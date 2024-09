Respectul în familie este condiția dezvoltării personale

By

Duminică 8 septembrie a fost mare sărbătoare creștinească. Nașterea Maicii Domnului este un moment foarte important în viața creștinului, în viața Bisericii Ortodoxe. Este prima mare sărbătoare din anul bisericesc. Noul an bisericesc a început la 1 septembrie, iar importanța sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, așa cum spun sfinții părinți, reiese din faptul că fără praznicul Nașterii Maicii Domnului nu am putea concepe celelalte zile sfinte ce țin de împlinirea planului de mântuire a neamului omenesc. De aceea, Sfântul Andrei Criteanul consideră praznicul drept debut pentru celelalte sărbători creștine: „Această zi este pentru noi începutul tuturor zilelor sfinte”. Fiind mare sărbătoare creștinească, dar mai ales având în vedere vrednicia multor preoți de astăzi, care fac minuni în locurile pe unde trec, am participat la slujbă într-o biserică de cartier din Vaslui. Mă gândeam că învățăturile, numite cuvinte de folos, ale înalților prelați sunt frumoase, cu tâlc, dar parcă mai mult pătrund în poporul simplu învățăturile preoților de la bisericile mai mici. Preoții din bisericile de cartier, de la bisericile din sate sunt mult mai aproape de oameni, îi cunosc pe toți cu bune și cu rele și permanent îi îndrumă pe drumul drept. E impresionant să vezi, într-o lume aflată mereu în mișcare, în viteză, dacă vreți, că familii tinere vin la biserică și ascultă cu respect slujba și se luminează când preotul vorbește de valori care au ținut în viață mii de ani comunitatea.

În Vaslui, în cartierul Brodoc, la Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, este un preot tânăr care merită toată cinstea. E frumos la slujbă la bisericile mari, „la modă”, la mănăstiri celebre, dar parcă mult mai frumoasă e slujba într-o biserică mai mică, acolo unde comunitatea e ca o familie mai mare. Se simte o căldură sufletească și o dorință de liniște, de pace care îmbracă frumoasele cuvinte de învățătură spuse de preot. La Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, preotul Ciprian a avut un cuvânt de învățătură memorabil. Făcând referire la Maica Domnului care ocrotește familia, preotul Ciprian a vorbit despre importanța familiei, despre importanța respectului în familie, despre importanța educării copiilor în spiritul respectului pentru familie, pentru Biserică, pentru comunitate. „Permanent trebuie să ne gândim cum să fim mai buni cu cei din jur. Tatăl meu se temea de tatăl lui și la 50 de ani. Se temea în sensul de respect, pentru că nu voia să-l supere cu acțiunile sale și de aceea se ferea de greșeli lumești. N-a luat bătaie vreodată, dar avea un respect deosebit pentru părinții lui. Așa trebuie să ne educăm copiii. E bine să-i aducem la Biserică, să-i învățăm ce înseamnă familia, ce înseamnă unitate și respect. Credința în Dumnezeu este hrana sufletului și drumul drept din viața fiecăruia. Iubiți credincioși, avem nevoie astăzi, ca întotdeauna, de credință, dragoste, de respect. Așa cum Sfinții Părinți Ioachim și Ana au crezut și s-au rugat fierbinte până la bătrânețe să aibă măcar un copil și Dumnezeu i-a auzit, așa și noi trebuie să ne rugăm permanent pentru a fi mai buni, pentru a nu cădea în păcat, pentru a manifesta înțelegere pentru cel de lângă noi. Familia este dintotdeauna izvorul de energie de care avem nevoie zi de zi. Familia este și cartea de vizită a fiecăruia. E bine să purtăm permanent un respect deosebit pentru cei de lângă noi, să le înțelegem grijile și nevoile și să trecem împreună cu dragoste și înțelepciune peste toate încercările vieții”, a spus părintele Ciprian în emoționantul cuvânt de folos adresat credincioșilor prezenți la slujbă, dar și întregii comunități. Cuvântul de folos al domniei sale a atins multe aspecte din viața de zi cu zi a fiecăruia și după ce l-am ascultat mi-am zis că totul e mai plin de căldură sufletească în mijlocul comunității, iar preotul are un rol major în comunitate. Așa cum a fost dintotdeauna în comunitățile din Moldova. Mai precizăm aici că vrednicia preotului Ciprian se vede în biserica pe care a refăcut-o din temelii, acum fiind spre final lucrările de restaurare. A reușit să obțină și o mică finanțare printr-un proiect depus la Primăria Municipiului Vaslui în cadrul programului local de finanțare nerambursabilă, secțiunea Culte. Te uiți în jur și stai și te întrebi cum reușește să acopere toate treburile în care este angrenat. Asta înseamnă dedicare, înseamnă har, în primul rând.