Ura face legea în România

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) lansează raportul „Infracțiuni motivate de ură și discursurile urii. Situația din România: 2021-2022” (disponibil pentru descărcare la https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2023/02/Raport-Infractiuni-motivate-de-ura-2021-2022.pdf). Pe baza unei metodologii folosite în rapoarte similare realizate de CRJ pentru anii 2015-2020, acesta prezintă și analizează cadrul legal național relevant, datele privind discursul urii și infracțiunile motivate de ură care sunt disponibile în România, precum și măsurile de prevenire și combatere a discursului și a infracțiunilor motivate de ură, aferente perioadei ianuarie 2021-iunie 2022.

Iată câteva dintre concluziile și recomandările raportului:

Problema infracțiunilor motivate de ură fiind tratate superficial atât de către organele de cercetare penală, cât și de către instanțe, România pierde în continuare cazuri la CEDO (cel mai recent în 2021). În ciuda monitorizării internaționale a României, nu se observă un progres în perioada analizată față de perioada anterioară în ceea ce privește raportarea, respectiv soluționarea infracțiunilor motivate de ură.

În perioada analizată au existat modificări ale procedurilor privind prelucrarea statistică a infracțiunilor motivate de ură la nivelul Poliției Române și la nivelul parchetelor, însă în continuare există mari probleme privind modul de înregistrare a caracteristicii personale care reprezintă motivația infracțiunii; totodată înregistrarea diferă la diferitele instituții, nu permite o reală analiză statistică a cauzelor de la înregistrarea plângerii până la soluționarea de către instanță.

Hotărârile Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) sunt insuficient motivate, doar în câteva rânduri, fără a analiza limitele libertății de exprimare. De regulă amenzile acordate sunt mici, având în vedere că se aplică unor societăți comerciale care dețin posturi de radio și/sau posturi de televiziune.

Chiar dacă hotărârile Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) sunt motivate, se invocă în ele principiile CEDO privind limitele libertății de exprimare, uneori motivările amestecă mai multe elemente (ex. lipsa responsabilității reclamatului, libertatea de exprimare), apoi soluția concluzionează că faptele nu reprezintă discriminare, deși în alte cauze afirmații similare au fost sancționate. Amenzile sunt cu mult sub limita superioară prevăzută de lege, existând cazuri în care sunt aplicate avertismente când afirmațiile au vizat grupuri vulnerabile (ex. copii cu dizabilități), dar în cuantum de 5.000 lei când grupul vizat reprezintă o majoritate în România.

Sunt organizate o serie de cursuri de formare, însă eficiența lor este pusă sub semnul întrebării de rezultatele extrem de slabe obținute în domeniu (cercetări penale finalizate cu clasare, procese penale finalizate fără condamnări la închisoare cu executare). De multe ori, activitățile de formare, respectiv de prevenire a infracțiunilor motivate de ură și a discursului de ură nu sunt finanțate din bugetul de stat, ci prin diferite proiecte, de multe ori realizate de ONG-uri.

Recomandări:

Prevederile legislației privind domeniul discriminării ar trebui corelate, pentru a utiliza definiții identice și de a delimita clar competențele de stabilire și aplicare a amenzilor. Ar trebui să se definească clar noțiunea de discurs de ură.

Pentru respectarea principiului previzibilității legilor, este nevoie de stabilitate legislativă, astfel legislativul nu ar trebui să modifice legislația, în special cea penală, decât în situația unei nevoi reale.

Poliția Română, Ministerul Public și Ministerul Justiției ar trebui să-și coreleze modul în care introduce infracțiunile motivate de ură în bazele lor statistice, care să permită analiza statistică a cauzelor de la înregistrarea plângerii până la soluționarea de către instanță. Această statistică ar trebui să elimine posibilitatea unei interpretări eronate a caracteristicii personale care motivează infracțiunea, totodată să permită și analiza infracțiunilor care sunt motivate de două sau mai multe caracteristici personale.

Ar trebui efectuate controale periodice în cadrul instituțiilor implicate în domeniu care să analizeze obiectiv eficiența aplicării legislației.

Statul ar trebui să ofere sprijin material organizațiilor neguvermanentale care lucrează în domeniul combaterii infracțiunilor motivate de ură

Mai multe informații în comunicatul de presă atașat sau la www.crj.ro/despre-cum-nu-se-investigheaza-si-raporteaza-infractiunile-motivate-de-ura-raport-2021-2022/. Activitate realizată în cadrul proiectului Nediscriminarea, dincolo de cuvinte, derulat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.