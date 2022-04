Unii primari cică așteaptă vremuri mai bune!

După ce au fost în fruntea clasamentului privind dezvoltarea pe termen lung, unele comunități locale din județul Vaslui au ajuns acum la coadă. Toată zona de la Crețești până la Hurdugi este lipsită de investiții publice prin grija aleșilor locali.

Multe comunități locale mai sunt încă parcă acum venite din negura vremurilor. Au avut neșansa unor primari care se pricep foarte bine doar la treburile proprii și să se plângă toată ziua că lipsesc banii și e greu. O zonă cândva aflată în plină dezvoltare merge înainte cu „frâna de mână” trasă pentru că interesele proprii le ocupă tot timpul primarilor aleși pe acele meleaguri. Unii mai au curajul să spună că politic sunt împiedicați să facă pentru comunitate. Ce politică e într-o comună unde se cunosc toți între ei? Apoi, am întâlnit, de-a lungul timpului, destule cazuri prin Moldova unde se „sculase” politica în niște mocoflenderi de consilieri locali. Unii primari care chiar au vrut să facă investiții în comunități au ieșit în fața oamenilor și le-au spus ce se întâmplă prin ședințele de consiliu local. Au arătat cu degetul, cum spune moldoveanul, pe cei care se opun dezvoltării și gospodarii localului au procedat ca atare. Soluții sunt așadar pentru primarii care vor să lucreze pentru comunitățile care i-au ales. Avem exemple astăzi și la nivel național. Ba chiar avem exemple clare unde aleși locali hoți și mincinoși au îngropat în gunoaie comunități locale fruntașe cândva. Asta se petrece și-n zona pe care o prezentăm astăzi.

Părăsind „europeanul” spre Albița și intrând pe drumul județean Crețești-Murgeni, călătorul urcă pe coline mai aprige și trece prin mai multe sate care par acum părăsite. Dacă aproape de drumul european se mai văd câteva case noi și gospodării aranjate, pentru că oamenii au acces la utilități, așa cum este normal în vremurile în care trăim, mergând spre Hoceni se vede cum lipsa investițiilor publice taie speranța gospodarilor locului. Toți se uită-n jur cu plăcere când văd că-n alte comune se asfaltează drumuri, oamenii au apă la robinet sau canalizare ori școlile sunt de nivel european sau mai întâlnesc și centre culturale mai bine dotate și aranjate decât prin orașe. „La noi e cam greu, dar sperăm să facă și primarul nostru. Zice că e la început și are nevoie de timp să reușească unele investiții necesare. Avem încă drumuri de pământ, dar se va rezolva sperăm noi. Era și mai grav în urmă cu vreo zece ani. S-au mai rezolvat unele probleme, dar mai demult. Piatra pusă pe unele drumuri s-a dus la vale”, ne spune în tânăr din Crețești. Dacă mergi doar pe județeanul spre Murgeni priveliștea este relativ frumoasă. La Hoceni te întâmpină etichete cu mesaje de bun venit la tot pasul. „Dacă ar fi și prin satele comunei la fel, parcă ne-am bucura că se lucrează la imaginea comunei, dar când mai dai prin noroi îți trece de toate”, spune un gospodar din Hoceni.

Aici, primarul în funcție are mandate „fără număr”, probabil că și el a pierdut șirul, dar cam degeaba. A reușit megaperformanța, după cum spune alt gospodar, să-și facă sediu de primărie somptuos, mai pune câte o fanfară din când în când și gata treaba, apoi se îndreaptă spre interesele proprii.

La Hurdugi, Dimitrie Cantemir sau Grumezoaia e și mai jale. Primarul ales în 2020 e cam „pe dinafară”, ne spune un localnic. E „băiat bun” pentru el și prietenii lui. Am plecat spre Murgeni și am intrat puțin prin satele care erau în cale. Drumuri de pământ ca-n urmă cu 30 de ani sau și mai rele am găsit și acum. Menționăm pentru cei care nu știu că în zonă este un monument de spiritualitate și frumusețe care a fost pus în valoare prin construcția unui drum direct. E vorba de Mănăstirea Dimitrie Cantemir. S-a luptat mult administrația locală de atunci să facă acest drum, dar e trist că de atunci și până acum e cam tot la fel. Oamenii se întreabă ce face primarul? Am vrut să aflăm ce propuneri, ce idei, ce proiecte ar avea primarul de la Dimitrie Cantemir. Omul e zgârcit la vorbă și a ocolit niște răspunsuri concrete. Probabil îi lipsesc și lui acele răspunsuri ori încă le mai caută.

Primarul de la Crețești a înregistrat o reușită de excepție pentru care-l caută oamenii legii „să dea cu subsemnatul”. A îngrădit un maidan ca să arate a teren de fotbal. „E bun și așa decât deloc, însă a făcut-o cam pe lângă lege”, ne spune un localnic.

Asta e realitatea tristă care trimite înapoi în timp o zonă deosebit de importantă a județului Vaslui. Mult adevăr este în vorba cu omul care sfințește locul! Astăzi când vorbim nevoile oamenilor sunt multiple. Cum să mai pună copilul pe cal ca să reușească să ajungă dimineața la școală? Astăzi are mașină care se împotmolește când plouă. Probabil va apela tot la cal dacă treaba merge tot așa în continuare. Suntem totuși în 2022 cu pretenții de țară europeană.