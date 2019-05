Vine criza-Urmează tăierea tuturor salariilor și pensiilor

Written by:

Unii baroni PSD au lovit în Dragnea însă urmările sunt în buzunarele românilor. O criză socială de proporții se prefigurează din cauză că românii s-au lăsat manipulați.

Mutul președinte al României amenință cu schimbarea Guvernului. Cei mai mulți români care s-au lăsat prostiți de minciunile cu statul de drept, care de fapt e o himeră, vor vedea că alt guvern le va umbla serios la buzunare. E bine cu statul de drept (mai degrabă statul în oziția de „capră“ în fața Europei) și cu burta goală, cu casele luate de bănci, cu copiii pe drumuri, că doar astfel de stat de drept știu să facă Cioloș, Iohanis și alții. S-a uitat episodul Băsescu și Guvernul Boc? Se repetă, stați liniștiți că Iohanis veghează ca românii să fie cât mai săraci.

Va urma exodul în masă a profesioniștilor (vorbim aici de medici, ingineri etc.), dar și de lucrători necalificați. Europa are nevoie de forță de muncă și de o Românie destabilizată pe care s-o cumpere cu bucățica. Dacă s-a ridicat cineva împotriva străinilor a fost oprit prin manipulare.

Unii baroni PSD au vrut să i-o „tragă“ lui Dragnea și nu s-au implicat în campania electorală. Au reușit. Cel mai tare țipă Oprișan. Tot Oprișan este cel care a primit de la Guvern cei mai mulți bani. E corect?

Lăsând lupta politică la o parte, la fel și manipularea care a inundat spațiul virtual, există o certitudine: România intră într-o profundă criză socială. Mulți vor lua calea străinătății, iar în țară vor fi multe nenorociri. Pe 27 mai Dragnea va fi condamnat, Iohanis pune alt guvern, pentru că va scoate oamenii în stradă ca să dea actualul guvern jos și vor urma tăieri de salarii și pensii, se vor elimina subvențiile guvernamentale pentru micii producători agricoli, mediul privat va fi omorât cu taxe mult mai mari, se va majora Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la 24-25%, iar lista nenorocirilor e lungă cât o zi de post.

