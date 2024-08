O seară boemă la Vaslui

By

În ajunul marii sărbători creștinești Adormirea Maicii Domnului, la Vaslui, Primăria a organizat o seară boemă la startul unui maraton cultural. Intelectuali de marcă ai comunității, funcționari, cetățeni din toate categoriile sociale, dintr-un oraș colorat gri pe nedrept de unii analfabeți, s-au adunat la Teatrul de Vară pentru a da startul maratonului cultural-tradițional Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui. Mi-am adus aminte, gândidu-mă la atmosfera boemă în prag de seară, de „vâlva” pe care a stârnit-o primarul Vasile Pavăl când a numit pentru prima dată sărbătoarea orașului Zilele culturale ale Municipiului Vaslui. Au sărit în sus niște semianalfabeți că de unde atâta cultură, că vorbim de mici și bere la sărbătoarea orașului! Iată că a știut ce a știut primarul Pavăl când a vorbit de zile culturale. De la an la an, de 16 ani, manifestarea a crescut și anul acesta a atins apogeul. E și ultima ediție care s-a organizat sub conducerea primarului Vasile Pavăl. Ca un om de caracter ce este, după 16 ani de administrație, s-a retras în aplauzele furtunoase ale vasluienilor. Viața reală a aproape la fel ca cea de pe scenă. Cum se retrage artistul când aplauzele sunt cele mai puternice, când se strigă bis, așa e și-n viața reală, e magistral să te retragi când toți te apreciază. Sunt multe de spus aici, dar principalul motiv pentru care a lăsat locul unei echipe tinere este că efortul depus timp de 16 ani se cunoaște. Meritele domniei sale vor fi consemnate în istoria Vasluiului cu litere mari.

Revenind la frumosul edificiu din centrul Vasluiului, s-a dat startul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui într-o atmosferă emoționantă. Pe esplanada cu fântâni arteziene, care mai răcoreau atmosfera fierbinte de vară și încărcată de emoții, personaje din alte timpuri defilau spre bucuria celor prezenți. Era o adevărată atmosferă boemă pe care doar un condei de vis o poate zugrăvi. Poate o va zugrăvi cândva artista plastică Ramona Popliuc, care primea iubitorii de cultură cu o expoziție deosebită. Mi-a spus că majoritatea lucrărilor expuse au fost realizate vara aceasta. Majoritatea vorbeau în culori superbe de dragoste, de morală, de puterea voinței și a sufletului de a face minuni cu fiecare dintre noi. În cuvinte simple, dar din inimă pornite, domnia sa mi-a vorbit cât de important este să faci ceea ce-ți place, să te simți împlinit în opera pe care o faci și-n tot ce faci în fiecare zi. Cuvintele sună parcă mai searbăd și e greu să ilustreze atmosfera și emoțiile din acea seară caldă de august. Toți cei prezenți au apreciat frumusețea artei în culori și importanța mesajelor transmise. Iată cum o banală sărbătoare, despre care mulți înțelegeau doar mici și bere, a devenit un eveniment fanion al cochetului oraș Vaslui. Spuneam cu altă ocazie că tinerele talente au fost permanent sprijinite de primăria Vaslui, de când este condusă de primarul Vasile Pavăl. Startul maratonului cultural a fost dat și de talentele Vasluiului. Balerinele de la Happy Steps Vaslui, recunoscute și peste granițele României, au strâns multe aplauze. La fel cvartetul de coarde care a interpretat magistral mai multe piese de referință. Seara s-a încheiat în compania artiștilor Adrian Naidin și Dan Puric. Ei doi au vrut să arate că sunt români. Toți suntem români, dar aceasta-i altă discuție, pe care o s-o dezvoltăm într-un articol viitor. Dacă startul a fost boem, maratonul în ansamblu a fost o victorie a Vasluiului. Revenim cu amănunte din fiecare zi de manifestări.