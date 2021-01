TENDINȚELE VESTIMENTARE 2021 LA FESTIVALUL INDUSTRIILOR CREATIVE KASTA MORRELY FASHION WEEK EDIȚIA DIGITALĂ

Written by:

Written on:

Asociația Kasta Morrely a organizat la Iași prima ediție digitală a Festivalului Industriilor Creative® Kasta Morrely Fashion Week® 2020/2021.

Kasta Morrely Fashion Week este un festival demonstrativ eligibil, care, prin activităţile sale coordonate de specialişti multi-calificaţi, contribuie la formarea unor generaţii de tineri capabili să dezvolte domeniul industriilor creative prin pregătire experienţială conform standardelor ocupaţionale legalizate.

Prin observarea directă a disciplinei din organizare, repetiții, machiaj, hairstyle, colecții vestimentare și defilări de modă cu manechine pregătite conform Standardului Ocupațional, părinții, tinerii și publicul pot vedea practic deosebirea dintre: festivalurile paravan, ce pot ascunde traficul modern de ființe umane și un festival eligibil de modă ce formează și promovează în rândul participanților și spectatorilor, naturalețea și distincția persoanelor educate, în respect față de valorile civilizației și democrației.

În a doua seară a Festivalului Industriilor Creative – Kasta Morrely Fashion Week ediţia digitală, de sărbătoare 2020/2021 și-au prezentat colecțiile capsulă, următoarele branduri la modă: CAROLINA DESIGN, ETHNO PARIS by VALENTINA ALEXA, ALINA ROTARU, SEROUSSI, KASTA MORRELY KIDS, ADRIANA AGOSTINI, SIMODA by SIMONA VASILIU.

Cu o experiență de peste 30 de ani în executarea produselor de blană naturală, compania CAROLINA DESIGN deține un magazin de desfacere în Timișoara, produce și livrează în țară și în străinătate, haine și veste din vizon, vulpe polară, raton, chinchilla, linx, samur.

ETHNO PARIS a fost fondat în anul 2019, în Chișinău, din pasiune pentru modă, stil și calitate, de către femeia de afaceri Valentina Alexa. Ethno Paris este o fuziune dintre modern și tradițional, o autentică transpunere a liniilor clasice în originalitatea modei contemporane.

Cu activitate în domeniul fashion de peste 10 ani în România și Rep.Moldova, ALINA ROTARU conduce o echipă de profesioniști ce creează ținute vestimentare lucrate manual, în serii limitate, exclusiviste, realizate din materiale premium prezente și în colecțiile celor mai mari case de modă ale lumii.

În funcție necesități, SEROUSSI IAȘI oferă o gamă variată, atât cromatic, cât și din punct de vedere al țesăturilor, din fibre naturale. Constanta brandului este calitatea înaltă a materialelor folosite și a prelucrării acestora, precum și îmbinarea conceptelor clasice cu cele moderne, a confortului și rafinamentului – într-o subtilă combinație.

KASTA MORRELY KIDS este un program de leadership personalizat pentru copii și reprezintă un alt rezultat al studiilor de cercetare necesare scrierii standardelor ocupaţiilor de Manechin şi Organizator spectacole. Kasta Morrely Kids are ca scop formarea și dezvoltarea inteligenței sociale la toți copiii implicați în activităţile cultural-educative ale programului.

Teatru de Modă®, marcă înregistrată Kasta Morrely, este un concept evolutiv în domeniul educației non-formale ce implică o pregătire complexă care dezvoltă la copiii implicați calități specifice pentru un viitor lider de succes.

Designerul ADRIANA AGOSTINI creează în fiecare an colecții unicat. Fiind psiholog și atent analist al gustului, Adriana Agostini nu mizează pe latura comercială a vestimentației, ci pe cea artistică.

Câștigătoare a Trofeului de Excelență „Profesionalism și Creativitate în Ingineria Textilă” la Gala Premiilor în Industriile Creative®, SIMODA by SIMONA VASILIU locul perfect pentru a-ți crea un look impecabil cu note de eleganță, glamour, armonie și bun gust. Din anul 2001, SIMODA by SIMONA VASILIU creează modă având grijă de fiecare aspect; de la design, până la producție și distribuție.

Festivalul Industriilor Creative® Kasta Morrely Fashion Week este un eveniment public de interes general ce promovează importanţa voluntariatului, cetăţeniei active şi rolul foarte important al activităţilor culturale coordonate de personal calificat în dezvoltarea industriilor creative şi bunăstarea comunităţii prin activități de promovare ce respectă valorile eticii și responsabilității omului de spectacol.

Evenimentul digital a fost organizat de o echipă de specialiști multi-calificați în organizare de evenimente eligibile de modă. Coordonator și prezentator Dr. Ana Hriscu, doctor în Etica manechinelor și Teatru de Modă.

Organizatori și parteneri principali: Asociația Kasta Morrely, Opera Națională Română Iași, Sebastian Dîrțu videography.

www.facebook.com/KastaMorrelyFashionWeek

www.kastamorrely.ro