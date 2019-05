Un partid socialist adoptă măsuri liberale pentru creșterea veniturilor populației și liberalii promit să-i readucă pe cei care muncesc la sapă de lemn!

Am trăit s-o vedem și pe asta. Un partid care se laudă că e urmașul vechiului Partid Național Liberal, care a guvernat România binișor, în perioada interbelică, în ciuda faptului că marele Brătianu a trădat interesele românilor într-un moment crucial pentru țară, promite să-i readucă pe toți românii care muncesc la sapă de lemn. Liberalii cu Uniunea Social Liberală sau nu, pedeliștii, Convenția Democrată din care făceau parte liberali, pediști, țărăniști, agrari etc., n-au reușit cât au guvernat țara decât să fure pentru ei. Sunt încă vii în memorie salariile de mizerie pe care le primeau la sfârșit de lună angajații din sectorul sanitar, învățământ, armată, administrația locală, dar și din mediul privat. Privilegiați erau doar parlamentarii și magistrații care primeau lefuri pentru a nu încătușa politicieni. Lefuri astronomice primeau și cei care condamnau politicieni incomozi. Un magistrat avea și are încă o leafă de invidiat. Un șofer de parlamentar avea cinci salarii de profesor sau de medic pe timpul guvernării liberale și pedeliste. O femeie de serviciu la Parlament sau la Guvern era mult mai bine plătită decât un medic. Mediul privat era ucis zi de zi cu noi și noi taxe și controale la comandă. Era un stat mafiot. Totodată, „mahării” umblau cu gențile de bani, iar campaniile electorale costau sute de milioane euro. De unde veneau acești bani pentru afișe și emisiuni cu realizări mărețe inexistente? De la firmele „prietene” care primeau contracte bănoase cu statul, bani din care furau toți, firmele intrau în faliment și în urma jafului generalizat rămâneau doar câțiva îmbogățiți peste noapte. Banii se terminau iar lucrările contractate de stat rămâneau doar pe hârtie. De exemplu, Guvernul liberal a reușit performanța să umple țara cu fundații pentru școli care au costat fiecare cât două școli la cheie. Unde-s restul banilor alocați pentru construcția acelor școli? În conturile „mahărilor” de toate culorile politice. Cu cât erau plătiți cei mai mulți angajați din mediul privat atunci? Cu salariul minim pe econmie, care era undeva la 8 milioane de lei vechi. Un funcționar public dintr-o primărie, absolvent de drept (secretar), științe economice (șef departament economic) sau inginer agronom (camera agricolă) pleca acasă lună de lună cu vreo 7 milioane lei vechi în buzunar. Prețurile cum erau? La bunurile de larg consum erau cam cu 20% mai mici, dar la materiale de construcții, terenuri, case erau cam tot ca și astăzi. Mai putea un economist să-și cumpere o casă? Mai putea un medic să-și cumpere o casă? Probabil aceștia n-aveau dreptul să dețină locuință proprie în opinia liberalilor, pedeliștilor și a altor pușlamale care au știut doar să vândă România pe nimic occidentalilor și să se îmbogățească ei. Cea mai cruntă perioadă pentru România s-a consumat sub conducerea Convenției Democrate când liberalii de toate neamurile (PNL 93, PNL Câmpeanu, PNL…), pediștii lui Băsescu și țărăniștii lui Diaconescu au furat de-au rupt pământul, iar cei mulți trăiau într-o mizerie de nedescris. Până și pământul strămoșesc a fost furat.

A venit la putere un partid socialist, cel mai mare partid socialist din Europa. Ce s-a întâmplat în aproape trei ani de când guvernează țara PSD? Salariile funcționarilor publici, ale medicilor, profesorilor, au crescut binișor, dar și salariile din mediul privat s-au dublat, iar în unele domenii chiar s-au triplat. Nu e bine ca oamenii să aibă venituri mai mari? Se spunea și încă se mai spune fals, chiar și-n presa străină prin articole plătite de trădători români, despre Partidul

Social Democrat, fost PDSR, că are grijă doar de electoratul captiv. Ar fi adevărat în condițiile în care PNL ar fi avut grijă de profesiile liberale (medici, profesori, avocați), de mediul privat, luând măsuri pentru a crește economia și veniturile populației. Liberalii abia dacă dădeau unui medic vreo 20 de milioane lei vechi. Tot liberalii cheltuiau cu un parlamentar 200 de milioane lei vechi lunar. Tot ei și cu pedeliștii au crescut în 2012 numărul de parlamentari ca să nu rămână pedeliștii pe dinafara Parlamentului, că doar erau toți frați întru hoții de milioane euro. Cum să voteze un medic PNL sau USR ori PMP în condițiile în care PSD i-a triplat salariul, iar ceilalți i l-au tăiat?

