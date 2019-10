Toamna bogată menține vii speranțele

Written by:

Sărbătoarea Toamnei toamnei a fost prilej de bilanț și de bucurie la Miclești în județul Vaslui.

Aproape de mijlocul toamnei micleștenii se bucură împreună socotind truda de peste an la Sărbătoarea Toamnei. Anul acesta ploaia măruntă, mocănească, a deshis ziua, dar înspre amiază a contenit, parcă bucurându-se de bucuria oamenilor de pe aceste meleaguri încărcate de istorie. An de an, administrația locală condusă de ambițiosul și modestul primar Doru Agafiței organizează manifestarea numită Sărbătoarea Toamnei, prilej cu care sunt felicitați înțelepții comunității, dar și copiii și tinerii de valoare, iar sărbătoarea continuă cu multă muzică și voie bună. Dintotdeauna toamna, când se știu recoltele, când se vede cine a lucrat și cine a cântat ca greierele toată vara, oamenii satelor își fac socotelile și se adună ca să se bucure împreună de reușite. Tradiția se mai păstrează pe ici pe colo și ar fi păcat să dispară pentru că averea spirituală a moldovenilor și a românilor în general este o bogăție fără margini.

La Miclești, în județul Vaslui, prima duminică din octombrie a fost prilej de mare bucurie. Cu mic cu mare, gospodarii comunei au venit la sărbătoarea organizată la căminul cultural din Miclești, un obiectiv care necesită lucrări de modernizare, drept pentru care zbaterile primarului Agafiței nu sunt deloc ușoare. „E cam rece pentru perioada aceasta, dar e toamnă. Dacă ne va opri ploaia intrăm în cămin. Avem loc, dar căminul are nevoie urgentă de modernizare. Am făcut multe demersuri și voi reuși până la urmă”, a spus primarul comunei Miclești când l-am găsit în mulțime.

Localnici și oaspeți s-au adunat în preajma scenei de la Căminul Cultural și s-au bucurat împreună de momentele frumoase pregătite de administrația locală. Un moment emoționant s-a petrecut când tânăra formație de muzică populară din comună a fost premiată de comunitate cu 1.000 de lei. Apoi, familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost cinstite cum se cuvine de comunitate. Având grijă de copii, adică de viitorul comunității și prețuind munca înaintașilor dai dovadă că dezvoltarea comunei este obiectivul de bază. La nivelul declarațiilor publice toți aleșii sunt la fel, dar practic puțini se implică activ în dezvoltarea comunităților pe care le administrează temporar. Frumusețea locurilor este dată de vrednicia gospodarilor de pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Sus, pe deal, stă de strajă Mănăstirea Movila lui Burcel semn că spiritualitatea este la ea acasă aici, la Miclești. Tradițiile și cultura sunt argumente ale frumuseții comunei Miclești. Poetul național Mihai Eminescu și Veronica Micle sunt cinstiți la Miclești pentru că pașii i-au purtat cândva pe aceste meleaguri. Copiii învață despre marile personalități care au contribuit la formarea neamului românesc, învață din tradițiile zonei, cântecul și jocul popular fiind la mare cinste aici. Cadrele didactice și administrația locală se implică în promovarea tradițiilor pentru că obiceiurile au mers din generație în generație și vor merge în continuare.

