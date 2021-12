Un mațe-fripte, consilier local la Vaslui, fost portocaliu și acum galben, n-are habar de orașul care cică l-a ales în această funcție

Pamflet

Vasluiul intră în cartea recordurilor prin grija unui consilier local care ocupă această demnitate de mulți ani, dar el n-are habar de orașul în care trăiește. Să fii ani la rând consilier local, să faci campanie electorală prin oraș, să minți oamenii din patru în patru ani și să nu cunoști orașul e ceva de neimaginat. Cum de reușește să găsească sediul primăriei când vine la ședință e cam greu de spus. Valentin Dragomir, un consilier local de la Vaslui, a spus recent, în ședința legislativului local, că nimic nu se face aici. Orașul este ca acum 3-4 decenii. Nenea Valentin, ia de aici („că n-ai servici”) un sfat de la Cărăbușul Auriu: cine face pe prostul are ocazia să rămână așa. Există și varianta să creadă în prostiile pe care le spune. Atunci, dacă acest mațe-fripte chiar crede în ce spune, e grav. Omul are probleme care necesită urgent control de specialitate. Dacă minte, atunci a trecut, vorba rușilor, linia roșie. Până și minciuna are decența ei. Adică, spui o minciună, dar s-o crezi și tu pe jumătate, cam așa spune hâtru moldoveanul. Altfel e halucinație care se tratează cu hapuri de dileală. Pe lângă hapuri noi îl invităm la o plimbare prin Vaslui, să vadă și el că-n ultimii ani s-au făcut cele mai mari investiții publice de la înființarea orașului și până astăzi. Nu de alta, dar dacă peste 3 ani ratează lista de consilieri locali și pleacă din funcție așa cum a venit, adică neștiutor? Ar fi păcat ca după atâția ani în care a fost consilier local să plece din funcție mai neinformat decât a venit.

Ce vreți, să ajungem la vorba aia cu boul și cu vaca la Paris? Boul s-a dus și vaca s-a întors!

Cine-i însă acest coate-goale, mațe-fripte, revoluționar până-n dinți, la fel cum e colegul său de partid galben Liviu, „politician” cules de pe malul gârlei Lohan? Căutând bine prin trecutul acestuia se constată că este zero din toate punctele de vedere. În oraș e cunoscut de 1% dintre localnici. E vorba de vecini și rude. Ce-l recomandă pe ăsta să fie consilier local? Vocea și talentul. Are voce mieroasă pentru urechea șefului de partid și talentul de a peria șeful. Astea sunt calitățile omului. Mai are o calitate care se leagă de sponsorizările către partid. Aici însă au treabă procurorii.

Treceam peste așa gogomănii, că nu merită atenție, dar ne gândim că este anormal și probabil ilegal ca toți „apucații” să ocupe funcții publice, iar boborul mințit cu televizorul să le mai și plătească salarii sau indemnizații unor asemenea specimene. Așa că tragem de atenție șefii de partide, în cazul de față pe fostul ministru Tătaru că el a patronat facerea listelor cu consilieri locali din partea liberalilor. Fiind un șef de partid serios, Nelu Tătaru se cam rușinează cu astfel de specimene. Ca să-i treacă rușinea ar fi normal să-l trimită pe acest consilier local la un control de specialitate. Are intrare că e medic, a fost ministru și se descurcă să rezolve situația. Dacă se face că nu înțelege înseamnă că așa cum e sacu’ e și petecu’. Vom reveni. (Cărăbușul Auriu)