Viceprimărița cercetată de procorori e neclintită din foncție!

Vai de capu’ fostul târg Codăești! S-a procopsât cu o cofetăreasă care ține sub aripa proprie o cercetată penal pentru niște combinațiuni presupus puturoase. Viceprimărița, de creștere cam țață, spurcă pe toți numai ca să rămână la ciolan. Ce înseamnă asta? Ne-a spus recent un mincinos de top. Cică are nește interese prin părțile esențiale. Se zice că ar fi fost întrebată recent de ce nu se retrage, cum ar face un om de onoare, până se termină procesul în care deține calitatea de inculpat? Țața ar fi răspuns că ea nu este penală, că lumea e rea, că ea este cea mai corectă și apoi ce-i aia onoare! Când i-a mai spus omu’ vreo două „pe bune” cică l-ar fi „liniștit” cu nește vorbe de „politician”. Tot din surse mincinoase am aflat că se pune de-un protest împotriva individei cu pricina. Așteptăm noutăți că de penali care se dau corecți s-a cam săturat boboru’ mințit cu tembelizorul.