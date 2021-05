Tiparele infracţionalităţii publice folosite la manipularea deciziilor politicienilor şi autorităţilor statului

Written by:

De la începutul anului la redacţia Informatorul Moldovei s-au primit numeroase telefoane şi scrisori din partea cititorilor. În respect faţă de spiritulul comunitar transmis de cititorii noştri vă răspundem informat. Am fost rugaţi să lămurim cum se explică limbajul şi comportamentele publice sociopate ale unor politicieni.

Cum este posibil calomnia să devină o armă publică şi internetul să fie plin cu mii de oameni activi în insulte, ameninţări şi limbaj grobian pentru o făcătură evidentă, iar când apare o problemă gravă reacţiile sunt lipsă, mici sau palide?

Pentru că ziarul nostru are ca cititori şi abonaţi oameni pregătiţi şi cu toate ţiglele pe casă legat de sociopatie conform DEX-ului știm că este tulburarea de comportament având drept cauză defectele educaţiei într-un mediu social nefavorabil. Îmi veţi spune că ştiaţi şi totuşi cum este posibil să alegem politicieni ce se dovedesc sociopaţi prin comportamentul şi limbajul public? Dar, completez eu, trebuie să le oferim atenţie şi periculoşilor semidocţi. Cum îi recunoaştem ştie orice persoană cu cei 7 ani de acasă absolviţi. Semidoctul îşi demască facultăţile mintale indiferent de câte facultăţi are prin faptul că este un bârfitor şi un calomniator cu apetenţă nativă. Cele două categorii de persoane periculoase pentru psihicul omului normal, sociopaţii şi semidocţii, ajung de obicei să reprezinte interesele şi vocea în apărare a traficanţilor moderni de fiinţe umane. Având această informaţie ne vine uşor tuturor să înţelegem de ce este atât de dezvoltat un flagel actual foarte răspândit în ţara noastră. Vă aduc aminte că România este pe locul 1 în Europa la traficul de persoane. Ferească Dumnezeu să îi deranjezi pe traficanţii moderni de persoane! Traficanţii moderni de persoane reprezintă o grupare infracţională internaţională de maximă periculozitate deoarece este formată din oameni cu pregătire din medii care aparent sunt intelectuale. Oficial, traficanţii moderni sunt medici, ingineri, profesori, cadre universitare şi chiar oameni de afaceri şi politicieni aparent respectabili. Ei corup şi vând tineri studioşi care reprezintă un viitor pentru orice naţiune.

Era internetului permite grupurilor infracţionale străine prin finanţarea grupurilor infracţionale româneşti să acţioneze public după un tipar neştiut de marea majoritate a populaţiei astfel: câteva ziare, televiziuni şi site-uri specializate pe calomnie (de fiecare dată aceleaşi) declanşează ca perdea de fum un atac calomnios asupra persoanelor sau instituţiilor pe care vor să le discrediteze pentru a le fura afacerea sau să fie eliminaţi specialişti în activităţile de combatere a traficului de influenţă, corupţie şi şantaj, în vederea obţinerii de foloase necuvenite, ascensiune politică, funcţii publice etc.

Care este tiparul de unde se inspiră pseudo-jurnaliştii pentru perdeaua de fum a calomniei?

Se ştie că fake-jurnaliştii folosesc traduceri din presa străină, filme şi documentare de pe Netflix care tratează o problemă ce nu are nici o legătură cu ţinta din România care trebuie eliminată din viaţa publică sau din instituţiile de combatere sau sancţionare a infracţionalităţii.

De ce în fapt calomniile pseudo-mediatice sunt definite ca o perdea de fum?

Ele prezintă un fals argument public pentru a acoperi folosirea programelor cu boţi cibernetici percepuţi de noi oamenii de rând ca persoane reale. Aceşti boţi cibernetici sunt în fapt programe de piratare cognitivă. Mass-media este recunoscută ca atare prin faptul că respectă deontologia jurnalistică ce permite oferirea unei informaţii de interes public după ce aceasta este verificată în prealabil din trei surse credibile şi avizate sau direct de la sursa unei ştiri importante.

Fals-media, fake-media aparent nu este specializată strict pe calomnia la comandă. Pentru a-şi proteja adevărata sursă de venit şi stăpânii şi pentru a-şi forma şi întreţine un fals aspect de credibilitate, în perioadele de aşteptare a comenzilor calomnioase prezintă ştirile obişnuite din mass-media profesionistă. Când fake-media primeşte comanda calomnioasă pseudo-jurnaliştii cu pregătire sociopată şi aplomb de semidoct câştigă bani buni compunând calomnii în modul descris mai sus.

În fapt, fake-media reprezintă falsul argument de existenţă şi funcţionare a unui întreg aparat de programe cibernetice care realizează îndeplinirea misiunii de eliminare a persoanelor sau instituţiilor deranjante. Astfel, traficanţii moderni de fiinţe umane au posibilitatea să-şi promoveze şi o falsă imagine de credibilitate şi moralitate pentru obţinerea influenţei necesare reuşitei şantajului sau corupţiei. Dacă nu suntem informaţi asupra acestei realităţi a zilelor noastre acaparate de tehnologii ajungem victime sigure ale manipulării cognitive.

Un atac cibernetic exploatează vulnerabilităţile psihologice, perpetuând elaborat ambiguităţi care în cele din urmă ajung să compromită logica şi gândirea critică a indivizilor având ca finalitate disonanţa cognitivă.

Mai pe înţeles, vedem cum dintr-un om educat cu valori sociale clare te transformi într-un analfabet funcţional, adică nu mai faci deosebirea dintre bine şi rău, realitate sau minciună, valoare sau non-valoare. Nu v-aţi pus întrebarea cum după o calomnie mediatică apar instantaneu la nivel naţional şi chiar internaţional mii de cetăţeni revoltaţi, grupuri de iniţiativă organizate neobosit şi tot felul de poveşti cu victime ale celor calomniaţi?

După ce traficanţii moderni de fiinţe umane obţin ceea ce îşi propun, adică piratarea cognitivă a persoanelor cu influenţă cu adevărat vizate, miile de supăraţi de pe internet amuţesc toţi la o comandă de calculator pentru că sunt boţi cibernetici fără suflet.

Oamenii se organizează greu, se mişcă greu, nu îi interesează prostiile sau ce fac alţii pentru că toţi au viaţa lor. Revoltaţii şi comentatorii savanți de pe internet este simplu să se organizeze pentru că discutăm despre boţi cibernetici. Adică facebook-uri, blogg-uri, site-uri de program cibernetic specializate pe piratare cognitivă.

Nema oameni, numa’ roboţăi! Dar au faţă pe internet de persoane reale foarte inteligente, morale şi revoltate cu argumente care îţi folosesc slăbiciunile sufleteşti normale fără nici o milă de faptul că îţi pot strica viaţa, te poţi îmbolnăvi sau chiar muri din cauza şocurilor emoţionale la care te supun.

După acest tipar ne-am trezit cu politicieni şi partide pe care le-am votat la recomandarea avizată a boţilor care în mod relaxat ne-au piratat cognitiv. Aşa au apărut unii politicieni sau semidocţi în funcţii publice. Ca să mai râdem aflăm că sunt programe de manipulare cognitivă care te scot în stradă să spargi un geam, să îţi baţi vecinul, să îţi baţi nevasta, să îţi vinzi copilul sau pe tine.

Tot după un tipar vedem cum tinerei sau fetiţe uzate de atâta stat sunt formatori de opinie cu zeci de mii de follow-eri, adică urmăritori. De curiozitate dacă vrei să le asculţi înţelepciunea te cruceşti cum de sunt atâţia care îi privesc şi ascultă. Simplu! Programele cu like-uri şi ascultători funcţionează după principiile boţilor cibernetici. Ai ca prieten un informatician de top sau ai bani să îl plăteşti şi programul pentru falsa audienţă este gata, succesul este garantat.

Majoritatea celor care au picat în capcana boţilor cibernetici crezând naiv o calomnie sau o bârfă primită prin programele de piratare cognitivă este bine să ştie că au creierul deja preparat pentru a îndeplini în viitor aparent din proprie voinţă aproape orice comandă a traficanţilor moderni de fiinţe umane.

Noi nu suntem America, Germania sau Anglia să avem grupări de dreapta care folosesc programe de piratare cognitivă pentru a crea disensiuni şi tulburări sociale. Suntem majoritar creştin-ortodocşi cu o educaţie tradiţională sănătoasă şi totuşi deţinem locul 1 european la traficul modern de fiinţe umane.

Şi ca să continuăm cu informaţiile utile vă scriu că am primit un telefon interesant în care o doamnă îmi spunea că a reapărut după 10 ani o persoană cunoscută ca dubioasă, dar cu susţinere politică, ce organiza evenimente cu tentă porno sub acoperirea unui nume pompos şi nepotrivit. După dispariţia ei subită acum 10 ani au dispărut la fel de subit şi peste 200 de agenţii de modeling cu tot cu loverboy-ii lor. Acum cică s-a întors şi face un adevărat bâlci la Iaşi folosind numele unei mărci înregistrate de renume internaţional „Festivalul Industriilor Creative”. Ce este interesant că firma organizatoare are datorii de 330.073,00 lei şi cu toate acestea a fost finanţată din fondul de rezervă al Primăriei Iaşi cu 740.000,00 lei.

Nu demult o oarecare nou parlamentară apărută din neant făcea gargară de traficul de influenţă a acoliţilor primăriei. Dar la capitoul ăsta „ciocu’ mic, c-aşai voinic, c-am venit din străinătate la prăduit”. Cum se poate să furi o denumire pentru un eveniment pe care îl organizează entităţi disparate sub pretextul că prezinţi designeri care aşteaptă consacrarea de ani buni şi să te lauzi că îi vei lansa la un bâlci care cuprinde activităţi horeca, arhitectură, muzică, petreceri, film, modă românească.

Ce este moda românească? Iţarii, bundiţa, brâul, catrinţa, opincile, broboada în variaţiuni specifice regiunii sau satului. Sau festivalurile porno de până acum 10 ani erau modă românească? Repatriata organizatoare a bâlciului cu titulatură de festival al industriilor creative este evident că nu are nici o treabă şi niciun calificat în domeniul organizării de evenimente în echipa de organizare a bâlciului căruia îi spune dezinformativ festival. Ce să mai vorbim de celelalte calificări cerute de lege pentru a desfăşura în condiţii de siguranţă, legalitate şi responsabilitate educaţională activităţi ce au caracter public? Acţiunile tip bâlci nu costă nimic pentru că fiecare expozant sau prestator de servicii vine cu organizarea pe cheltuiala lui şi mai plăteşte taxe de participare.

Deci cum a ajuns Primăria Iaşi să fie spălată pe creier ca să finanţeze cu 740.000,00 de lei o federaţie patronală fantomă dar falimentară cu datorii publice de 330.073,00 lei?

Pentru a primi o finanţare ţi se cer nişte documente de la finanţe pe care dacă nu le ai nu mai primeşti finanţarea. Doamnă, eu nu sunt de acord să învinuim Primarul Iaşiului sau onorabilii consilieri locali că au oferit pentru un bâlci şi cu preparate vegane această sumă ca să primească parandărătul de 50% în valoare de 400.000,00 lei de la bugetul local, cum aveţi convingerea dumneavoastră. Nu sunt toţi nişte pârliţi dar nu pot să vă contrazic când spuneţi că este un caz clasic pus pe tavă în mod public DNA-ului.

Vorbeam mai sus de tiparul de manipulare cognitivă folosit de traficanţii moderni de fiinţe umane pentru trafic de influenţă şi corupţie în vederea obţinerii de fonduri nemeritate de la buget. Tot mai sus explicam că ilustrele creiere piratate cognitiv de către programele cu boţi cibernetici pot executa orice comandă dacă ştii codul de programare mentală. Dacă stăm bine şi ne gândim la ce presiuni cibernetice şi de câţi boţi revoltaţi a avut parte primarul Iaşiului, este posibil ca şi el și consilierii să respecte tiparul de succes în corupţie al traficantilor moderni de fiinţe umane. Dar românul are 7 vieţi în pieptu-i de aramă şi creierul este greu de prostit la înălţimea asta.

Eu propun să mai aşteptăm ce va urma doamnă pentru că nu avem certitudinea că vom vedea DNA-ul la poarta Primăriei Iaşi decât dacă se va materializa această făcătură dubioasă a unui festival organizat de o federaţie patronală fantomă şi fără organizatori pregătiţi conform legilor româneşti şi europene în vigoare.

În concluzie, ne-am adus aminte ce înseamnă sociopat, semidoct şi cum se manifestă personajele acestea, iar informaţiile şi răspunsurile la nelămuririle dumneavoastră dragi cititori am căutat să vi le ofer documentat şi cu toată răspunderea pentru a ne însenina şi bucura viaţa asta care trece a naibii de repede. CM