Adina, ”internul” de la Iași care testează aplicațiile Poștei

By

În această vară, Compania Națională ”Poșta Română” a lansat a doua ediție a programului de Internship. 20 de tineri au ales să-și perfecționeze pregătirea profesională în cadrul departamentelor Poștei Române. Succesul ediției de anul trecut, care s-a derulat numai în Administrația Centrală, la București, a generat, pentru 2024, extinderea programului la nivel național. 7 tineri interni au ales să învețe și să ne învețe în cadrul sucursalelor Poștei Române din țară.

Unul dintre tinerii care lucrează într-o sucursală este Adina Ghiurțiu, ”internul” de la compartimentul IT al Sucursalei Regionale Iași. Ieșeancă get-beget, Adina (28 de ani) a terminat Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din ”orașul celor 7 coline” și, ulterior, a urmat două cursuri cu specializare în domeniul IT: unul pe testare și unul în domeniul programării. I-a plăcut mai mult programarea, dar, pentru ”a începe cu începutul” – așa cum spune ea, de doi ani și jumătate s-a dedicat muncii ca tester software, fiind angajată la o companie de specialitate din capitala Moldovei. ”Testez diverse aplicații, baze de date, jocuri. Descopăr părțile bune și cele rele ale acestora și apoi fac un raport detaliat despre plusuri și minusuri, despre ce îmbunătățiri aș avea eu în vedere etc.”, descrie Adina specificul activității sale.

Din 8 iulie, de când a început colaborarea la Sucursala Iași, face același lucru și la Poștă și spune că îi place: ”Am testat mai multe aplicații informatice ale Poștei, baze de date, nomenclatoare, am ajutat la dezvoltarea design-ului acestora… Am noroc cu faptul că cei trei colegi de la IT Iași sunt foarte amabili și m-au pus la curent cu specificul aplicațiilor poștale, care este unul aparte”. Își dorește să continue în domeniul informatic, însă își vede viitorul lucrând în programare, chiar la Poștă dacă i se va propune. Programul de Internship este conceput pentru a oferi o experiență practică valoroasă, permițând tinerilor să lucreze alături de profesioniști experimentați și să contribuie la proiecte reale, care au un impact direct asupra activității Poștei Române. La finele celor trei luni, există posibilitatea de angajare permanentă pentru cei care confirmă și care doresc să continue o carieră în cadrul Companiei.