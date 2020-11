Trăsnăile lui Limbă

Written by:

E greu de îndreptat „păcatele” tinereții. Povestea de azi este despre limba lungă comunistă pe care un individ o folosește și-n capitalism. Ca să mascheze obiceiul cu limba lungă și grețoasă, individul în cauză, care s-a pus reprezentantul mediului de afaceri, un mediu cam subțirel în județul despre care facem vorbire, scoate la înaintare niște presupuse afirmații ale unora. Cum a ajuns acest hămăitor de partid comunist, fără prea multă carte în dotare, să fie în fruntea unei organizații neguvernamentale, care a cam ciordit mereu din buzunarele românilor cu inițiativă, e ușor de presupus. A scos limba și a folosit-o așa cum l-a învățat Partidul Comunist. A ochit vreo doi indivizi, care aveau afaceri bănoase, cu sprijinul statului, evident, că suntem în România și a început să-i laude spunând peste tot că sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, de la soare te poți uita dar la ei ba. Apoi, a mai trimis limba și pe la șefii partidelor și așa se face că omul și-a asigurat scaunul pe viață.

Ultima ispravă e însă de tot râsul. Pentru munca lui deosebită de-a lungul anilor și până la bătrânețe îl vom numi pe acest individ Limbă. După ce an de an Limbă spăla pe toți politicienii locului cu ocazia unui eveniment numit Topul Firmelor, vorbind ore întregi fără să spună altceva decât că șefii orașului și ai județului sunt cei mai buni și cei mai frumoși, anul acesta individul a spus o trăsnaie cât limba lui de mare. Zice Limbă că oamenii de afaceri se declară împotriva oricărui discurs care ar veni de la șefii administrației locale și județene. Minciuna este cu picioare scurte însă, iar adevărul a ieșit foarte repede la iveală. Acei mari oameni de afaceri, care s-ar fi opus categoric discursurilor au afirmat foarte clar că ei doar au plătit cotizația pentru organizarea manifestării Topul Firmelor și atât. Cât privește organizarea se ocupă Limbă de tot. Că veni vorba de manifestarea Topul Firmelor și cotizația destul de consistentă care se cere de la firme, este bine de menționat faptul că premiile se dau în funcție de mărimea sponsorizării pe care o face o firmă sau alta. Regula se aplică în toată lumea și în multe domenii, chiar și-n domeniul cinematografiei. Multe filme au primit cele mai înalte distincții pentru că autorii au fost darnici cu organizatorii. Revenim la manifestarea Topul Firmelor. Clasamentul județean și național se face în funcție de cotizația plătită de fiecare firmă participantă. Cine dă mai mult este pe un loc mai în față. Cartoanele colorate și semnate de Limbă numite diplome și cartoanele îmbrăcate în staniol galben numite plachete sunt lipsite de valoare, dar hrănesc vanitatea unora și tocmai de aceea Limbă are succes.

Poziția pe care a luat-o Limbă anul acesta indică faptul că autoritățile locale și județene au refuzat să mai plătească odele hămăitorului de partid și acesta s-a supărat ca văcarul pe sat.

Competiția este benefică în orice domeniu și cu atât mai mult în mediul economic. Vorbim însă de o competiție pe bune și nicidecum așa cum o gândesc și o pun în practică unii. Manifestarea Topul Firmelor, fie că vorbim la nivel județean sau național, este de fapt o vrăjeală de adunat bani de la oamenii de afaceri. Organizația neguvernamentală care inițiază manifestarea Topul Firmelor este un fel de căpușă și a scos mai mereu în față destui penali care au plecat din fotolii aurite în cătușe.

Cât privește pe Limbă, omul s-a descurcat pentru că alții au închis ochii plictisiți de vrăjelile și ginăriile lui. Dacă tot veni vorba, de menționat este și faptul că Limbă e cam bolnav de grandomanie. Spune celor care au timp să-l asculte că el are ziare și televiziuni, are oameni în servicii secrete, ba chiar e contactat de liderii lumii, deține informații despre tot ce mișcă în lumea asta și așa mai departe.

Cât privește așa zisa poziție a oamenilor de afaceri împotriva autorităților minciuna depășește imaginația. Cum să fie oamenii de afaceri împotriva autorităților când mulți dintre ei fac afaceri cu bani de la stat?