Vrednicia te obligă să faci bine pe unde treci iar urmașii te vor cinsti

Acolo de acum 450 de ani, pe meleaguri de poveste, cu o moștenire spirituală deosebită, gospodarii satelor comunei Cozmești din județul Vaslui sunt mândri că la ei acasă e astăzi mai bine decât ieri, iar mâine va fi mai bine decât astăzi. Aici a avut marele Ștefan observator, beciul de la Măgura și tot pe aceste meleaguri a trăit celebrul boier Coroi.

Trecători suntem toți pe acest tărâm! E adevărat, însă cât existăm e normal să facem ca astăzi să fie mai bine decât ieri. E doar o impresie culeasă dintr-un dialog neprotocolar cu primarul de la Cozmeștii Vasluiului. A crezut în puterea lui și-n proiectele pe care le vedea ca și realizate. A reușit. Cu fonduri mult mai reduse decât alte comunități locale din județul Vaslui, administrația de la Cozmești a reclădit zona din temelii. „Dacă treci zi de zi pe lângă o cișmea și observi oameni stând la rând, te gândești cum să crești debitul acelei surse de apă ca să beneficieze cât mai mulți oameni. Acesta e principiul după care mă ghidez și recunosc că am reușit”, spune primarul comunei Cozmești, din județul Vaslui, Hristache Sima.

Județeanul spre Cozmești începe din Vaslui și foarte important este că la început de drum este pusă o pancartă care invită iubitorii de frumos și de tradiții să viziteze Mănăstirea Fâstâci, un monument de spiritualitate și frumusețe ridicat în urmă cu 300 de ani. Cine-și promovează potențialul local are toate șansele să se dezvolte.

Cu destui ani în urmă, ca să ajungi la celebra mănăstire era un adevărat chin. Drumul județean era plin de gropi, iar un sector de drum era doar pietruit și devenea aproape impracticabil pe vreme nefavorabilă. Astăzi drumul este asfaltat până la mănăstire și numărul vizitatorilor a crescut. „Am un proiect în minte pentru promovarea zonei, pe care vreau să-l pun în practică în colaborare cu mănăstirea. Legenda spune că pe aceste meleaguri avea beciuri marele domnitor Ștefan cel Mare. Mai este un punct de observare. Sunt oportunități pe care le vom exploata în beneficiul comunității. Am candidat pentru că am crezut în șansa de dezvoltare a comunității. Cu bani puțini, e adevărat, am reușit să realizăm o serie de obiective, dar cel mai important este că oamenii s-au schimbat și înțeleg că doar implicându-se, în comună, acasă la ei, va fi mai bine”, spune printre altele primarul comunei Cozmești.

La început de an, când iarna încă se lasă așteptată, am lăsat în urmă drumul județean spre Oșești și acesta modernizat anul trecut și am intrat în comuna Cozmești. Ce-i aproape imposibil de văzut chiar și pe drumuri naționale și europene am văzut pe drumurile din comuna Cozmești. Erau oameni care curățau șanțurile de beton și cărau molozul. Toți erau echipați cu veste inscripționate cu Primăria Cozmești. Aspecte din acestea mai mici s-ar putea spune arată vrednicia și interesul pe care și-l dă primarul unei comunități pentru a dezvolta localitățile, pentru ca oamenii să trăiască mai bine.

Ca să ai un drum accesibil permanent și pentru ca drumul să reziste în timp e necesar ca șanțurile de scurgere să fie curate pentru a permite apei din precipitații să circule. Este o regulă dar puțin o respectă. Pe multe drumuri, prin Modova lui Ștefan cel Mare, am văzut șanțuri de beton așproape împădurite, iar apa curgea liniștită pe asfalt. Ce alții „superiori” evită să facă iată că într-o comunitate de gospodari un bun făcut este respectat.

Ajungând la o răscruce, am văzut în ce straie frumoase se prezintă comunitatea și astfel orice călător este impresionat și convins să viziteze aceste meleaguri. Invitații de a vizita comuna găsești la tot pasul, iar cei care merg prin satele comunei Cozmești sunt încântați să descopere aici, departe, așezări cu de toate cele necesare unui trai relativ confortabil. Oamenii au vrut drumuri asfaltate, au vrut utilități, parcuri, școli, instituții de cultură și administrația locală a satisfăcut, în funcție de buget, nevoile gospodarilor.

Mergând prin comună parcă și astăzi se vede înălțându-se fumul în zare, de pe dealul unde avea Ștefan cel Mare punct de observare. Când erau treburi importante de adus la cunoștința domnitorului se aprindeau focurile pe dealuri. Vin dușmanii, anunțau gospodarii satelor! De 450 de ani sunt pe aceste meleaguri iar astăzi întreaga zonă ține cu succes pasul cu vremurile. La fel ca-n timpurile marelui domnitor care a lăsat urme și pe aici. Mănăstirea Fâstâci a împlinit trei secole de existență. Este un semn al vechimii și vredniciei oamenilor locului. Cum să treci cu vederea așa bogăție spirituală? Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei.