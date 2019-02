Unii promit iar alții chiar lucrează în folosul comunității

Written by:

Written on:

Unii promit „marea cu sarea” din cauze electorale, că suntem într-un an cu două serii de alegeri. Realitatea însă e altfel. La Bălțații Iașilor investițiile publice concrete din acest an depășesc 3 milioane euro.

La Bălțați în județul Iași, se află în lucru investiții publice de peste 3 milioane euro. De cealaltă parte, cică a opoziției, totul se contestă. E ușor să-ți aduci aminte periodic, atunci când se apropie campaniile electorale, de ceea ce ar trebui făcut pentru ca o comunitate să se dezvolte. Altfel stă situația însă când lucrezi permanent pentru dezvoltarea comunității, iar oamenii văd că an de an administrația locală este interesată să creeze condiții bune pentru copiii comunei, să modernizeze drumuri, să extindă aducțiunea cu gaz, altfel spus este interesată de creșterea comunității pe toate planurile.

Mergând pe europeanul care leagă județul Iași cu județul Suceava și județul Neamț, călătorul întâlnește o comunitate de nivel european. La Bălțați se lucrează de ani buni pentru dezvoltarea și promovarea comunității și rezultatele se văd. Dacă în urmă cu niscaiva ani nu se găsea un inginer tânăr și ambițios care să preia frâiele comunei Bălțați cu scopul clar de a dezvolta comunitatea și acum aici era jale. Există însă un moment zero în viața fiecărei comunități când soarele iese dintre nori și începe să bată cu putere. Acel moment înseamnă începerea unui proces amplu de dezvoltare. La Bălțați s-a dat startul dezvoltării încă din primul mandat al primarului Vasile Aștefanei.

Venim în prezent. 2019 aduce alte investiții publice care înseamnă asfaltarea mai multor drumuri, modernizarea și dotarea căminului cultural din Bălțați, amenajarea centrului comunei, extinderea gazului metan la Mădârjești, Bălțați și Sârca, pe lângă alte investiții mai mici dar necesare comunității. Mai sunt probleme în ceea ce privește întârzierea licitațiilor prin contestații aberante și pentru obținerea unor avize, care-s câtă frunză și iarbă dacă vrei să faci o investiție, că suntem români. Trecând peste inconvenientele amintite se poate spune că la Bălțați sunt în faza de execuție două proiecte pentru asfaltarea unor drumuri. E vorba de două proiecte a câte un milion de euro fiecare. Unul este cu fonduri europene și altul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). „Opozanții” au urlat de și-au spart bojogii că nu vor fi bani pentru PNDL, că România e în faliment, că e dezastru. Iată că sunt bani pentru toate proiectele acceptate la finanțare prin PNDL. Evident că „opoziția” avea nevoie de „muniție”, dar să contești realitatea e prea mult.

9 kilometri de asfalt, cămin cultural modernizat și dotat, centru civic modern, alimentare cu apă în satul Podiș, cadastru gratuit

Anul trecut administrația locală a finalizat, printre altele, un teren de sport în curtea școlii, iar investițiile de anul acesta depășesc 3 milioane euro. Sunt două proiecte mari în execuție pentru asfaltarea mai multor drumuri de interes local. E vorba de circa 9 kilometri de asfalt. Se vor asfalta drumuri în toate cele 5 sate ale comunei. Se asfaltează drumuri care duc spre instituții de interes public: școli, biserici, cimitire. Investițiile pentru modernizarea drumurilor se ridică la două milioane euro. Un proiect este cu finanțare europeană și al doilea proiect este cu fonduri de la bugetul de stat. Fiecare proiect are valoare de un milion euro. Jumătate din sumă este deja în contul comunei și se parcurg pașii legali pentru începerea lucrărilor de execuție. Spuneam la început că suntem români și până ajungi să începi o lucrare trece destul timp cu obținerea unor avize, motivate sau nu, de la diferite instituții ale statului, dar și cu procedurile de licitație. Se mai găsesc vreo doi care fac contestații și atunci execuția lucrării este amânată. Cert este că nivelul investițiilor publice de anul acesta vine în completarea celor efectuate până în prezent, iar comuna Bălțați arată a comună europeană. O altă lucrare importantă este cadastrarea gratuită a tuturor terenurilor.

Evident că totul e rău în opinia celor care agită niște promisiuni fără acoperire în realitate. Trist e însă că așa zisa opoziție doar contestă și nu vine cu propuneri concrete. „Eu nu mă las luat de minciunile altora că aduc ei gazul în comună. Administrația locală a lucrat pentru extinderea aducțiunii cu gaz și lucrează în continuare. Vreau să extindem rețeaua de gaz metan la Mădârjești și Bălțați, iar la Sârca facem un parteneriat cu societatea care furnizează gaz în comună, Prisma și cu societatea Avitop, membră a grupului Kosarom, pentru realizarea rețelei de gaz metan. Așa stând treaba, problema gazului e rezolvată fără să așteptăm noi îndeplinirea promisiunilor unora care sunt în stare acum să spună că aduc și luna de pe cer.

Avem pentru anul acesta de finalizat cele două proiecte de asfaltare. E vorba, în total, de 9 kilometri de asfalt în toate satele comunei. Avansul pentru lucrări este deja în contul primăriei. Mai avem un proiect cu fonduri europene de 600.000 euro pentru modernizarea și dotarea Căminului cultural. Lucrarea se va termina în circa un an și înseamnă modernizare completă și dotare cu instrumente și costume populare. La cămin vom avea o sală de spectacole modernă, săli de pictură, sculptură, clădirea va fi racordată la gaz metan și canalizare, adică vom avea un cămin cultural modern. Avansul pentru acest proiect este în contul primăriei deci vor începe lucrările după îndeplinirea tuturor procedurilor legale. Am finalizat un teren de sport în curtea școlii și acum printr-un proiect de 150.000 euro, prin Grupul de Acțiune Locală, vom împrejmui școala, facem parcare și tot ce presupune această lucrare. Avem de modernizat și Centrul Civic al comunei, unde vom face și un foișor pentru oficierea în aer liber a căsătoriilor. Avem de lucru și anul acesta, iar bugetul e în limite normale. A fost mult mai greu altădată și am reușit, dar acum avem certitudinea unor investiții necesare oamenilor. Noi nu promitem, noi facem și oamenii din comună știu asta”, a declarat primarul comunei Bălțați, ing. Vasile Aștefanei. Continuarea reportajului o citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 6 februarie 2019.