Un ’telectual, subordonat unor penali, o ține tot într-o paranghelie, pe bani publici, evident

Vorba ceea, mai nouă, mârlanu’ e nesatisfăcut dacă de la paranghelie lipsește Fuego. La granița cu municipiul Vaslui, un ’telectual din generația asta progresistă, marxistă, gen-istă, subordonat unor penali care conduc guvernul și vor conduce un partid care se face tot mai mic, o ține tot într-o paranghelie. Omu’ a uitat că s-a terminat campania electorală și o tot ține într-o paranghelie. Nota de plată este achitată din bani publici. Normal pentru cei de la putere. Anormal pentru popor. Penalii lui sunt la putere. Acum. Mai târziu însă ce va face când îl vor întreba procurorii de ce a risipit banul public în cele patru zări? Recent, ’telectualu’ a dat iar de mâncat și de băut la tot poporul. Cică a fost ziua comunei. Iar ziua comunei, în opinia lui, înseamnă să dai de mâncat pe gratis și de băut la tot poporu’. Ce vor zice procurorii mai târziu vom vedea. Acum penalii și parașutele astea sunt la putere. Când vor fi alungați cu bâte de la putere, de poporul căruia i-au dat de mâncat și de băut gratis din când în când, sigur vor da cu subsemnatu’ pe la procurorii care mai cred în legi.

Cărăbușul Auriu a tras cu urechea și a aflat ce spuneau oamenii la paranghelia ’telectualului care a ieșit din greșeală primar în comuna Munteni de Jos lângă Vaslui.

Zeci de mese, ca la nuntă, erau înșirate pe maidanul din centrul comunei într-o duminică. Cei mai fără de căpătâi se îmbulzeau la haleală și chileală gratis. Erau și oameni mai „curăței” pe acolo, iar aceștia veniseră să vadă cum risipește premarele lor banul public. Ce vorbeau oamenii? „Iată, mă, am votat schimbare! Iată ce schimbare avem! Individu’ acesta chiar numai la paranghelii se pricepe? De acuși un an a stat ascuns ori prin concedii la fel ca șeful lui cel mare. Acum a găsit prilej să dea de mâncat și de băut la oameni, că doar dă din banii altora, crezându-se tot în campanie electorală. Să-i spună cineva că s-a terminat campania electorală și el este primar, iar comuna are multe nevoi”.

„Ce să faci, nene. Omu’ crede că asta înseamnă să fii primar. Lasă că vor veni și alte alegeri și om vedea”.

Să-ți fie de bine paranghelia, nea ’telectualu’, mai strigau cu obidă oamenii care au nevoie de drumuri bune, de apă în toată comuna și alte investiții pe care le așteaptă de ceva timp.