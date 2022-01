Un an de criză sanitară și economică cu investiții publice unicat în istoria județului Vaslui

După mulți ani de „încercări”, de „manevre” galbene, verzi, roșii, albastre etc, iată că ultimii ani au adus în județul Vaslui investiții publice cum n-au mai fost de la înființare și până în prezent. Sute de kilometri de drumuri județene asfaltate prima dată sau modernizate, obiective sociale și culturale noi sau modernizate și multe alte investiții publice au scos din anonimat județul Vaslui.

Se spune că județul Vaslui e o zonă săracă. Din anumite puncte de vedere afirmația este reală. Sunt zone în România cu bogății naturale imense, dar și cu aceste bogății e o poveste lungă. Au fost și sunt destui „băieți deștepți” care le exploatează în folos propriu, iar profiturile obținute sunt vămuite de țările acestora de origine. S-a vorbit de profiturile pe care le obțin unii în România fără să plătească impozit aici. Bine că vecinii României sunt mai deștepți în această problemă spinoasă! E nevoie să fie românii deștepți? Da de unde!

Revenim la județul Vaslui despre care se vorbește greșit în multe situații. La știrea că administrația județeană a modernizat un drum intens circulat, care a fost omis din listele de investiții în anii anteriori, s-a trezit o țață să afirme: „Ce motiv de laudă ar fi faptul că s-a asfaltat un drum județean în 2021? E ceva normal”. Afirmația țaței a găsit și câțiva adepți tot de teapa ei. Acești indivizi au trecut prin cele 8 sau 10 clase ca gâștele pe apă și acum se informează doar despre ce ruj își mai dă pe bot vreo parașută numită vedetă pe la capitală.

E într-adevăr o realizare asfaltarea unui drum județean în condițiile în care de doi ani se tot vorbește de criză și în condițiile în care de doi ani guvernele galbene au tot împrumutat bani în contul României, iar banii s-au evaporat în conturile „băieților deștepți”. Plățile în cadrul Programului Național de Investiții (PNDL) au fost oprite prin aprilie anul trecut. S-au reluat plățile către sfârșitul anului 2021. Unde beneficiarul a avut bani să plătească firmele de construcții s-a lucrat în continuare, unde au lipsit banii au fost oprite lucrările. Apoi a venit valul scumpirilor. Prețurile la combustibili, materiale de construcții și alte produse ori servicii au explodat în ultimul an, tot prin grija guvernului care împrumuta zilnic miliarde de euro în contul României. Așa stând realitatea, zeci de kilometri de drum județean asfaltați într-un an de criză este chiar o realizare de proporții. Tot în an de criză a fost recepționat drumul 248 A Rafaila-Drăgești. E vorba de 10 kilometri de asfalt pe un drum pietruit. Proiectul a fost realizat prin PNDL I. „A fost foarte greu cu scumpirea materialelor de construcții. A durat și până a fost emis actul normativ pentru actualizarea prețurilor din contracte. Consiliul județean Vaslui a reușit într-o oarecare măsură să plătească constructorii pentru ca lucrările să meargă înainte. A mai fost problema cu stoparea plăților la PNDL. Ca niciodată, de la începerea acestui program de dezvoltare a comunităților, s-au făcut plăți în decembrie din fondul de rezervă al guvernului. Adunând toate aceste aspecte reiese clar că a fost un an dificil, dar suntem relativ mulțumiți că toate lucrările începute și proiectele la care lucrăm au mers mai departe. Stadiul de realizare e mai mic decât ar fi fost dacă totul decurgea normal, dacă finanțatorul, adică statul, își respecta la timp obligațiile asumate”, a spus recent omul cu harta drumurilor județene în față mereu, omul care participă la inițierea strategiilor de dezvoltare pentru județul Vaslui, vicepreședintele Consiliului județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Sunt multe drumuri în lucru, unele se asfaltează pentru prima dată, pe altele se fac lucrări de modernizare, iar la alte drumuri județene, din peste 1.000 de kilometri cât are județul Vaslui, se fac lucrări de întreținere.

Așadar, unele drumuri au fost finalizate și recepționate anul trecut, iar pe altele se lucrează în continuare, în timp ce alte proiecte au fost inițiate în continuarea programului de investiții pentru modernizarea drumurilor județene din județul Vaslui, cu scopul asumat ca zona să devină mai accesibilă, mai bogată și mai confortabilă pentru localnici.

Pe lângă investițiile pentru modernizarea drumurilor județene, Consilul județean Vaslui a derulat anul trecut investiții în domeniul social sau cultural.

Până-n sudul județului Vaslui pe drum modernizat

Pentru a ajunge în partea de sud a județului era nevoie de câteva ore. Drumul județean era cam cu gropi și puțini se încumetau să meargă des în acea zonă. Acum drumul s-a „scurtat”, așa că se ajunge mult mai repede. Anul trecut s-a finalizat modernizarea drumului județean Dodești-Viișoara-Găgești care ajunge până la Murgeni. O vizită în acea zonă frumoasă este acum o delectare. Fie că e vară, fie că e iarnă, călătorul vede truda gospodarilor din zonă, vede eforturile primăriilor locale pentru modernizarea satelor vasluiene. La Dodești, satele au drumuri de asfalt, școlile asigură condiții bune copiilor comunei și cadrelor didactice prin grija administrației locale, la Viișoara parcă ești într-un mic orășel, iar la Găgești sunt câteva obiective foarte importante în lucru despre am relatat recent. Modernizarea drumului județean crește vizibilitatea comunelor din toată zona și permite dezvoltarea acestora. Ce era acum 10 ani în toată zonă? Cum arăta zona de sud-sud-est a județului Vaslui? Cine mergea vara, când iarba era pârjolită de soarele arzător, credea că se întoarce în timp cu cel puțin 50 de ani. Cine mergea iarna risca să rămână împotmolit. Acum situația este radical schimbată, așa cum spuneam, prin eforturile primăriilor din zonă și ale Consiliului județean. Iată așadar că e discutabilă afirmația cu Vasluiul cea mai săracă zonă. E mai „cool”, să recunoaștem, dacă stai printre șobolani în cel mai bogat sector al capitalei și înghiți zilnic fum, dar critici Vasluiul sau alte județe din țară! Zilele acestea a început școala. ~n județul Vaslui, copiii au mers voioși la școli, unde au găsit clase încălzite și profesori pregătiți să le îndrepte pașii pe drumul cunoașterii. Am aflat că pe la Giurgiu se învață online că s-au terminat banii de gaz sau de lemne, cine mai știe. Municipiul Giurgiu e puțin mai mic decât Vasluiul, dar cu pretenții că e la granița de sud a României, deci este „occidental”. Giurgiu are port și vamă. Ce folos dacă un „deștept” de primar a înghețat orașul prin vastele lui abilități gospodărești! Primarul de la Giurgiu a intrat pe această funcție în 2020, este din „lotul” noilor oameni în politică. Iată ce fac oamenii noi în politică!

Câteva proiecte importante pe fonduri europene și pe Anghel Saligny sunt în lucru anul acesta

Un proiect important cu fonduri europene va începe anul acesta în județ și vine în completarea investițiilor finalizate ori aflate în diferite faze de execuție. E vorba de modernizarea drumului județean Dragomirești-Pochidia pe o distanță de circa 70 de kilometri. Că tot veni vorba de comuna Dragomirești situată la granița județului Vaslui cu județul Bacău, merită menționat faptul că anul trecut s-a finalizat asfaltarea drumului către satul Doagele. Era nenorocire pe acel drum. Județul și-a făcut treaba, iar noul proiect va crea o legătură mult mai bună cu altă zonă a județului Vaslui și cu județul vecin Galați. Drumul Dragomirești-Pochidia este o legătură directă între județele Bacău și Galați trecând prin județul Vaslui.

Mai „greu” e cu primarul de la Dragomirești care s-a cam obșinuit să se plângă mereu ca o babă și mai puțin să „miște” treburile în direcția cea bună. E alegerea oamenilor însă și dacă s-au lăsat amăgiți chiar că e treaba lor, problema e că o zonă se dezvoltă sau stagnează după „toanele” și „interesele” unui primar.

„Mai sunt în lucru investiții pe PNDL II. Sper ca 2022 să aducă și alte investiții necesare în județ. Este programul Anghel Saligny, avem 7 proiecte depuse acolo, să vedem care intră la finanțare”, a mai spus vicepreședintele CJ Vaslui.

Cele 7 proiecte la care a făcut trimitere vicepreședintele Trifan se referă, între altele, la construcția podului de la Deleni, drumul Berezeni-Mușata, drumul județean Pârvești-Costești, drumul județean Albești-Idrici și un drum județean de la Vinderei. Urmărind proiectele pe harta județului se vede clar că finalizarea acestora înseamnă un grad mare de acoperire la nivelul întregului județ. E o strategie bine gândită a Consiliului județean care va permite o creștere a întregii zone, în ațșa fel încât și cei „cool” să gândească, dacă au cu ce, de două ori înainte de a spune că județul Vaslui este cea din … urmă zonă a României.