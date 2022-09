Leave a Comment

Written by:

După cum am precizat de fiecare data, în special cu fonduri guvernamentale, s-au modernizat multe drumuri. Oamenii se bucură acum, dar peste 2-3 ani ce vor face când șanțurile se colmatează, iar trotuarele sunt luate de ape din cauza buruienilor? Boscheții cresc prin fisurile betonului de la șanțuri, printre pavelele de la trotuare și apoi sparg betonul și deplasează pavelele sau asfaltul de pe trotuare. Ce fel de primari sunt acești indivizi care pur și simplu sunt orbi la problemele de gospodărire ale comunităților pe care le conduc? Se pare că a devenit sport național să pasezi responsabilitatea, iar acest sport a „prins” și la primari. Mulți primari se plângeau că banii sunt foarte puțini și nevoia de investiții publice este foarte mare. Au primit bani mulți, au realizat proiecte interesante și utile comunităților, dar acum cine le îngrijește ca să reziste?

Mergând mai departe până la granița județului Vaslui, cu județul Bacău, am ajuns la Dragomirești. Acolo este un primar care țipă de mama focului că are nevoie de bani pentru investiții. Au fost făcute câteva investiții publice în zonă, cu sprijinul guvernului și al Consiliului Județean Vaslui. Problema e că toate satele comunei arată de parcă primarul ar fi dat bir cu fugiții. Am încercat să aflăm poziția domniei sale cu privire la paragina în care se prezintă comunitatea, dar primarul e … plecat mereu. Unde? Doar el știe. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.