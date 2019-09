Unde-s banii tovarășe primar?

Written by:

Cu toate fondurile avute la dispoziție, cu toate programele inițiate de guvern, unele comunități locale arată ca-n epoca de piatră. Un exemplu îl avem la Tanacu în județul Vaslui.

Nu departe de Vaslui, o veche comunitate de oameni gospodari a rămas în noroi prin grija primarului liberal care a câștigat din greșeală alegerile în 2016. Ca ironia să fie maximă, deasupra unei gropi în drum cât roata mașinii tronează o reclamă electorală a președintelui Iohanisun care vorbește cică de România normală. Asta e deci România normală a președintelui plimbăreț Klaus de la Sibiu.

Părăsind naționalul Vaslui-Iași, la Munteni de Sus și urcând pe drumul spre o veche comunitate de răzeși, oameni gospodari și iubitori de frumos, când se termină comuna Muntenii de Sus încep gropile pe drum. Vorbim de adevărate cratere în drum nu de niscaiva gropi insesizabile. Până să se termine comuna Muntenii de Sus, reînființată nu demult, dar administrată bine, am întâlnit multe drumuri de interes local asfaltate recent și ideea conturată era că și la Tanacu situația este aproape la fel, pentru că bani au fost pentru toate comunitățile locale. Ultimii ani au venit cu investiții mari în toate comuntățile locale din Moldova. Numai primarii care au preferat să stea și să se laude cu funcția au ratat oportunitățile de finanțare cu fonduri europene și guvernamentale care au fost în ultima perioadă. O astfel de coadă galbenă de topor am găsit în comuna Tanacu, județul Vaslui. Mergând printre craterele de pe drum, încet ca să nu se rupă mașina, am ajuns într-un final spre intrarea în satul Tanacu. La o intersecție tronează o etichetă nouă, foarte scumpă dar de proastă calitate. Pentru trei bucăți de tablă puse în cruce a găsit bani primarul Vasile Popa, dar pentru modernizarea drumurilor din comună „nu-s parale”, vorba marelui Constantin Tănase.

Comuna Tanacu e cunoscută pentru vrednicia oamenilor de pe aceste meleaguri, pentru pământurile roditoare, iar acum e cunoscută pentru dezinteresul arătat de administrația locală condusă de primarul Vasile Popa. Dezinteresul și lipsa de inițiativă sunt atât de evidente că și la sediul primăriei stăpâni sunt păianjenii nu cei care au fost aleși să dezvolte comunitatea. Nea Popa ăsta, spun gurile rele, se ocupă cu niște treburi mai mult personale și cam iubește parandărăturile. Amănunte șocante găsiți în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei.