Victorie senzaţională ieşeană pe malul Mării Negre

Viitorul Constanţa – Politehnica Iaşi, disputat în seara de vineri 15 februarie, a fost meciul de deschidere al etapei a XXIV a. Pe stadionul din Ovidiu antrenorul echipei moldave, Flavius Stoican, a trimis în teren următoarea formulă de start: Peralta – Bosoi, Gardoș, Frăsinescu, Sin, Qaka, Mihalache, Al. Zaharia, Flores, Burlacu şi Garros. Arbitrată de centralul Marius Avram, partida avea să fie viu disputată, cu multe, poate prea multe cartonaşe galbene şi roşii. Pe fondul unui debut palid, în min.11 centralul partidei acordă primul cartonaş galben, cel sanţionat fiind Mihalache de la oaspeţi pentru fault la Hagi jr. În min.22 echipa moldavă îşi trece în cont prima ocazie de gol, mingea şutată de albanezul Qaka fiind deviată în corner. Şapte minute mai târziu Frăsinescu ratează din şase metri o nouă ocazie importantă de deschidere a scorului, după mai multe încercări palide ale gazdelor de modificare a tabelei de marcaj. Jocul se înăspreşte şi în min.35 Qaka primeşte cartonaşul galben, al doilea în contul Politehnicii ieşene. Nemulţumit de jocul albanezului, în min.43 antrenorul Stoican operează prima schimbare în echipa ieşeană, locul lui Qaka fiind luat de Semedo. Iar în min. 44 Drăguş de la gazde vede al doilea „galben”, pentru simularea unui fault în careul ieşean şi este eliminat lăsând Viitorul în zece jucători. În contextul în care niciuna dintre echipe nu a reuşit să expedieze vreo minge pe spaţiul porţii adverse, 0-0 este scorul firesc înregistrat la pauză. Una peste alta, indiscutabil cel mai bun jucător al oaspeţilor din prima repriză a fost fundaşul Florin Gardoş, transferat în această iarnă de la Universitatea Craiova. Imediat la reluarea partidei s-a efectuat a doua modificare în tabăra echipei oaspete, locul lui Bosoi fiind luat de ciocolatiul Platini. În min.66 este rândul lui Semedo să primească al doilea „galben” pentru simularea unui fault şi centralul Marius Avram îi arată cartonaşul roşu, echilibrând din nou raportul de forţe din teren. Trezită un pic la realitate, echipa gazdă, muştruluită puternic de pe margine de tehnicianul Gheorghe Hagi, îşi crează în min.76 cea mai mare ocazie de gol a partidei când Hagi jr. execută foarte bine o lovitură liberă de la 25 metri şi izbeşte puternic mingea în transversala porţii apărată de spaniolul Peralta, o altă achiziţie importantă a ieşenilor din această iarnă. În min.79 se produce ultima schimbare ieşeană, Burlacu, originar din Botoşani, lăsându-i locul lui P. Petre. Şi vine momentul crucial al meciului, respectiv min. 84. Platini pătrunde impetuos în careul constănţean şi este faultat clar, drept pentru care centralul Avram indică ferm punctul cu var. Penalty-ul este executat cu siguranţă de Boris Garros (foto) care, în min.85, aduce Politehnica Iaşi în avantaj. Cele trei minute de prelungire dictate de arbitru nu mai aduc nicio modificare a tabelei de marcaj, astfel că echipa ieşeană îşi îndeasă în desagă trei puncte preţioase, fapt care amplifică speranţele de accedere în turneul play off. Şi încă un aspect interesant pentru amatorii de statistici: până la această partidă centralul Marius Avram nu arătase cartonaşul roşu niciunui jucător în actuala ediţie de campionat, mai exact în primele 23 de etape! Vizibil satisfăcut la final de partidă, antrenorul ieşenilor Flavius Stoican a declarat: „Aveam nevoie de trei puncte pentru a visa la play-off. Mai avem două meciuri importante. Mai ales cel care urmează, cu CFR Cluj. Nu e ușor, fiecare echipă are șansa ei. Am luat o opțiune serioasă, tratăm următoarele meciuri ca niște finale. Am dominat după ce Viitorul a rămas în zece jucători, dar fără ocazii clare. Știam că avem spații când ei vor încerca să atace. Arbitrajul a fost echidistant, sper să continue tot așa. Următoarea partidă cu CFR Cluj va fi foarte grea, mai ales că au pierdut la Craiova. Un meci de coșmar. E important să fim conștienți de valoarea noastră. Se poate! Azi am bătut la Ovidiu, unde nu multe echipe iau puncte”. În ultimele două etape ale sezonului regulat, cu numerele 25 şi 26, Poli Iaşi va juca după cum urmează: sâmbătă 23 februarie, ora 20.00, pe teren propriu cu CFR Cluj, iar sâmbătă 2 martie, de la ora 18.00, în deplasare la AFC Hermannstadt. (Gabriel BALAŞA)