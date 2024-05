Marile averi și țigările electronice din nou în atenția Guvernului

By

Printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a mai operat niscaiva modificări de ordin administrative în domeniul fiscal. Executivul spune că modificările țin cont de unele aspecte semnalate de organizațiile de profil, rezultate din implementarea Sistemului RO e-Transport. De asemenea, modificările au în vedere și propuneri ale reprezentanților din industria tutunului.

Actul normativ reglementează, în principal, următoarele aspecte:

-Posibilitatea ca, prin Hotărâre a Guvernului, să fie stabilite și alte date și informații din bonul fiscal, precum și din raportul fiscal zilnic, decât cele prevăzute în prezent, care trebuie să fie transmise de aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic al ANAF. Ar fi necesar, spre exemplu, codul de identificare fiscală a contribuabilului, informație absolut necesară pentru generarea decontului de TVA precompletat.

– O altă modificare are în vedere procesul de implementare a Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport, ce a vizat monitorizarea trasabilității bunurilor cu risc fiscal ridicat și a operațiunilor economice cu caracter ilicit. Astfel, în cazul în care bunurile cu risc fiscal ridicat sunt înregistrate în documentele justificative primare și, ulterior în evidența contabilă a utilizatorilor, sancțiunea complementară de confiscare a contravalorii bunurilor intrate în gestiune și în circuitul operațiunilor economice să nu se mai aplice.

– Un alt aspect are în vedere înștiințarea contribuabililor, în condițiile prevăzute la art. 47 din Codul de procedură fiscală, pentru care organul fiscal local a determinat potrivit art. 457 din Codul fiscal o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 lei. De asemenea, se stabilesc elementele pe care trebuie să le conțină înștiințarea, precum și prorogarea termenului de declarare a impozitului special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare.

– În domeniul accizelor, modificarea vizează introducerea în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate a noilor produse lansate pe piața din România. Este vorba despre produse cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective, comercializate în porții ambalate în pliculețe. Este avut în vedere faptul că aceste produse au un conținut similar cu cele deja reglementate de Codul fiscal. Această prevedere este introdusă ca urmare a propunerilor mediului de afaceri din industria tutunului cu privire la susține taxarea echitabilă a tuturor produselor cu nicotină.