Victorie „voluntară” obţinută de FC Botoşani

Uvertura etapei a IX a din turneul play out a fost reprezentată de partida FC Botoşani – FC Voluntari, meci disputat în după amiaza zilei de 10 mai în faţa a peste 1.500 de spectatori. Pentru această întâlnire a „răniţilor”din play out, antrenorul Liviu Ciobotariu a trimis în teren următoarea formulă botoşăneană: Fraisl – Miron, Piţian, Burcă, Patache, J. Rodriguez, E. Papa (min.57 Karaboue), L. Fulop, Golofca (min.72 Ongenda), M. Roman 2 (min.79 Buş), şi Fabbrini. Partida a fost arbitrată mulţumitor de centralul Marius Avram ajutat la cele două tuşe de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Mihai Marica. Nici bine nu se obişnuise crampoanele jucătorilor cu gazonul Municipalului botoşănean că în min.2 centralul Avram arată primul cartonaş galben, cel sancţionat fiind albanezul Papa pentru simularea unui fault în careul oaspeţilor. Jucătorii botoşăneni îşi văd de treabă, construiesc încet, dar sigur şi în min.9 înscriu primul gol al partidei. În urma unei centrări perfecte de pe partea dreaptă a lui Patache mingea ajunge la L. Fulop care croşetează elegant, îi pasează excelent lui Mihai Roman 2 care înscrie pentru 1-0. Două minute mai târziu Signorelli are o mare şansă de egalare când mingea şutată puternic de la 18 metri se izbeşte în transversala porţii apărate de norocosul portar austriac Fraisl. Între timp nervii oaspeţilor cedează, din cauza neputinţei de a egala rezultatul, şi în min.22 Papadiuc vede “galbenul” pentru o ieşire necontrolată. În min.28 Golofca, singur cu portarul Mitrev ratează o bună şansă de majorare a scorului, mingea şutată puternic fiind parată de apărătorul Voluntariului. În min.31 Russo de la oaspeţi primeşte şi el cartonaş galben pentru o intrare întârziată la portarul Fraisl. Patru minute mai târziu arbitrul Avram îi arată al doilea “galben” lui Papadiuc şi îl trimite la vestiare să se răcorească lăsând pe FC Voluntari în zece jucători. Prima repriză este prelungită cu două minute şi în al doilea minut suplimentar Cătălin Golofca şutează senzaţional de la 17 metri direct în vinclul porţii oaspeţilor şi majorează rezultatul, 2-0 fiind şi scorul înregistrat la pauză pe frumoasa tabelă de marcaj a Municipalului botoşănean. În partea a doua a jocului ambele echipe “reduc motoarele”, gazdele pentru conservarea scorului, oaspeţii de neputinţă, iar ultimele 15 minute ale jocului sunt penibile şi plictisitoare. Mai ales din partea ignorantului Ongenda, introdus prin min.72, care continuă momentele sale de miştocăreală la adresa fotbalului. Scor final FC Botoşani – FC Voluntari 2-0 şi echipa botoşăneană îşi consolidează locul trei în clasamentul play out, cu 29 de puncte, golaveraj 9-9, ieşind din zona ingrată a retrogradării. La final de partidă, vizibil mulţumit, antrenorul Liviu Cobotariu a glăsuit: „Am meritat cele trei puncte. Am fost agresivi, am pus presiune, am marcat de două ori încă din prima repriză. Am scăzut puțin nivelul în repriza secundă, am mers mai mult pe posesie. Ne doream foarte mult victoria și vreau să-mi felicit jucătorii pentru faptul că au obținut-o.Am întâlnit o echipă bine organizată, cu jucători buni de atac, pe care i-am anihilat însă foarte bine. Îmi felicit din nou jucătorii, am făcut un meci bun”. Următorul meci al echipei botoşănene va fi la Dunărea Călăraşi, partidă programată în etapa nr.10 şi care se va juca marţi 14 mai de la ora 18.15). (Gabriel BALAŞA)