el să-și întindă grătarul în curte, să mănânce singuri mici și frigărui și să bea vreo două navete de bere fără să dea la cineva, chiar în ziua în care toată comunitatea participa la marele eveniment care înseamnă oficializarea unui nou preot în satul Gherghești. Ce dacă a venit episcopul Hușilor, el este supărat și gata. Un mincinos colaborator de-al rubricii ne-a spus că a prins un mic dualog între Ciubuc, primarul din greșeală și câteva slugi de-ale sale. „{ăfu’ te-au chemat iștea la biserică, vine și episcopul”, zice Vasile, omul de casă a lui Ciubuc. „Ce, uoi, am zis că sunt supărat pe toți. Cum să mă voteze doar puțin peste 50%? Eu sunt cineva, ce, tu n-ai înțeles?” răspunde Ciubuc. „~n loc să spună mulțumesc că am asfaltat câte doi trei metri pe o parte și pe alta a drumului, că restul de asfalt s-a topit de la caniculă, ei mă jignesc pe mine? Se prezintă foarte puțini la vot și din aceia doar jumătate să mă aleagă? E jignitor pentru mine!” a continuat dialogul Ciubuc. Vasile a încercat să-l îmbuneze dar degeaba. Oamenii prezenți în număr foarte mare la eveniment își dădeau coate și râdeau de Ciubuc. După slujbă unii își imaginau cum se oftică Ciubuc, deoarece a plâns nimeni că el a lipsit de la eveniment. Cu așa primari e clar de ce zona se dezvoltă după mersul melcului. Cât privește panarama cu asfaltarea drumului, probabil acolo e ceva unicat. Un drum e asfaltat „întrerupt”. O porțiune cu asfalt este urmată de o porțiune cu piatră și iar urmează un segment cu asfalt și altul cu piatră și tot așa mai departe de te crucești când vezi. Acolo însă, la Gherghești, e ceva obișnuit. Până la urmă corabia merge după cum îi dă direcția cârmaciul. Iar Ciubuc, Dumnezeu cu mila!