Tinerii ieșeni învață să fie consilieri locali

Tinerii știu care este rolul și structura Consiliului Local? Ce decizii pot lua consilierii locali? Cum le poate afecta viața deciziile Consiliului Local? Sunt întrebări ale căror răspunsuri au fost oferite de Asociația EuroDEMOS tinerilor din licee implicați în simularea de ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Iași.

Săptămâna trecută 64 de tineri de la liceele partenere în proiectul ”Lideri pentru Europa”, ediția a V-a, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași și Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iași au fost implicați în activități de simulare a unei ședințe de consiliu local.

”Pentru buna implementare a acestei activități am solicitat și am primit de la Primăria Municipiului Iași proiectele de pe ordinea de zi din luna august. Am planificat activitatea împreună cu reprezențanții celor două licee partenere. Conducerile acestor instituții au fost implicate direct în selectarea tinerilor și asigurarea cadrului de desfășurare, Asociația EuroDEMOS asigurând implementarea activităților conform agendei proiectului. Astfel, în cadrul fiecărei simulări au participat câte 32 de tineri. Aceștia au interpretat roluri precum: consilieri locali (27 de participanți), primar, secretar, reprezentanți ai direcțiilor din Primărie și media.

Activitățile simulării s-au axat pe 2 direcții principale: activitate de formare ce a constat în explicarea proceselor legislative la nivel local și activitatea de simulare a Sedinței de Consiliu Local cu implicarea directă a tinerilor într-o activitate de luare a unor decizii privind comunitatea locală, astfel încât tinerii au avut posibilitatea să știe funcționarea aparatului legislativ la nivelul comunității locale.” (a declarat Ana-Cristina Zacornea – coordonator proiect)

La finalul ședințelor de consiliu local tinerii au beneficat de întâlnirea cu un factor decizional. Au răspuns pozitiv invitației Asociației EuroDEMOS domnul viceprimar Radu Botez și domnul consilier local Bogdan Crucianu.

Domnul viceprimar s-a întâlnit miercuri, 16 octombrie 2019, cu elevii implicați în această activitate de la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași; domnul consilier local Bogdan Crucianu s-a întâlnit vineri, 18 octombrie 2019, cu elevii de la Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iași. Tinerii au putut adresat întrebări în cunoștință de cauză legate de deciziile pe care le ia Consiliul Local, dacă există o independență a consilierilor față de interesele de grup ale partidelor pe care le reprezintă, posibilitatea ca ei să ajungă în astfel de funcții, motivația de a avea un astfel de statut aducând în atenția factorilor decizionali o serie de probleme din comunitate neabordate de reprezentanții inteselor locale. Factorii decizionali prezenți au subliniat importanța participării civice în rezolvarea problemelor comunității.

Pentru cei interesați mai multe informații pot găsi pe pagina proiectului ”Lideri pentru Europa” – http://www.involved-youth-coalition.com/leaders-for-europe.html, proiect dezvoltat de Asociația EuroDEMOS cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași.