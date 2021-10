Ținutul Fălciului redevine reper de dezvoltare pe harta județului Vaslui

Fără taraf și panglici tăiate la obiective care se scufundă a doua zi sau la obiective inaugurate de mai multe ori, Ținutul Fălciului, o regiune cu oameni vrednici, urmează cursul dezvoltării dat de administrația locală condusă bine de primarul Neculai Moraru. Unii vor spune că e ceva normal și ar avea dreptate într-o situație normală, dar în haosul din ultimii doi ani este o adevărată performanță să reușești investiții publice într-o comună.

Începem reportajul de față, dintr-o comună etalon în județul Vaslui și în Moldova, cu o vorbă veche: modestia face casă bună cu vrednicia. Câți își mai aduc aminte, localnici și oameni care treceau rar cu treburi prin zonă, cum arăta Fălciul acum 10 ani sau 15 ani, să spunem? Avea un petic de asfalt plin de găuri în centrul localității care a fost Ținut cândva și apoi la un pas de a căpăta statut de oraș. Erau câteva dughene amărâte prin centru, iar la margine fostele obiective industriale erau în paragină.

Cum arată Fălciul astăzi? Cu școli noi, cu drumuri asfaltate, cu utilități, cu centre sociale, dar cel mai important este că acum are o perspectivă clară de dezvoltare pe toate palierele.

Recent a fost pusă la dispoziția elevilor o școală modernă. Modest din fire, primarul Neculai Moraru spune că nu face mare lucru. Asta înseamnă dispensar modernizat, un teren de sport, se lucrează la centrele sociale, dar și la mai multe proiecte care să fie finanțate prin programul guvernamental. „Ei spun că vor finanța programul Anghel Saligny. O problemă destul de mare o avem cu oamenii. La dispensar avem banii dar n-au oameni să execute lucrările mai repede. La centrul social de la Rânzești, obiectiv care se realizează cu fonduri europene, am scos la licitație de 3 ori. E o problemă cu oamenii. Cu greu am terminat două școli la Copăceana și Rânzești. Sunt foarte frumoase și asigură condiții moderne copiilor. Mai e o problemă cu avizele care te țin în loc. Ca să faci un dispensar ai nevoie de trei ani. Pentru un aviz de la pompieri am așteptat un an”, spune primarul Neculai Moraru. Așadar, când e vorba de realizarea unor investiții publice în folosul oamenilor, instituții ale statului fac tot posibilul parcă să frâneze dezvoltarea. Acele instituții care dau avize sunt populate cu slugi politice care se tem să semneze un document, un aviz, o hârtie necesară construirii unui obiectiv pentru oameni. La „centru” însă, așa cum observă oricine, se urlă pe toate vocile despre reforme și iar reforme. De 30 de ani se fac reforme. Care or fi alea este imposibil de precizat. Practic, pentru ei, cei de la centru, reforme înseamnă să-și pună oamenii lor în instituțiile statului, ca răsplată pentru că au lipit afișe. Dacă ar pune specialiști, alta ar fi situația, dar specialiștii sunt imposibil de controlat politic.

Revenind, cu toate problemele întâmpinate, cu „faulturi” serioase de la guvernarea care aduce „bunăstare” românilor, cum spune Florin, îmbucurător este faptul că la Fălciu se lucrează și se construiesc obiective pentru comunitate și pentru întreaga zonă.

Centrul Fălciului arată modern, fără să difere de centrul unui oraș. Cu străzi asfaltate, cu marcaje rutiere, cu instituții publice modernizate, cu spații de joacă pentru copii, cu tot ce este necesar unei dezvoltări armonioase.

Gazul metan s-a împotmolit în pixul celor care cântă despre cât de bine trăiesc românii sub guvernarea dreptei

Multe comunități locale au demarat procedurile pentru a realiza aducțiune de gaz metan. E cea mai ieftină și confortabilă soluție de încălzire a momentului pentru oameni, dar și pentru dezvoltarea mediului privat. Era mult optimism în comunitățile locale când a fost înființat Fondul de Dezvoltare și Investiții. Fie că vorbim de orașe mai mici sau de comune mai mici ori mai mari toți se bucurau că va exista o sursă permanentă de finanțare pentru modernizarea comunităților, după decenii de neimplicare a statului în dezvoltarea localităților. O astfel de instituție, care funcționează cu succes în multe țări din Europa, aflate mult înaintea României din punct de vedere al dezvoltării, dar și al veniturilor populației, e singura variantă pe termen lung pentru dezvoltarea României. S-a schimbat guvernarea și au venit unii care au înghețat și au tăiat totul. Iar s-a intrat în repaus. Până la vremuri mai bune pentru dezvoltarea comunităților locale probabil mai durează. Prea și-au luat avânt multe localități din România pe timpul fostei guvernări și-au spus, probabil, cei care au venit la guvernare. „Avem documentație pentru gaz metan, dar investiția este foarte mare. Ca să-l aduci de la Zorleni sunt 60 de kilometri. De unde atâția bani? E nevoie de o strategie națională care să prevadă utilități, inclusiv gaz metan, în toate localitățile. Altfel este imposibil să faci. Acum se vorbește de drumuri noi pe programul Anghel Saligny. Condiția este să ai apă și canalizare ca să faci drum de asfalt. E anormal. Cum să faci canalizare peste tot? Multe localități vor sta ca și până acum cu drumuri pietruite pentru că lipsește canalizarea. De menționat este că la drumurile pietruite cheltui mai mult să le întreții. Așa gândesc cei care guvernează astăăzi. Noi avem apă curentă, dar este imposibil să faci canalizare peste tot. Sunt investiții mari”, spune primarul comunei Fălciu.

Liceu nou cu 9 săli de clasă și două centre sociale cu fonduri europene

Din buzunarul de rezervă a lui Florin au plecat către Fălciu, o comună cât un oraș mai mic, vreo 50.000 de lei. Atât l-a lăsat doctrina pe „reformatorul” Florin să acorde gospdodarilor din Fălciu. Primarul Neculai Moraru strânge din umeri și trece repede peste subiect. E un om care caută mereu soluții și este învățat cu astfel de acțiuni strict politice, în care se folosesc banii statului.

Comuna Fălciu are liceu cu tradiție. Prin Programul Operațional Regional se va construi un liceu nou cu 9 săli de clasă. Acesta este un alt obiectiv important al administrației locale din Fălciu. „Sunt câteva proiecte în lucru, dar e dificil pentru că și prețurile la materialele de construcții au crescut mult. La unele obiective se reziliază contractele și se scot lucrările iar la licitație”, mai spune primarul Moraru.

Mergând prin Fălciu se vede clar că satele comunei sunt bine gospodărite. La fiecare obiectiv public vizitatorul întâlnește un panou pe care scrie ce funcționează acolo. Peste tot sunt coșuri de gunoi, iar curățenia și ordinea din jur au devenit carte de vizită pentru această comunitate locuită din cele mai vechi timpuri de oameni vrednici.

Ținutul Fălcului, astăzi la granița Uniunii Europene, se dezvoltă armonios, dar și aici, ca-n multe alte comunități locale din județul Vaslui și din Moldova, ar fi nevoie de mai multe fonduri guvernamentale, penru că guvernul este al tuturor românilor nu doar a unora care se află vremelnic în frunte. Aici, în Ținutul Fălciului, s-au scris file sângeroase de istorie. Aici, în Ținutul Fălciului, sunt peisaje fantastice. Ținutul Fălciului este așezat bine pe drumul dezvoltării, iar întreaga zonă oferă oportunități pe mai multe paliere. Ținutul Fălciului este un exemplu de bune practici, ca să folosim expresii la modă. {i la final e bine de spus că Ținutul Fălciului este un pol de dezvoltare.