Dorinel „tună și fulgeră”!

Oțelul Galați – Dinamo 1-1

Oțelul Galați a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu Dinamo, o echipă cu un joc modest, într-un meci din cadrul etapei a 10-a din superligă. Pentru gazde a marcat Frederic Maciel (minutul 22), în timp ce pentru oaspeți a înscris Astrit Selmani (minutul 18 – penalty).

Partida din Moldova a început cum nu se poate mai bine pentru Dinamo. Oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 15, după o gafă a portarului gălățean Iustin Popescu. Goalkeeperul gazdelor a fost deposedat în careu de atacantul Astrit Selmani, iar portarul, în încercarea de a recupera balonul, l-a faultat pe vârful kosovar. Centralul a acordat lovitură de pedeapsă pentru Dinamo, după ce în prealabil a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR. În cele din urmă, același Selmani a transformat lovitura de la 11 metri și a deschis scorul în minutul 18. Avantajul bucureștenilor a durat doar 5 minute, asta deoarece Maciel a marcat pentru 1-1, din câțiva metri, după ce în prealabil mingea a fost trimisă în bară cu capul de Juri Cisotti. Scorul primei reprize a fost 1-1.

În minutul 50, Alex Pop, atacantul celor de la Oțelul, a solicitat o lovitură de pedeapsă, după ce a susținut că a fost faultat în careul advers de Răzvan Patriche, însă arbitrul Viorel Flueran nu a acordat penalty pentru gazde. În cele din urmă, moldovenii ar fi putut beneficia de o lovitură de pedeapsă în minutul 59, când Cătălin Cîrjan a atins mingea cu mâna în propriul careu, dar același Flueran, de această dată chemat la monitorul VAR, a decis să nu acorde penalty pentru gazde după ce a revăzut faza.

Dinamo putea da lovitura în minutul 90, când Caragea a fost servit excelent în fața porții de Cristi Costin, care a avansat în flancul drept, dar tânărul jucător al oaspeților nu a reușit să-l învingă din câțiva metri pe Iustin Popescu, care a avut o paradă de senzație. În cele din urmă, partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.

În urma acestui rezultat, Oțelul se află pe locul secund al clasamentului, cu 17 puncte acumulate după 9 meciuri. De partea cealaltă, Dinamo ocupă poziția a treia a ierarhiei, cu 16 puncte obținute după 10 meciuri.

Meciul a fost condus de arbitrul Viorel Nicuşor Flueran (Craiova), arbitri asistenţi Adrian Popescu (Craiova), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe) și al patrulea oficial Robert Avram (Piteşti). Arbitru video a fost George Cătălin Găman (Craiova) și arbitru asistent video Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe).

Oţelul a jucat cu: I. Popescu – D. Maftei, Cisse (Adăscăliţei ’69), Zivulic, Tomasevic (Silva ’12) – Cisotti, Lameira, Teles (Roşu ’70) – Maciel (Tănasă ’87), Juric, Al. Pop (Djuric ’70). Antrenor: Dorinel Munteanu.

Dinamo a jucat cu: Golubovic – Sivis (Costin ’63), Patriche, Licsandru, Amzăr (Opruţ ’63) – Olsen, A. Mărginean (Rotund ’82), Cîrjan – Soro (Caragea ’63), Selmani (Politic ’90), Milanov. Antrenor: Zeljko Kopic.

Antrenorul gazdelor a „explodat” după meci. „Vom mai aduce jucători, 2-3-4-5. Cei care au venit în vară nu s-au integrat, ne vom despărți. Veți vedea în două-trei zile. Deși am fost în dezavantaj pe o greșeală a portarului nostru, nu a contat. Am pus presiune, am dominat. Meritam să intrăm în avantaj la pauză. Cred că meritam acel penalty. A fost clar, dar nu s-a dat. Aștept mai mult de la public, să pună presiune din tribune. Dacă se supără suporterii, îmi cer iertare, dar asta gândesc în momentul de față. E superliga, toți jucătorii trebuie să fie concentrați, au responsabilități. După joc nu pot trage concluzii, dar voi lua măsuri drastice”, a declarat Dorinel Munteanu.