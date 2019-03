Victorie senzaţională a Politehnicii Iaşi pe malul Dunării

În faţa unui stadion aproape gol, sâmbătă 16 martie s-a disputat partida Dunărea Călăraşi – Politehnica Iaşi din cadrul etapei a doua a turneului play out, ediţia 2018-2019. Arbitrată de o brigadă de Craiova, avându-l la centru pe George Găman ajutat la tuşe de asistenţii Daniel Mitruţi şi Dragoş Iliescu, meciul a fost unul de slabă factură fotbalistică, cel puţin în prima repriză. Pentru confruntarea cu dunărenii Călăraşilor, antrenorul Flavius Stoican a început partida cu următorul „unsprezece” moldav: Peralta – L. Rus, Gardoș, Frăsinescu, Sin, Mihalache, Cioinac, Joao Teixeira, Sanoh, Platini şi P. Petre. În min.2 se produce primul corner al meciului, în favoarea ieşenilor, însă fără finalitate pe tabela de marcaj. Altfel spus am asistat la o primă jumătate de oră mediocră din partea ambelor echipe, singura pată de culoare fiind cei şase suporteri ieşeni, micuţa galerie fiind adunată sub titulatura “Băieţii Veseli”. Prin min.30 gazdele construiesc o fază periculoasă la poarta ieşenilor în urma căreia portarul Peralta s-a lungit şi a respins în corner mingea dificilă şutată de la marginea careului mare Nici cele două minute de prelungire dictate de centralul Găman nu au mai adus vreo modificare, drept pentru care scorul la pauză a fost nul, 0-0. Partea a doua a jocului avea să fie diferită faţă de prima repriză, adică s-a jucat oleacă de fotbal şi, în consecinţă, s-au marcat trei goluri. În min.56 este operată prima modificare în tabăra oaspeţilor, a ieşit Teixeira şi a intrat Nascimento, o schimbare care avea să se dovedească “una de zile mari”. În min.59 centralul arată primul “galben” al partidei, cel sancţionat fiind ieşeanul Mihalache. Iar în min.69 Gabriel Iancu înscrie şi îi aduce pe călărăşenii antrenaţi de “haiducul” Dan Alexa în avantaj. Bucuria gazdelor avea să dureze doar două minute pentru că noul introdus Nascimento îi pasează excellent lui Luis Suarez-Platini care marchează pentru 1-1. Prin min.70 micuţul P. Petre îi lasă locul lui Burlacu iar în min.82 Cioinac este schimbat cu Bădic. Iar în min.87 “Iaşiul marilor iubiri” pune “bomboana înfrângerii pe coliva dunăreană”: acelaşi Nascimento centrează foarte bine pentru Florin Gardoş (foto) care înscrie cu capul primul gol al său de când a venit din iarnă la Iaşi de la Universitatea Craiova. Scor final Dunărea Călăraşi – Politehnica Iaşi 1-2 şi moldavii respiră mai uşuraţi după eşecurile din ultimele meciuri. Menţionăm că următoarea partidă a ieşenilor va avea loc tocmai duminică 31 martie, în etapa a treia din play out, când de la ora 17.30 Politehnica va juca pe teren propriu contra celor de la Gaz Metan Mediaş. Pauza competiţională este cauzată de cele două meciuri ale Naţionalei de fotbal din preliminariile C.E. (Gabriel BALAŞA)