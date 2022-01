Teoria e sublimă însă practica îi ucide pe unii primari

O zonă frumoasă încărcată de istorie riscă devină pată neagră pe harta județului Vaslui din cauza incompetenței aleșilor din zonă. De la Crețești până la Murgeni oamenii sunt disperați că la ei în bătătură se face puțin sau nimic pentru că primarii lor au alte interese și ocupații.

Au promis în campania electorală din 2020 „marea cu sarea” doar ca să ajungă pe funcții. Unii au ajuns, iar oamenii care i-au ales văd acum ce loaze au ales în frunte. ~n campania electorală pentru alegerile locale, mulți făceau aeroporturi, asfaltau și-n ogrăzile oamenilor din bani publici, atrăgeau investitori, făceau locuri de muncă, aduceau tinerii comunelor înapoi, construiau școli, grădinițe, cămine culturale, parcuri, adică făceau localități civilizate peste tot, numai dacă ajung în funcții. Unii au ajuns, din păcate. Acum au întors foaia și ori dau vina pe „greaua moștenire” ori spun că guvernul e zgârcit și banii sunt puțini. Oamenii s-au cam convins de „vrednicia” multor aleși locali și acum se uită cu invidie în comunitățile în care chiar se construiește.

Am plecat prin satele județului Vaslui și am ajuns într-o zonă plină de istorie, care acum se duce de râpă. Am părăsit europeanul spre Huși în comuna Crețești. Acolo primarul ăsta „nou” e greu de găsit. Omul umblă, numai el știe pe unde, iar oamenii sunt vizibil nemulțumiți de „isprăvile” acestuia. Pornitura de lângă primărie care se numește cămin cultural tot așa zace de ani buni. Mai are puțin și cad pereții din picioare. Lasă că și sediul primăriei arată „foarte bine”. Ca să vadă cum trăiește un ciocoi pe moșia lui, ar fi bine ca primarul Cerulențiu de la Crețești să „tragă”o fugă până la vecinul de la Hoceni. Vasile de pe deal și-a „tras” o primărie în stil „europenesc”, doar cine-i el în fața lui când se uită în oglindă! E un domn!

Cerulențiu de la Crețești a încercat să dea o lovitură de imagine. A împrejmuit o bucată de imaș comunal pe care băteau copiii mingea. A vrut să se „pună” bine cu tinerii din comună care, ca peste tot, vin în satul natal o dată pe an. E de rău, însă, că imașul e imaș și nicidecum stadion de fotbal. Acum cică dă cu subsemnatu’ că a cheltuit și o sumă cam „frumușică” pentru câțiva metri de plasă sudată și niște pari puși în pământ. Maidanul în cauză este la Satu Nou lângă drumul european spre Albița. Fostul primar a reușit să asfalteze drumuri și-n acest sat mic, la fel ca și-n celelalte sate ale comunei. „Ce știm noi ce face primarul? Fostul a făcut, dar ăsta știe doar el ce face. E greu taică, e și cu pandemia asta, cine mai știe”, spune un bătrân care mergea pe lângă o vită pe care o ducea la păscut. „Luptă între ei pentru ciolan în loc să se intereseze cum să aducă bani pentru alte nevoi ale comunei”, spune alt cetățean ceva mai tânăr.

Asta e realitatea la Crețești și am vrut să află opinia primarului dar e mereu pe teren. Pe al cui teren am vrut să aflăm, dar toți cei pe care i-am întrebat au strâns din umeri. Cei care trec pe drumul european spre Albița văd case mari construite recent la Crețești semn că satul se dezvoltă. Asta înseamnă că și administrația locală are niște obligații de îndeplinit. Dar cu cine să faci dezvoltare? „Oamenii vor condiții mai bune la ei acasă. Vin cu bani din străinătate și construiesc aici. Vor în același timp drumuri ceva mai bune ca să meargă cu mașina, vor apă la robinet, vor canalizare. Cine să le facă? Primarul de acum zice că-s bani puțini”, spune mai departe un tânăr care încă lucrează la o casă mare și frumoasă în Crețești.

Asta e realitatea cruntă a multor sate moldovenești administrate „după ureche”, ca să evităm a spune altfel.