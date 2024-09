Murgenii de astăzi înseamnă educație, înseamnă dezvoltare

Un oraș mai mic lăsat ani la rând „în voia lui” se schimbă din temelii printr-o implicare exemplară a administrației locale, a bisericii, a școlii, care sunt de fapt pilonii pe care se ridică o comunitate. Primăria a făcut afther school, iar biserica îl administrează. Biserica se implică în organizarea unor activități cultural-educative pentru copii, iar administrația locală sprijină inițiativele. La Murgeni astăzi se vorbește, fără a greși, despre o dezvoltare sustenabilă.

Multe comunități locale, bine administrate, se dezvoltă în ritm susținut, dar pentru a reuși e nevoie să „aduni” mai întâi comunitatea în jurul unor obiective, în jurul unor valori. La Murgeni, în județul Vaslui, un oraș cunoscut până nu demult pentru diverse conflicte, totul se schimbă printr-o abordare corectă a administrației locale. Intrând în Murgeni dinspre Bârlad, primul sat la drumul național spre Galați este Floreni. Într-o zi fierbinte de vară turlele bisericii din Floreni se scăldau maiestuos în razele soarelui de august. La intrare în satul Floreni primăria a construit un teren de sport pentru tinerii din comunitate. „Patru terenuri de sport am construit în orașul Murgeni și-n localitățile aparținătoare. E nevoie ca tinerii să aibă unde să facă sport, altfel cum să se dezvolte? Un accent deosebit pun pe educație pentru că altfel dezvoltarea comunității și viitorul zonei sunt în pericol”, ne spune primarul Eduard Cazacu, omul care a schimbat din temelii realitatea din acest mic oraș al județului Vaslui. În iunie, anul acesta, oamenii locului l-au ales pentru a doua oară în funcția de primar, iar asta înseamnă că inginerul Cazacu știe să adune comunitatea în jurul unor proiecte de succes, a știut să dea un curs normal dezvoltării acestei zone în care dintotdeauna au trăit oameni gospodari, oameni muncitori. Am avut plăcerea să discut puțin cu preotul Mereuță, un tânăr preot numai suflet și inițiativă. Te uiți și te minunezi câte poate să facă un preot tânăr într-o comunitate dacă se implică și dacă vrea cu adevărat să fie un exemplu pentru copiii și tinerii din jur. „Organizăm activități distractiv-educative și sunt bucuros că vin copiii cu drag și chiar se implică, participă, sunt conștiincioși, iar pentru asta îi recompensăm. Recent am avut o activitate literară și au participat vreo 20 de copii. Cu alți copii am plecat în excursie și sunt foarte atenți. Am fost cu 35 de copii la Moeciu și să vedeți că au fost impresionați cei de la cazare cât de curat au lăsat în urma lor copiii. Dacă îi aduni spre niște valori copiii răspund pozitiv și de aici vine mulțumirea sufletească”, a spus preotul Mereuță.

Până la urmă, din toate timpurile, preotul, primarul au fost stâlpii comunității. „De ce numai preotul să se implice și nu vorbim aici și de profesori? Cadrele didactice, din păcate, se implică mai puțin”, a fost replica primarului Eduard Cazacu. Spuneam anterior că inginerul Cazacu e-n fruntea comunității de 4 ani și a fost ales primar pentru următorii patru ani. Uitându-mă prin satele comunei, vorbind cu preotul Mereuță, cu localnicii, aducându-mi aminte în același timp ce dezastru pe toate planurile era în urmă cu patru ani la Murgeni, mi-am dat seama de ce oamenii l-au ales tot pe inginerul Eduard Cazacu în funcția de primar și pentru următorii patru ani. Astfel de oameni știu și vor să adune comunitățile în jurul unor idei de succes. Fără implicarea comunității este imposibil să reușești. Apropo de alegerile locale de anul acesta, în campania electorală niște scandalagii care cică fac politică, dar ei se pricep doar la scandal, au organizat un așa zis protest. Subiectul principal pe care l-au speculat acești indivizi lipsiți de scrupule, mincinoși, a fost spitalul din Murgeni. Cu tot circul organizat pe bani de acești indivizi, oamenii de la Murgeni au ales competența, au ales în frunte sau, mai bine spus, au reales un om cu principii morale. Bine au făcut. Înainte de a veni primar inginerul Eduard Cazacu, până și-n zona centrală boscheții făceau legea. De câte ori ajungeam prin zonă treceam pe lângă liceul din oraș și vedeam că și de intrat în curtea instituției de învățământ era greu. Acum liceul are curte amenajată, are trotuare în jur, deci mai arată a instituție publică. Asta înseamnă implicare. Mai presus de asta însă, primarul Cazacu a știut să mobilizeze energiile pozitive din comunitate. Vorbește cu oamenii și-i convinge, mai ales pe cei din comunitatea romă din zonă, să-și ducă copiii la grădiniță și la școală, să-i aducă la diverse activități și astfel situația conflictuală permanentă care venea de demult a dispărut.

Se lucrează la modernizarea spitalului, se contruiește o creșă, se contruiește un bloc pentru specialiști, pe lângă alte obiective aflate în lucru

Că veni vorba de spital, am aflat că este angrenat într-un proces de modernizare. Lucrările sunt în derulare. „Au țipat de spital! Evident că și eu vreau să fie spital modern aici la Murgeni. Eu aici m-am născut, la spitalul din oraș, dar acum sunt alte timpuri. Avem nevoie în primul rând de specialiști. Fără specialiști spitalul nu există. Când vezi că vin unii și țipă aiurea, mint fără scrupule, te întristezi. Oamenii însă înțeleg motivele celor care țipă și au înțeles și problemele de la spital. Asta mă bucură. Noi lucrăm acum la un bloc pentru specialiști. Vrem să atragem doctori pentru ca spitalul să funcționeze în parametri normali. Se lucrează și la spital. În sediul actual al primăriei va fi centru de sănătate, deci acest subiect este în atenția noastră, fără să strigăm aiurea că vrem. Toți vrem, dar să veddem împreună cum reușim să facem. Doar așa să strigi că vrei e degeaba pentru comunitate. E ușor să vorbești aiurea despre spitalul din Murgeni și nu știu ce condiții, dar cei care au strigat au făcut-o în interes personal, să câștige, prin minciună, voturi și să ajungă în funcții. Eu folosesc oportunitățile existente, toate sursele de finanțare, pentru a face o unitate sanitară adecvată condițiilor de astăzi. Ca să spui însă că mâine poate să nască la spitalul din Murgeni e absurd. Sunt niște circuite care trebuie realizate. E nevoie de specialiști. Sigur că vreau și eu să se asigure cele mai bune servicii de sănătate la spitalul din oraș dar să ne uităm ce putem face. Trecând peste acele aspecte eu am mare încredere că generațiile de tineri”, spune în continuare primarul de la Murgeni.

Spuneam anterior că la Murgeni comunitatea romilor e bine reprezentată. Ceva mai la vale de centru orașului e un cartier locuit preponderent de romi. Acum am văzut că situația e mult mai calmă, e curat, oamenii se duc fiecare după treburile proprii, deci se poate, mi-am spus. „Facem creșă într-o zonă mai dificilă. Eu am dat o pârloagă și vom primi o clădire modernă. Salvăm acea zonă. Sunt convins că și romii își vor duce copiii la creșă. Deja situația s-a schimbat mult în bine cu privire la înscrierea copiilor de romi în sistemul de învățământ. Asta mă bucură. Mă bucur că romii au înțeles că e bine să-și ducă copiii la grăiniță, la școală, pentru că altfel se dezvoltă. Așa se face integrare nu cu tot felul de povești spuse la televizor din nu știu ce birou. Deja eu îi văd mai respectuoși, mai implicați, ceea ce mă bucură. Le-am spus liderilor romilor și la comemorarea zilei dezrobirii romilor, că e bine să se implice toți, în prezent, să spunem fiecare ce am făcut pentru etnia romă și nu doar să ne plângem tot timpul că am fost robi, că am fost asupriți. Hai să vedem cum facem o societate mai bună pentru toți. Am căutat să aduc aproape preoții, profesorii, comunitatea în general și se vede clar o evoluție pozitivă. Chiar dacă saltul e mai timid la început rezultate se văd”, a mai spus inginerul Eduard Cazacu. Cât privește alte investiții aflate în lucru, pentru că una, dar nicidecum singura menire a administrației locale, este dezvoltarea comuntății prin investiții publice necesare, e bine de menționat că au fost modernizate mai multe drumuri și alte proiecte urmează să se concretizeze, apoi e nevoie de lucrat la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Când e secetă sunt ceva probleme cu apa la Schineni, dar odată pus în practică noul proiect de alimentare cu apă se vor rezolva toate problemele. Toți vor avea apă în condiții normale. „La școala de la Schineni se lucrează și toate școlile dezafectate le modernizez și le pun la dispoziția comunității pentru diverse activități, inclusiv pentru activități în parteneriat cu bisericile din oraș. Așa cum spuneam, eu sunt relativ mulțumit de progresele înregistrate, dar mai ales de faptul că oamenii locului și-n special romii au devenit mult mai receptivi”, a concluzionat dialogul primarul orașului Murgeni, Eduard Cazacu. Am plecat de la Murgeni convinși că orașul, zona și județul au numai de câștigat prin implicarea unor astfel de oameni, cum am găsit pe inginerul Eduard Cazacu, preotul Mereuță și alții.