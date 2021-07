Un consilier local se crede stăpânul satului Docăneasa din comuna Vinderei

Când bâta ajunge în mâna prostului e jale. Un sat se află sub terioarea unui consilier local apropiat primarului. Când este sesizată de abuzurile comise de consilierul local Poliția sancționează tot pe cei care fac sesizări.

Liniștea satului Docăneasa este tulburată de un consilier local, acuzat mai demult de viol, chiar de fiica vitregă. Acesta ține satul sub teroare. Gospodarii spun că intră în ogrăzile oamenilor cu parul și sare la bătaie împotriva celor care îl „deranjează”. Oamenii spun că-și bate neamurile, chiar și pe tatăl lui l-a bătut pentru că refuză să-i dea bruma de avere pe care a adunat-o muncind din greu. Din cauza listei lungi de acuzații care i se aduc, cetățeanul în cauză a fost scos, la alegerile de anul trecut, de pe lista de consilieri locali ai primarului Ionuț Ghiur. Apoi a „făcut ce-a făcut” și s-a întors pe listă și chiar în Consiliul Local al comunei Vinderei. Am văzut și un mesaj trimis de „intelectualul” din Consiliul Local, care vrea să fie stăpânul satului prin forță, unor neamuri. Stâlcind bine limba română, apropo de asta cică pe hârtie are 8 clase, dar în realitate doar 4 clase, omul îi înjură pe gospodarii care îi sunt și rude, după care le spune să muncească dacă vor să aibă. De menționat că individul este tânăr. Cei la care face referire consilierul local din gașca primarului Ghiur sunt oameni gospodari, proprietari de pământ, care au muncit mereu și au o gospodărie bună. Din ce spun oamenii el este cel care încearcă să se îmbogățească luând de la alții, iar cine încearcă să se opună este hărțuit, urmărit și chiar bătut. „Mi-a oprit copilul pe stradă ca să-l pozeze. A intrat în multe gospodării peste oameni. Ne este frică să mai ieșim în sat. Oamenii sunt revoltați, dar e omul primarului. Tot primarul i-a făcut, prin fratele acestuia care-i în Italia, permis italian de conducere. Pe baza acelui document care cred că e fals conduce el în România. L-a bătut pe tatăl lui și i-a spart geamurile la casă în plină iarnă. Era în decembrie, în apropierea sărbătorilor de iarnă. Tatăl lui este fratele meu. Este aproape paralizat. Se mișcă greu săracul. L-a bătut că nu vrea să-i facă acte pe casă și ce mai are fratele meu. Când a intrat peste fratele meu a venit poliția, fiind chemată prin apel la 112. Degeaba. Când sunăm la 112 trimit poliția din Vinderei. Aceștia se fac că nu înțeleg și dau amenzi tot celor care apelează. Are multe acest consilier la activ. A dărâmat gardul unui om intrând cu tractorul. Omul acela se judecă de vreo doi ani. Interesant este că avocata care-l scoate din toate belele merge singură la procesele pe care le are consilierul local și spune că acesta este plecat din țară. El este în țară însă. Intră peste oricine în curte. El spune că e tartorul satului. Aici e sat fără câini. Profită că-l acoperă primarul”, spune o mătușă de-a consilierului local.

Un sat uitat de vreme pentru că e nesemnificativ în calculele electorale ale primarului

Suntem în anul de grație 2021 și suntem tentați să credem că administrația locală lucrează pentru oameni. La Vinderei, la capătul județului Vaslui, situația este pe dos. Primarul și apropiații acestuia își caută de treburile proprii, iar comuna… Dumnezeu cu mila.

La granița dintre județele Vaslui și Galați satul Docăneasa pare înțepenit în timp. E o comunitate frumoasă, de altfel, unde gospodarii locului trăiesc în bună pace cu natura. Cam greu să deranjeze cineva stăpânirea naturii pe aici. Cândva toată zona era bine văzută datorită pământurilor roditoare. „Dacă mai rezista regimul comunist satul devenea amintire. Ne muta pe toți la oraș”, spune un localnic. Pentru a ajunge în sat călătorul trece în județul Galați, merge prin satul Lungești din județul vecin, apoi ajunge la Gara Docăneasa și apoi în satul Docăneasa din județul Vaslui. Drumul de asfalt se termină la ieșirea din satul gălățean Lungești. De acolo se merge pe drum de piatră presărat cu gropi, pe care mașina cam scârțâie nemulțumită. Se vede satul în zare că sunt numai vreo câțiva kilometri distanță. Satul e locuit în mare parte de oameni gospodari, proprietari de pământuri, urmași ai țăranilor care au fost declarați chiaburi de comuniști. La prima vedere oricine ajunge aici spune că liniștea și buna înțelegere domnesc în acest colț de natură binecuvântat de Dumnezeu. Cum orice pădure are și uscături, așa și cu localitățile patriei. Peste tot apare câte un „șmecher” care crede că face legea. La Docăneasa, jumătate din sat sunt rude. Mai contează asta însă? Omul primarului, cum îi spun localnicii, vrea să facă legea în sat, să ocupe el tot ce are chef spre bunăstarea proprie. Degeaba reclamă oamenii la primărie. „Când merg și-i spun primarului se face că-l atenționează pe consilierul în cauză și apoi ăla se îndreaptă împotriva mea. E jale ce-i la noi. Dacă-l bate pe tatăl lui, ce să mai spunem de alți săteni?”, spune o localnică. Când am început să vorbim cu oamenii s-au adunat tot mai mulți nemulțumiți, toți gospodari și muncitori. „Fata lui vitregă trăiește cu băiatul meu. De aici sunt probleme. M-a urmărit când mergeam la muncă. Lucrez la calea ferată și eu plec noaptea la serviciu, pe la ora 2,00. Mi-e greu să vă spun pentru că n-ar trebui să se ajungă la așa ceva. De patru ani trăiește fata vitregă a lui cu băiatul nostru”, spune un gospodar.

„M-a amenințat că mă calcă cu mașina. Mi-e frică să ies în stradă. Stau încuiată în curte. Stau cu lanțul pe poartă. S-a dezlegat câinele într-o noapte și mi-a fost frică să ies”, spune și soția gospodarului.

Oamenii mai spun că unui cetățean i-a bătut nevasta acest individ, apoi că iese pe drum și sperie copiii. „Dacă are treabă cu mine să vină să vorbim, dar ce are cu copiii? Iese pe drum și îi sperie”, spune o femeie.

„Am muncit mult și acum la bătrânețe să mă bată?”

Deplasându-se greu cu un baston, tatăl consilierului local ne întâmpină, cum reușește, în fața casei. Are gospodărie frumoasă. E clar că omul a muncit mult. „Am avut multe. Am avut tractoare, lucram terenuri. Am construit case, gospodării. Acum gata. Nu mă lasă acest fiu în pace însă. Vrea să-i dau lui. A venit în decembrie 2019 și cum am ieșit la ușă m-a lovit cu pumnul în față. Am căzut. Am încercat să sun la poliție și mi-a luat telefonul și l-a aruncat în apă. Am reușit într-un târziu să sun la poliție. Au venit cei de la comună. Au stat cu el, au glumit împreună și gata s-a terminat totul. O să moștenească după ce mor eu, dar până atunci vreau să trăiesc liniștit. El mă bate ca să mor mai repede probabil”, spune tatăl consilierului local. E trist să se ajungă aici, dar iată că mai sunt astfel de indivizi care cred că prin diverse ilegalități vor face averi. O veche vorbă moldovenească spune cam așa: „Cum îți așterni așa dormi”. Aviz amatorilor!

La primărie se văruiește și primarul lipsește

Am discutat cu oamenii care aproape că aveau lacrimi în ochi. Apoi am încercat să luăm legătura cu primarul Ghiur. E la al doilea mandat în fruntea comunei. După primii patru ani era cât pe ce să rateze al doilea mandat în 2020. „Dacă ar fi candidat fostul primar Viorel Neagu ar fi câștigat”, spune un cetățean.

La primărie era pustiu. După vreo două ore am reușit să vorbim la telefon cu un funcționar care a spus că se văruiește și toți sunt plecați. Cât despre primar omul a spus că acesta ar fi plecat la București. Polițiștii erau pe teren. Ca de obicei. Chiar dacă am fi dat de polițiști tot degeaba, că informațiile se dau de la județ, iar aici răspunsul e același mereu: „Vom cerceta și când avem date vă informăm”. E sat fără câini, cum spunea un localnic?

„Dacă îmi pun mintea cu el, fac o prostie și gata, s-a terminat cu șmecheriile acestui individ. Eu însă îmi văd de treburile mele, de familia mea”, spune înfuriat un gospodar.

Am plecat de la Vinderei convinși că soluții sunt, dar triști de realitatea găsită acolo. Am înaintat adrese instituțiilor statului, inclusiv primăriei Vinderei, pentru a vedea ce soluții văd cei care sunt plătiți bine pentru a veghea la siguranța și liniștea fiecăruia. Cât despre primarul Ionuț Ghiur, acum ce să mai spunem? Moldoveanul are o vorbă: „Spune-mi cu cine te iei, ca să-ți spun cine ești!”. Vom reveni cu răspunsurile autorităților pe care le-am sesizat. Dacă va fi nevoie vom înainta sesizări și până „sus” de tot, adică la centru. Tot e în „priză” ministrul Bode, având în vedere boacănele tot mai dese ale polițiștilor. (B. ALEXANDRU)