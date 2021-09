Unitățile românești de învățământ sunt rușinea Europei

Written by:

Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație din Parlamentul European, acuză autoritățile din România de nepăsare. Acesta spune că diferențele dintre școlile din România și cele din alte state UE sunt mari și că guvernanții nu fac niciun efort pentru a ale moderniza.

„A început un nou an școlar, mai nepregătit ca niciodată, în timp ce perspectiva închiderii școlilor în luna octombrie devine tot mai probabilă. În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Educație din Parlamentul European nu pot să nu remarc diferențele între România și celelalte state europene care, în mare lor majoritate, au dat startul anului școlar la început de lună conștienți de riscurile valului patru.

Deja mii de copii nu pot merge la școală din cauza pandemiei, iar digitalizarea educației, blocată de guvernanți, de fapt nu există. Investițiile centralizate în școli au întârziat, iar curricula a rămas învechită. Manualele noi promise, de fapt, nu există. Am discutat cu un director de liceu care mi-a spus că au primit doar două manuale noi per clasă. Soluții precum filtrele de aer, măștile, testele sau vaccinarea au fost tratate superficial.

Acum câteva luni scriam ministerului despre faptul că tinerii noștri învață în continuare din manuale în care România nu este în UE. Deși au promis public și în scris că vor rezolva problema tocmai am postat un alt manual dintr-o clasă de a XI, pregătit a fi înmânat elevilor chiar la acest început de an. Din păcate, în actualul climat economic multe familii întâmpină dificultăți financiare iar riscul de abandon școlar este în creștere. Toți copiii trebuie să aibă șansa la educație și asta am încercat să facem prin campania PESteTotLa{coală.

Adevărații eroi ai acestui început de an sunt din nou profesorii, elevii și părinții, care prin implicare și multe eforturi fac, de cele mai multe ori, tot posibilul ca neajunsurile să nu se vadă. Le urez tuturor un an școlar reușit!”, a spus Negrescu.