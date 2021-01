Uite-așa o limbă avea

Written by:

Cel mai „tare” din parcarea politică atunci când parcarea era goală, omul nou în politică se dovedește a fi de o slugărnicie grețoasă. Interesul poartă fesul, spune moldoveanul hâtru. Are dreptate.

„E vinovat pentru pierderea alegerilor și corect ar fi să-și dea demisia”, spunea zilele trecute Batistuță rujatul. Peste o zi de la declarația de mai sus care anunța o adevărată revoluție în partidul galben Batistuță rujatul o întoarce ca la Ploiești și spune exact contrariul: „Eu am spus că era bine dacă-și dădea demisia după alegeri, după ce a pierdut alegerile”. E clar că acest semianalfabet cu ruj pe bot are doar meritul de a-l fi pupat în fund pe ocupantul din greșeală a fotoliului de la Cotroceni.

Batistuță rujatul a intrat în politică pentru a primi o funcție gras plătită ca recompensă pentru limbile pe care le-a dat locatarului de la Cotroceni vreo câțiva ani la rând. Primește vreo 30.000-40.000 de euro lunar de la Parlamentul European, adică și din buzunarele românilor și execută orbește tot ce i se dictează de la Cotroceni.

Galbenii au tradiție bogată în trădarea intereselor neamului. Cu sute de ani în urmă, poetul național pornise un adevărat război împotriva liberalului fals patriot.

„Vezi colo pe urâciunea fără suflet, fără cuget

Cu privirea-mpăroșată și la fălci umflat și buget

Negru, cocoșat și lacom, un izvor de șiretlicuri…”, spune Eminescu în Scrisoarea III. Tot acolo îi caracterizează magistral pe galbenii de la conducere. „…fonfii și flecarii, găgăuții și gușații,

Bâlbâiți cu gura strâmbă sunt stăpânii astei nații”.

E la fel astăzi? Este. Batistuță rujatul, tânăr și imberb politician de viitor, după cum spunea presa plătită din bani publici de galbeni și de șeful său suprem, dă dovadă de servilism grețos, de neacceptat chiar și la un cetățean mult mai în vârstă care vânează pensia și vrea s-o aibă cât mai mare iar din acest motiv înghite tot ce spune șeful. Uitându-te în jur la oamenii noi în politică de la galbeni și de la marxiștii albaștri se vede clar că tinerețea e o virtute doar dacă e dublată de pregătire, carcater și tot ce are nevoie un om adevărat. Dacă Batistuță rujatul, al doilea om în partidul galben, este de un servilism inacceptabil, ce să mai zicem de cei de la pompele funebre care au devenit prefecți ori de foști funcționari publici ajunși prefecți sau de semianalfabeții ajunși prin ministere? Aceștia sunt educați în spiritul slugărniciei, adică s-au ăscut slugarnici și așa vor muri. Problema e că slugărnicia lor omoară România. Mai rău, o vinde la bucată. Ce să ceri unuia care a terminat un liceu sportiv cu cinci? Ce știe acest semianalfabet? Dacă e lăsat din brațe de către șeful de la partid ce viitor mai are acesta? E un ratat din naștere și la fel va muri. Toate aceste loaze practică slugărnicia pentru că e singura lor șansă de existență socială. Dacă ar avea o fărâmă de caracter ar fi obligați să muncească. Ei însă vor să încaseze bani din munca poporului fără să transpire prea mult.

Generația lui Batistuță rujatul e caracterizată de limba lungă care spală șeful peste tot. Până data viitoare s-auzim de bine.