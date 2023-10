Un proiect important a intrat la finanțare

La Oșeștii Vasluiului, o zonă binecuvântată de Dumnezeu, cinstind trecutul și privind cu optimism spre viitor, gospodarii locului reușesc să facă ziua de astăzi mai bună decât cea care s-a încheiat. Anul care se apropie de sfârșit a fost plin, iar veștile din ultima perioadă fac oamenii locului mai încrezători într-un viitor mai bun pentru comuna lor.

Urcând pe culmea dealului spre Oșești, călătorul vede semne că aici oamenii sunt vrednici și caută mereu să-și facă traiul mai bun. Din vale privind spre sat se văd case mai noi care parcă străjuiesc intrarea. Oamenii locului sunt vrednici și caută mereu soluții să-și facă traiul mai bun la ei în bătătură. Dintotdeauna aici au fost oameni vrednici pentru că și zona este destul de frumoasă. Ultimii ani au însemnat pentru Oșești investiții publice importante care contribuie la creșterea nivelului de trai în toată zona. Mergând, aproape de mijlocul toamnei, la Oșești, am aflat că un proiect important de asfaltare începe anul acesta fiind aprobat la finanțare. „Îmi pierdusem speranța. Proiectul este din 2021 inițiat. Ni s-a cerut clarificări peste clarificări. Ultima dată am comunicat că aceleași clarificări le-am mai trimis o dată și într-un final proiectul a fost aprobat la finanțare. E vorba de asfaltarea mai multor drumuri din satul Buda. E sat mare și avea nevoie de acest proiect ca de aer. Zilele acestea dau ordinul de începere a lucrărilor. Proiectul se ridică la 12,7 milioane de lei. Mai am un studiu de fezabilitate pentru drumul Oșești-Pădureni. Sunt cinci kilometri. Văd ce surse de finanțare găsesc. Investiția de la Buda este într-adevăr foarte importantă. Acolo, în sat, este doar un segment de asfalt pe drumul județean. Acum situația se schimbă. E cea mai bună veste primită în ultima perioadă”, spune primarul Ioan Todirașcu.

Înainte de a ajunge la primărie s-a construit o grădiniță nouă. Lucrările au durat nepermis de mult din cauza constructorului. Treaba cu firmele de construcții e simplă. Toate au proptele politice și își permit să ia lucrări multe pe care să le execute când vor și cum vor. Legislația e făcută în așa fel încât firma de construcții are dreptate. De cine-i făcută legislația? De parlamentarii care astăzi spun că ei sunt cei mai corecți și luptă de nu mai pot să elimine corupția. Într-un final, după discuții peste discuții, firma de construcții a reușit să termine grădinița de la Oșești și grădinița de la Buda. Sunt două grădinițe noi care asigură condiții foarte bune copiilor comunei. La școli s-a lucrat și mai sunt proiecte de modernizare aprobate pentru că atenția este permanent îndreptată către copiii comunei. „Sper ca într-o lună să obținem toate avizele și să dăm în folosință grădinițele. S-a întârziat, dar suntem satisfăcuți că așteptarea se apropie de sfârșit”, a spus în continuare primarul comunei Oșești.

La Oșești, Buda, Pădureni sau Vâlcele tradițiile sunt la ele acasă. Căminul cultural, în clădirea căruia funcționează și biblioteca comunală, are multă activitate prin grija directoarei de cămin. Totodată și alte cadre didactice din comună se implică în păstrarea tradițiilor moștenite. Administrația locală tot caută soluții să facă un cămin cultural nou. Proiectul este depus demult la Compania Națională de Investiții. Încă așteaptă, dar se va rezolva și această problemă pentru că această frumoasă comunitate chiar are nevoie de cămin cultural.

Anul acesta, ca-n fiecare an de altfel, în comună se sărbătoresc Ziua satului Oșești și Ziua satul Buda. De reamintit este că satul Buda a dat prima femie primar din România. Învățătoarea Luiza Zavloschi are statuie la școala din satul Buda modernizată recent. La ziua satului Oșești sau la Ziua satului Buda, gospodarii se implică, iar atmosfera are mireasma frumoaselor sărbători de demult.

Centru social pentru persoane defavorizate în satul Buda

La câțiva kilometri de Oșești este satul Buda care a dat prima femeie primar din România. Este un sat mare cu oameni vrednici, urmași ai răzeșilor de odinioară. Satele comunei Oșești vin din negura timpului. Există documente care atestă faptul că existau așezări pe aceste meleaguri încă din vremea lui Ștefan cel Mare. Vechimea gospodarilor pe aceste meleaguri are partea ei de frumusețe. Așa cum spuneam anterior, aici tradițiile sunt parcă mai frumoase decât oriunde în altă parte. Probabil și pentru că oamenii se implică și totul devine ca un fenomen.

Având în vedere situația existentă, faptul că satul Buda este un sat mare și nevoile sunt pe măsură, primarul Ioan Todirașcu a depus proiect pentru cosntrucția unui centru pentru consilierea persoanelor defavorizate și pentru rromi. „Proiectul este prin Grupul de Acțiune Locală. Avem nevoie de acest centru, mai ales că la Buda nici dispensar nu este. Oamenii sunt obligați să meargă 5 kilometri până la Oșești. Sunt persoane în vârstă care au nevoie de rețete lună de lună dar sunt și alte situații ce vor fi rezolvate cu acest centru. A mai fost un proiect pentru centru social, dar am renunțat pentru că partea de cofinanțare era mai mare decât suma nerambursabilă. De asemenea, voi înființa serviciu public de asistență socială. Sunt copii cu părinți plecați în străinătate și multe alte probleme de ordin social și de aceea este nevoie de un serviciu specializat. Având în vedere aceste aspecte am accesat un proiect, cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC), pentru instruirea asistenților personali. Proiectul este făcut fără să cheltuim bani din bugetul local. Pe lângă grija pentru copiii comunității, care sunt viitorul, problemele sociale sunt ale noastre și permanent căutăm cele mai bune soluții”, mai spune primarul Ioan Todirașcu.

De menționat în acest context este că primarul are pregătire în domeniul social, urmând studii superioare de specialitate în acest domeniu. „Dacă așa au fost vremurile, am urmat facultatea și apoi am mai făcut un master. E un domeniu care necesită atenție, dar și profesionalism. Sunt multe probleme pe latură socială, ca peste tot în țară. Noi încercăm să răspundem cu promptitudine tuturor situațiilor care sunt în comună”, a continuat primarul comunei Oșești.

Revenind la frumusețea comunei și a tradițiilor, pentru a sprijini acest fenomen, administrația locală a reușit să achiziționeze costume populare și tot ce este necesar pentru buna desfășurare a activităților cultural-tradiționale. Cât privește căminul, primarul spune că va încerca să găsească finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și reziliență (PNRR) când se vor deschide linii de finanțare. „Problema căminului o vom rezolva. Sunt convins că vor fi linii de finanațare. Vom face un cămin nou. Acolo funcționează și biblioteca. Avem biblionet iar activitatea chiar este bogată. Asta înseamnă că toți cei care vin la bibliotecă și la cămin au nevoie de condiții bune”, a mai spus primarul Todirașcu.

Sunt accesați circa 13 milioane lei prin PNRR pentru dotarea tuturor școlilor și grădinițelor din comună. „Toate școlile și grădinițele vor fi dotate la standarde moderne. Vor avea table interactive și multe alte facilități. Vrem școli europene, nu? Acum aștept să se finalizeze lucrările la școala Buda după care va intra în lucru școala din Oșești. Aici avem un proiect prin Agenția de Mediu. Avem circa 580 de elevi care au nevoie de cele mai bune condiții de formare. O problemă e cu cadrele didactice. Mereu am discuții pentru a dovedi mai multă implicare. Din 60 de elevi doar 4 sau 5 trec examenul de capacitate! E anormal. Noi ne îndeplinim obligațiile inclusiv privind plata navetei către cadrele didactice. Vrem totodată și rezultate”, a concluzionat primarul Ioan Todirașcu. Mergând prin comună se simte atmosfera tradițional-modernă oriunde privești. Bisericile sunt frumos îngrijite, semn că oamenii sunt atenți la hrana spirituală. Aici de când se știu, cu o istorie frumoasă și bogată, satele comunei Oșești sunt adevărate vetre de tradiție. Implicarea administrației locale în dezvoltarea comunității pe toate planurile reprezintă cheia succesului aici. E fenomenal să vezi cum reușesc oamenii locului să chibzuiască treburile în așa fel încât comunitatea să se dezvolte permanent. O veche vorbă spune că totul ține de căpitanul corabiei. O fi așa sau altfel fiecare vede-n bătătura lui și din perspectiva lui.