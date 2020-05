Unele comunități locale se dezvoltă chiar și-n timp de criză

Written by:

Investițiile publice salvează oarecum dezastrul economic adus de măsurile adoptate împotriva răspândirii noului virus. Prin unele comune și orașe proiecte mari de investiții își urmează cursul pentru că primarii au avut inspirația să acceseze fonduri europene și guvernamentale pentru modernizarea comunităților locale pe care le administrează. La Bălțați în județul Iași se lucrează de zor la asfaltarea mai multor drumuri, modernizarea căminului cultural din centrul comunei și la alte lucrări de interes local.

Dacă multe activități private, mai mici sau mai mari, au fost închise pe timpul stării de urgență și sunt grav afectate din cauza măsurilor adoptate pentru combaterea răspândirii noului virus, investițiile publice din unele comune și orașe ale Moldovei își urmează cursul firesc. La Bălțați, în județul Iași, inginerul Vasile Aștefanei, primarul celei mai dezvoltate comune de pe europeanul Iași-Târgu Frumos, a reușit să aplice mai multe proiecte de investiții care au dat un alt curs dezvoltării acestei minunate comunități. „Chiar nu stau. De la 5 până la 23,00, în fiecare zi, lucrez. O fi bine, o fi rău, rămâne de văzut. Va veni și ceasul judecății. În perioada asta am muncit mult. La Căminul cultural din Bălațiți se lucrează. Modernizarea și amenajarea Centrul Civic al comunei este în linie dreaptă, într-un proiect de asfaltare drumuri cu fonduri europene se lucrează, avem apoi modernizarea școlii din satul Valea Oii, cu fonduri de la bugetul local, extinderea rețelei de gaz la Sârca și alte investiții care merg mai departe. Cum să stau când e nevoie de investiții publice în satele comunei? Am și contestatari, e adevărat. Consilierii locali ai Partidului Național Liberal se opun în Consiliul Local inițiativelor bune pentru comună și acuză că tot ce este rău din 2008 și până azi în comună este din vina mea. M-am obișnuit și cu această atitudine, ca și cu reclamațiile care au curs la adresa mea. Important este că am reușit să realizăm investiții publice deosebit de importante pentru oamenii din comună. Rolul meu aici este să găsesc fonduri pentru modernizarea comunei”, spune ambițiosul primar al comunei Bălțați din județul Iași, Vasile Aștefanei.

Războiul politic întreținut de consilierii locali ai PNL e vechi la Bălțați și frizează absurdul, însă tocmai din cauza tâmpeniilor inventate liberalii sunt urâți de majoritatea cetățenilor comunei. Acești „superpoliticieni” au rămas cantonați în peisajul perioadei până în 2008 când ei sau ai lor se dădeau la șpăgi. Au trecut acele vremuri, iar acum sunt alte condiții, totul se face la vedere, licitațiile sunt publice și participă orice firmă, adică s-a dus demult vremea înțelegerilor „pe sub masă”.

Revenind la probleme serioase care interesează comunitatea și reprezintă un exemplu de bună gospodărire pentru toți aleșii locali, menționăm că la Bălțați fiecare an și fiecare anotimp vine cu noutăți în ceea ce privește investițiile publice. Au fost și perioade mai grele, când bugetul local era aproape gol, dar și atunci s-au găsit soluții. Cu muncă voluntară s-au modernizat unele școli din comună. Oamenii au răspuns prezent la chemarea primarului și au muncit la modernizarea școlilor. Asta înseamnă o bună administrare a comunei. Pe bună dreptate spune românul că e bine ca omul nimerit să fie la locul potrivit. Comuna Bălțați, traversată de drumul european Iași-Târgu Frumos, bifează mereu obiective noi, investiții publice și investiții private, pentru că aici se muncește cu pasiune și bună credință, iar omul nimerit a ajuns la locul potrivit. Planul pentru dezvoltarea comunei Bălțați inițiat de echipa primarului Vasile Aștefanei își urmează cursul firesc. Cu fonduri europene și cu fonduri de la bugetul de stat prin programele inițiate de guvern, dar și cu muncă voluntară, administrația locală a reușit să facă din această comună un model de dezvoltare. Un fiu al locului spunea la sărbătoarea comunei că nu mai recunoștea satul Sârca, acolo unde a copilărit, pentru că multe s-au schimbat. Numai în 2019 s-au asfaltat 9 kilometri de drumuri, spune viceprimarul comunei. Concluzionând se cuvine a spune fără a greși că Bălțații Iașilor reprezintă un model de dezvoltare locală.