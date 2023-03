Toate proiectele europene și naționale vor avea ca bază datele de la ultimul recensământ

By

Recensământul Populației și Locuințelor – runda 2021 reprezintă un obiectiv de importanță națională, care va duce la schimbări semnificative în politicile administrative regionale și locale care vor avea impact asupra tuturor celor care locuiesc pe teritoriul județului Vaslui. Toate proiectele europene și naționale vor avea ca bază datele colectate la acest recensământ, deci e nevoie de date clare despre populația rezidentă a județului. În ce stadiu suntem și care sunt datele provizorii ale recensământului petrecut anul trecut pentru județul Vaslui, iată subiectul abordat în interviul realizat de ziarul nostru cu domnul Teodor Iancu, director executiv al Direcției Județene de Statistică Vaslui.

Rep: Domnule director, în ce stadiu se află complexa cercetare statistică reprezentată de Recensământul Populației și Locuințelor – runda 2021?

Teodor Iancu: Pe scurt, vă pot spune că suntem în perioada de prelucrare a datelor și de prezentare etapizată a datelor provizorii. Dar aș vrea să discutăm pe larg subiectul Recensământului Populației și Locuințelor -runda 2021, pentru că această cercetare statistică ne privește direct și ne va influența viața în următoare perioadă. În primul rând, aș vrea să avem o discuție despre ce este un recensământ din punct de vedere științific. Acest mod de a aborda problema este o obligație în domeniul științei statisticii. Recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naționale și europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și socio-economice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele. Pare destul de tehnică această prezentare, dar ea cuprinde toate elementele principale pe care noi le cercetăm. Acest recensământ nu a avut la bază, ca metodă de colectare, categoria de domiciliu al persoanei, ci reședința obișnuită, adică locul în care o persoană își petrece timpul de odihnă, indiferent de absențele temporare, concediile, tratamentele medicale, vizitele la rude sau pelerinajele religioase. Deci vrem să aflăm date clare despre populația care locuiește efectiv în județul nostru, având ca perioadă de referință ora 0,00 din data de 1 decembrie 2021. De asemenea, vreau să subliniez caracterul confidențial al datelor cu caracter personal pe care populația ni le-a furnizat conform Legii 226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale. Informațiile obținute pe baza declarațiilor fiecărui cetățen, înregistrate la recensământ sau preluate din surse administrative, nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi și obligații pentru unitățile statistice la care se referă și nici nu pot servi ca probe în justiție.

Rep: Care au fost perioadele de colectare a datelor de la populație și cum s-a desfășurat acest întreg proces de preluare a informațiilor?

Teodor Iancu: Menționez că au existat etape pregătitoare ale colectării datelor de la populație, etape pe care le-am parcurs noi, cei de la DJS, împreună cu Unitatea Județenă pentru Implementarea Recensământului Populației și Locuințelor Vaslui (UJIR), un organism creat prin hotărâre de guvern tocmai pentru a ajuta la fluidizarea întregului proces de organizare și desfășurare a recensământului. Astfel, etapizat, în anul 2021 s-a populat baza de date care a fost folosită în colectarea datelor de către recenzori, s-a realizat împărțirea teritoriului în sectoare de recensământ conform indicațiilor Institutului Național de Statistică, instruirea și selecția personalului de recensământ (recenzori de autorecenzare asistată, recenzori de teren, recenzori-șefi și coordonatori), predarea instrumentarului de recensământ, întreținerea și configurarea tabletelor electronice pe care s-au colectat datele, popularizarea recensământului în teritoriu împreună cu comisiile locale de recensământ. Prima perioadă de colectare a datelor a reprezentat-o autorecenzarea populației 16 martie – 27 mai, timp în care oricine avea reședința obișnuită pe teritoriul județului Vaslui a putut să completeze online chestionarul statistic. A doua perioadă de colectare a datelor s-a realizat între 31 mai – 31 iulie 2022 prin interviuri față în față realizate de recenzorii de teren. Au fost colectate informații despre persoanele și locuințele care nu s-au recenzat în prima perioadă. Județul Vaslui a fost împărțit în 371 de sectoare de recensământ, cu tot atâția recenzori de teren. A fost o perioadă în care colectarea s-a făcut în sistem clasic, adică un recenzor s-a deplasat la fiecare persoană care nu s-a autorecenzat on-line și a făcut înregistrarea ca atare pe baza declarațiilor persoanelor din gospodării. Deosebirea față de recensămintele trecute este că, de această dată, nu a venit cu un formular de hârtie, ci cu o tabletă electronică, iar înregistrarea datelor a fost făcută direct pe aceasta.

Rep: Și așa ajungem la finalul perioadei de colectare și începerea prelucrării datelor. Care sunt datele provizorii privind populația județului Vaslui, care au fost făcute publice recent?

Teodor Iancu: La o privire generală, județul Vaslui urmează liniile prezentate de comunicatul de presă emis la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an la nivel național de către Institutul Național de Statistică. Astfel, per ansamblu, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit în România, comparativ cu 10 ani în urmă (recensământul din 2011 – RPL2011), remarcându-se creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). Indicele de îmbătrânire demografică s-a depreciat cu aproape 20 de puncte procentuale, crescând la 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (RPL 2021) comparativ cu 101,8 (RPL2011). Deși numărul tinerilor (sub 15 ani) a scăzut cu 1.157.000 persoane, ponderea lor în total populație a urcat ușor la 16,1% (față de 15,9% la RPL2011), în timp ce ponderea populației de 65 ani și peste în total populație a înregistrat o creștere cu aproape jumătate de milion de persoane, respectiv cu 3,5 puncte procentuale (de la 16,1% la RPL2011 la 19,6% la RPL2021). Astfel, raportul de dependență demografică a crescut în decurs de un deceniu de la 47,0 (RPL2011) la 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte (la RPL2021). Față de populația țintă estimată pentru momentul de referință al recensământului, respectiv 1 decembrie 2021, populația rezidentă provizorie este mai mare cu numai 30 mii persoane (respectiv cu numai 0,2% mai mult). Față de populația rezidentă înregistrată la recensământul precedent (RPL2011), România a pierdut 1,1 milioane locuitori (1.067.800 persoane). Din 42 de județe (inclusiv municipiulBucurești), 39 au pierdut din numărul de locuitori. Excepțiile sunt județul Ilfov, care a câștigat 153.900 persoane și județele Bistrița-Năsăud și Suceava care au câștigat 9.800, respectiv 7.700 locuitori. În valori relative, cele mai mari reduceri de populație le-au înregistrat județele Caraș-Severin (-16,6%, respectiv cu 49.000 mii persoane mai puțin) și Teleorman (-14,9%, respectiv cu 56.600 mii persoane mai puțin). În valori absolute, municipiul București a înregistrat cea mai mare pierdere de populație, de 166.400 persoane (-8,8%), urmat de județele Prahova (-67.800, reprezentând 8,9 %) și Dolj (-61.100 mii, reprezentând 9,3%).

Acestea sunt date generale la nivel național, dar să revenim pe plan local. Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor – runda 2021 arată o populație rezidentă a județului Vaslui de 374.700 persoane, în scădere cu 20.799 locuitori față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populației rezidente trăiește în mediul rural 219.762 (reprezentând 58.7%). Din totalul populației rezidente populația de sex masculin este de 187.891 (reprezentând 50.1%). Din punctul de vedere al mărimii populației rezidente, județul Vaslui se situează pe locul 24 în ierarhia județelor.

Rep: Care este vârsta medie a populației rezidente în județul Vaslui?

Teodor Iancu: Așa cum am spus mai devreme, fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Vaslui crescând la 41.0 ani (față de 39.9 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mică cu 1,4 ani. În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Vaslui se plasează pe locul 6 la nivel național. În cadrul Regiunii Nord-Est, din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 40.8 ani, județul Vaslui poziționându-se pe locul 3. Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani și peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Vaslui este 100,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere cu 20,6. Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică care, pentru județul nostru are valoarea de 60,1 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât indicele de îmbătrânire demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Rep: Care este structura pe localități a populației rezidente în județul Vaslui?

Teodor Iancu: În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). În aceeași categorie se încadrează și județul nostru cu 20.799 persoane. Referitor la municipii, orașe și comune, în cadrul județului Vaslui, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt municipiul Vaslui – care a ajuns la o populație de 63.035 persoane (cu 7.628 persoane mai mult decât în 2011) – comuna Muntenii de Jos cu o populație rezidentă de 4.090 persoane (cu 506 persoane mai mult decât în 2011) și comuna Zorleni cu o populație rezidentă de 8.804 persoane (cu 209 persoane mai mult decât în 2011). Ierarhia se modifică dacă ne referim la creșteri în valori relative. Astfel comuna Muntenii de Jos și municipiul Vaslui au crescut cu 14.1 % și, respectiv 13.8% față de 2011 ajungând la o populație de 4.090 locuitori, respectiv 63.035 locuitori. Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Fălciu (3.731 locuitori, -26.9% față de populația din 2011) și comuna Mălușteni (1802 locuitori, -26.8% față de populația din 2011). Comuna cea mai mică din județ este comuna Blăgești cu numai 1.178 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 1.515 locuitori). La recensământul precedent, cea mai mică a fost comuna Bogdănița cu 1.437 locuitori care, la recensământul actual, a înregistrat o scădere, ajungând la 1.292 de locuitori. Cea mai mare comună din județ este comuna Zorleni care a crescut față de RPL2011 cu 209 persoane și care și-a menținut această poziție fruntașă la ambele recensăminte. Orașul Murgeni este orașul cel mai mic din cadrul județului (6.853 locuitori față de 7.119 locuitori în 2011). Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este municipiul Vaslui cu 63.035 locuitori. Între cele două recensăminte pentru unele comune din județul Vaslui nu s-au înregistrat modificări semnificative de populație.

Rep:Care este structura etnică și confesională a populației rezidente a județului Vaslu?

Teodor Iancu: La acest recensământ, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă la aceste trei caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat etnia, limba maternă și respectiv religia și nu în funcție de numărul total al populației rezidente. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 322.989 persoane (din totalul celor 374.700 persoane care formează populația rezidentă a județului Vaslui). S-au declarat români 317.508 persoane, adică 98.3%. Populația de etnie romă înregistrată la RPL2021 pentru județul Vaslui a fost de 5.267 (1.6%). Grupurile etnice pentru care s-au înregistrat sub 100 de persoane sunt: italieni (39), ruși lipoveni (30), maghiari (28), evrei (13), ucrainieni (12), germani (9), turci (7), greci (5), bulgari (3), albanezi (3), persoanele de altă etnie precum și cele pentru care informația a fost nedisponibilă (51.856). Potrivit liberei declarații a celor 322.853 persoane care au declarat limba maternă, structura populației din județul Vaslui după limba maternă se prezintă astfel: pentru 99.22% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei. Pentru limba romani s-au declarat 2.317 persoane, pentru maghiară 25 persoane, italiană 44 persoane, rusă 14 persoane, ucraineană 13 persoane, germană 12 persoane. Pentru 51.847 persoane informația este nedisponibilă. Structura confesională a fost declarată de 321.447 persoane din totalul populației rezidente a județului Vaslui și arată că 96.6% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă. Principalele alte religii declarate sunt: penticostală (4.126 persoane), romano-catolică (3.362), creștină după Evanghelie(1.159), creștină de rit vechi (563), adventistă de ziua a șaptea (552), martorii lui Iehova (125), ortodoxă sârbă (132), agnostic (83), greco-catolică (43) evanghelică luterană (33), musulmană (26), reformată (19), mozaică (13), evanghelică de confesiune augustană (9), unitariană (5), altă religie (77) fără religie (253), atei (259). Pentru 53.253 persoane informația a fost nedisponibilă.

Rep: Care este structura populației rezidente pe stări civile?

Teodor Iancu: Din populația rezidentă a județului, 173.920 (46.4%) sunt persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Sunt căsătoriți 87.299 bărbați și 86.621 femei. Nu au fost niciodată căsătorite 20.1% femei și 23.3% bărbați. Persoanele văduve reprezintă 5.6% din totalul populației rezidente a județului. La acest capitol ponderile dintre cele două sexe sunt: 79.6% femei și 20.4% bărbați.

Rep: Să privim acum structura populației după nivelul de instruire absolvit.

Teodor Iancu: Din totalul populației rezidente a județului Vaslui, 42.5% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 50.3% nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 7.2 % nivel superior. Din punctul de vedere al ponderii populației rezidente cu nivel superior de educație, județul Vaslui se situează pe locul 42 în ierarhia județelor cu 7.2% populație cu un nivel superior de educație. Structura populației după nivelul de educație absolvit diferă pe cele două sexe. Astfel din 186.809 persoane reprezentând populația feminină, 14.938 (8%) au un nivel ridicat de educație, 75.392 (40.4%) au un nivel de educație mediu și 96.479 (51.6%) au un nivel de educație scăzut. Din 187.891 persoane reprezentând populația masculină a județului, 12.179 (6,5%) au un nivel ridicat de educație, 83.847 (44,6%) au un nivel de educație mediu și 91.865 (48,9%) au un nivel de educație scăzut.

Rep: Ultimele date provizorii sunt cele privind structura populației după statutul activității curente. Care este imaginea județului Vaslui la acest capitol?

Teodor Iancu: Populația activă a județului Vaslui este de 145.331 persoane, fiind compusă din 126.138 persoane ocupate și din 19.193 de șomeri. Populația inactivă cuprinde 229.369 persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă 37,4%, iar elevii și studenții 32,7 %. Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populația rezidentă a județului, județul Vaslui se situează pe locul 39 în ierarhia județelor. Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populația rezidentă a județului, județul Vaslui se situează pe locul 1 în ierarhia județelor cu 5.1% din populația rezidentă a județului. Acestea sunt datele provizorii referitoare la județul Vaslui până în prezent. Din luna mai a acestui an și până la sfârșitul lui 2023 vom avea date provizorii etapizate pe mai mulți indicatori, dar și la nivel de sat/ localitate. Datele finale ale recensământului vor fi publicate în totalitate la sfârșitul anului. Vă mulțumesc pentru acest interviu și pentru popularizarea pe care o faceți acestei cercetări statistice de importanță națională.